Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает

Новогодняя Удмуртии приглашает в гости! Вы познакомитесь со столицей республики, съездите в гости к целой удмуртской деревне, отправитесь на театрализованную экскурсию по музею-усадьбе П. И. Чайковского, посетите туристический комплекс «Варяжская
читать дальше

Дружина» и сможете побывать в гостях у удмуртского Деда Мороза! В дни заезда в Ижевске пройдет Всемирный День Пельменя! Все праздничные мероприятия будут организованы на Центральной площади в непосредственной близости от базового отеля.

Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает
Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает
Вкусно едем: новогодняя Удмуртия угощает

Программа тура по дням

1 день

Пельменное путешествие в Игринский район

11:40 (местного времени, просьба сверять расписание поезда 026Г «Италмас» Москва — Ижевск на сайте РЖД).

Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска. Встреча участников тура на перроне ж\д вокзала.

Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к общей группе.

Время встречи ориентировочно 10:00–12:00.

12:00 Трансфер в отель «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» (бывший «Park Inn»). Оставляем вещи в камере хранения отеля. (заселение происходит после экскурсионной программы вечером).

12:10 Обед в ресторане отеля.

12:45 Встреча с гидом в холле отеля.

13:00–19:00 Пельменное путешествие в Игринский район (80 км) — сердце Родины пельменей.

В программе:

  • посещение производственной площадки «Комета», где выпускаются вкуснейшие продукты марки «Игнат». Познакомимся с процессом производства хлеба от зерна до готового продукта, покажем вам все этапы производства, расскажем о работе пекаря, технолога, лаборанта и других специалистов, покажем производство «изнутри», продегустируем свежую продукцию, а также примем участие в мастер-классе;
  • обед в кафе с дегустацией 15 видов пельменей: с горбушей, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!

19:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.

С 21:00 Возвращение в Ижевск. Свободное время.

Пельменное путешествие в Игринский районПельменное путешествие в Игринский районПельменное путешествие в Игринский районПельменное путешествие в Игринский район
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Деревня Баграш-Бигра. Студия «Дэрем»

07:00–09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в Малопургинский район (40 км) – колыбель южных удмуртов.

11:00 Деревня Баграш-Бигра, музей «Даур шыкыс».

Именно здесь в сердце самого удмуртского района, по соседству с Ижевском и Сарапулом, живут удивительно щедрые и открытые люди, готовые рассказать вам о традициях гостеприимства. Поехать в гости к целой деревне? Это реально.

Мы узнаем, что такое «воршуд», «боляки» и поучаствуем в обряде приема гостей.

Побываем в новой достопримечательности региона – Даур Шыкыс (Сундук времени) — так называют местные жители дом-красавец, вместивший в себя Музей родов Баграш-Бигры, макет действующей мельницы, Туристский Информационный центр Малопургинского района и целый ворох легенд, преданий и вкусных историй.

Познакомимся с Главой деревни и увидим родовой тотем — оберег деревни.

13:00 Семейно-досуговый центр «Гармония», с. Малая Пурга.

Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых:

  • хозяйка, как и принято - у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;
  • хозяин с красавцем конем и историями удмуртского народа;
  • гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни – табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев;
  • кулинарный мастер-класс по приготовлению удмуртского национального блюда.

14:00–16:00 Студия «Дэрем».

Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основательницей студии удмуртского платья «Дэрем». Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.

16:00 Трансфер в Ижевск.

С 17:00 Возвращение в г. Ижевск к отелю.

Свободное время.

В свободное время можно посетить этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя 2026», который пройдет на Центральной площади города в период с 02 по 09 января 2026.

На фестивале можно посетить:

  1. Ярмарочную площадь «Гастрономическая карта пельменей России». В одном месте можно попробовать разнообразные виды пельменных блюд из разных регионов РФ.
  2. Выставку «Удмуртия в миниатюре».
  3. Площадку «Пельменный привет!». Акция проводится совместно с Почтой России. Можно выбрать понравившуюся открытку фестиваля и получить ее бесплатно, после чего наклеить на открытку марку, подписать ее и отправить близким почтой прямо с мероприятия в любую точку России, а также сделать памятную фотография на фотозоне.
  4. Тематическую программу, выступление фольклорных ансамблей и артистов на Главной сцене.
  5. Площадку «Сувенирные ряды» с авторскими сувенирами ручной работы.
Деревня Баграш-Бигра. Студия «Дэрем»Деревня Баграш-Бигра. Студия «Дэрем»Деревня Баграш-Бигра. Студия «Дэрем»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского

07:00–08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:45Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).

Поездка на Родину Петра Ильича Чайковского вам запомнится не только семейными рецептами, традициями семьи Чайковских, но и новыми интересными знакомствами.

10:00 Туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с комплексом, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей и планами на ежегодный Фестиваль исторических реконструкций «Русь дружинная».

12:00 Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».

С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.

14:00 Обед в кафе с видом на Воткинский пруд.

Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера. Фото на память в сквере Высоцкого.

15:30 Трансфер в г. Ижевск (60 км).

С 16:00 свободное время.

«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Программа на выбор: В гости к Тол Бабаю или Елабуга

07:00–08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:45 Встреча с гидом в холле отеля.

Программа на выбор:

Вариант № 1 – Шаркан. В гости к Тол Бабаю (09:00–18:00).

В живописном уголке Удмуртии находится старинное село Шаркан.

На его окраине, у центрального пруда поселилась "сказка". Место, где каждый ребёнок и даже взрослый окунается в атмосферу волшебства и разных чудес.

Это и есть Усадьба Удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая. Он всегда рад приветствовать гостей на своей усадьбе, где проводится культурно-развлекательная программа с удмуртскими мифологическими персонажами, что создает сказочную атмосферу пребывания гостей в доме Тол Бабая.

В программе:

  • театрализованное представление с участием Тол Бабая и его друзей на уличной сцене;
  • экскурсия в Дом Тол Бабая;
  • игры на тропе сказок;
  • сладкий сувенир (подарок);
  • изготовление сувенира своими руками (мастер-класс);
  • обед в кафе.

Вариант № 2 Елабуга (09:00–21:00).

Великолепная и вкусная Елабуга приглашает вас в гости! Город художника Ивана Шишкина, кавалерист-девицы Надежды Дуровой и поэтической традиции Цветаевских костров.

Наша экспедиция в Елабугу – это познавательное путешествие в историю и купеческую кухню XIX века в современном исполнении.

В программе:

  • дегустация купеческой кухни ХIХ в Музее-театре «Трактир»: приветственная рюмка «Муха», купеческие разносолы, «цветаевский пирог», елабужский пряник, татарский чак-чак, чай трактирный на травах;
  • обзорная экскурсия по исторической части Елабуги. Прогулка по Спасской улице, свободное время на приобретение сувениров;
  • посещение Дома-музея Ивана Ивановича Шишкина, экскурсия с гидом;
  • посещение «Чертово городища» и фото на фоне восстановленной оборонительной башни — символа старого города;
  • обед в кафе.
Программа на выбор: В гости к Тол Бабаю или ЕлабугаПрограмма на выбор: В гости к Тол Бабаю или Елабуга
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Обзорная экскурсия по Ижевску

07:00–11:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Обзорная экскурсия по Ижевску — столице Удмуртии.

Во время обзорной экскурсии по Ижевску группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России. Гости увидят Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор и необычные арт-объекты города.

13:30 Экскурсия на фабрику кофе и чая «Арома».

Окунемся в ароматы волшебных напитков на мастер-классе от бариста и составим собственный чайный купаж.

А также увидим, как кофейные зёрна очищаются, сортируются, обжариваются и упаковываются. На сегодняшний день Ижевск реально соответствует статусу российской столицы по обжарке кофе.

16:30 Трансфер на ж/д вокзал, аэропорт города Ижевска.

Окончание экскурсионной программы.

18:04 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд №025Г «Италмас».

Просьба сверять расписание поезда 025Г «Италмас» Ижевск — Москва на сайте РЖД.

Обзорная экскурсия по ИжевскуОбзорная экскурсия по ИжевскуОбзорная экскурсия по Ижевску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Cosmos Izhevsk» 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Взрослый, двухместное размещение52 500
Взрослый, одноместное размещение65 000
Взрослый на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере46 500
Детский (до 12 лет) на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере44 000

Номера TWIN (с раздельными кроватями) гарантировать мы не можем.

Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

4 ночи

Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.

К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта — 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала — 5,6 км.

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
  • Питание, указанное в программе, все дегустации и мастер-классы
  • Экскурсионная программа
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе, но по возможности будет учитывать пожелания гостей.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.

Какие рейсы рекомендованы?

Поездом:

  • 026 Г «Италмас (двухэтажный состав) Москва Казанская – Ижевск, время отправления 17:44, время прибытия 11:43;
  • 025 Г «Италмас (двухэтажный состав) Ижевск – Москва Казанская, время отправления 18:04, время прибытия 09:23.

Самолетом:

  • I8-302 Москва Домодедово – Ижевск, время вылета 08:40, время прилета 11:10;
  • I8-307 Ижевск – Москва Домодедово, время вылета 19:30, время прилета 20:10;
  • SU6377 Москва Шереметьево – Ижевск, время вылета 07:40, время прилета 10:35;
  • SU1293 Ижевск – Москва Шереметьево, время вылета 21:00, время прилета 22:05.

Встреча группы происходит:

  1. На ж/д вокзале – на перроне у главного здания со стороны путей.
  2. В аэропорту – на первом этаже в зоне прилета пассажиров.

Группу встречают с табличкой менеджеры в фирменных красных толстовках.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

