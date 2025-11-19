2 день

Деревня Баграш-Бигра. Студия «Дэрем»

07:00–09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

09:45 Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Трансфер в Малопургинский район (40 км) – колыбель южных удмуртов.

11:00 Деревня Баграш-Бигра, музей «Даур шыкыс».

Именно здесь в сердце самого удмуртского района, по соседству с Ижевском и Сарапулом, живут удивительно щедрые и открытые люди, готовые рассказать вам о традициях гостеприимства. Поехать в гости к целой деревне? Это реально.

Мы узнаем, что такое «воршуд», «боляки» и поучаствуем в обряде приема гостей.

Побываем в новой достопримечательности региона – Даур Шыкыс (Сундук времени) — так называют местные жители дом-красавец, вместивший в себя Музей родов Баграш-Бигры, макет действующей мельницы, Туристский Информационный центр Малопургинского района и целый ворох легенд, преданий и вкусных историй.

Познакомимся с Главой деревни и увидим родовой тотем — оберег деревни.

13:00 Семейно-досуговый центр «Гармония», с. Малая Пурга.

Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых:

хозяйка, как и принято - у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;

хозяин с красавцем конем и историями удмуртского народа;

гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни – табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев;

кулинарный мастер-класс по приготовлению удмуртского национального блюда.

14:00–16:00 Студия «Дэрем».

Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основательницей студии удмуртского платья «Дэрем». Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.

16:00 Трансфер в Ижевск.

С 17:00 Возвращение в г. Ижевск к отелю.

Свободное время.

В свободное время можно посетить этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя 2026», который пройдет на Центральной площади города в период с 02 по 09 января 2026.

На фестивале можно посетить:

Ярмарочную площадь «Гастрономическая карта пельменей России». В одном месте можно попробовать разнообразные виды пельменных блюд из разных регионов РФ. Выставку «Удмуртия в миниатюре». Площадку «Пельменный привет!». Акция проводится совместно с Почтой России. Можно выбрать понравившуюся открытку фестиваля и получить ее бесплатно, после чего наклеить на открытку марку, подписать ее и отправить близким почтой прямо с мероприятия в любую точку России, а также сделать памятную фотография на фотозоне. Тематическую программу, выступление фольклорных ансамблей и артистов на Главной сцене. Площадку «Сувенирные ряды» с авторскими сувенирами ручной работы.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160