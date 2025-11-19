Программа тура по дням
Пельменное путешествие в Игринский район
11:40 (местного времени, просьба сверять расписание поезда 026Г «Италмас» Москва — Ижевск на сайте РЖД).
Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска. Встреча участников тура на перроне ж\д вокзала.
Тех, кто прилетает рекомендованным рейсом самолёта «Москва – Ижевск», встречаем в аэропорту и присоединяем к общей группе.
Время встречи ориентировочно 10:00–12:00.
12:00 Трансфер в отель «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» (бывший «Park Inn»). Оставляем вещи в камере хранения отеля. (заселение происходит после экскурсионной программы вечером).
12:10 Обед в ресторане отеля.
12:45 Встреча с гидом в холле отеля.
13:00–19:00 Пельменное путешествие в Игринский район (80 км) — сердце Родины пельменей.
В программе:
- посещение производственной площадки «Комета», где выпускаются вкуснейшие продукты марки «Игнат». Познакомимся с процессом производства хлеба от зерна до готового продукта, покажем вам все этапы производства, расскажем о работе пекаря, технолога, лаборанта и других специалистов, покажем производство «изнутри», продегустируем свежую продукцию, а также примем участие в мастер-классе;
- обед в кафе с дегустацией 15 видов пельменей: с горбушей, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!
19:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.
С 21:00 Возвращение в Ижевск. Свободное время.
Деревня Баграш-Бигра. Студия «Дэрем»
07:00–09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
09:45 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Трансфер в Малопургинский район (40 км) – колыбель южных удмуртов.
11:00 Деревня Баграш-Бигра, музей «Даур шыкыс».
Именно здесь в сердце самого удмуртского района, по соседству с Ижевском и Сарапулом, живут удивительно щедрые и открытые люди, готовые рассказать вам о традициях гостеприимства. Поехать в гости к целой деревне? Это реально.
Мы узнаем, что такое «воршуд», «боляки» и поучаствуем в обряде приема гостей.
Побываем в новой достопримечательности региона – Даур Шыкыс (Сундук времени) — так называют местные жители дом-красавец, вместивший в себя Музей родов Баграш-Бигры, макет действующей мельницы, Туристский Информационный центр Малопургинского района и целый ворох легенд, преданий и вкусных историй.
Познакомимся с Главой деревни и увидим родовой тотем — оберег деревни.
13:00 Семейно-досуговый центр «Гармония», с. Малая Пурга.
Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых:
- хозяйка, как и принято - у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;
- хозяин с красавцем конем и историями удмуртского народа;
- гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни – табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев;
- кулинарный мастер-класс по приготовлению удмуртского национального блюда.
14:00–16:00 Студия «Дэрем».
Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основательницей студии удмуртского платья «Дэрем». Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.
16:00 Трансфер в Ижевск.
С 17:00 Возвращение в г. Ижевск к отелю.
Свободное время.
В свободное время можно посетить этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя 2026», который пройдет на Центральной площади города в период с 02 по 09 января 2026.
На фестивале можно посетить:
- Ярмарочную площадь «Гастрономическая карта пельменей России». В одном месте можно попробовать разнообразные виды пельменных блюд из разных регионов РФ.
- Выставку «Удмуртия в миниатюре».
- Площадку «Пельменный привет!». Акция проводится совместно с Почтой России. Можно выбрать понравившуюся открытку фестиваля и получить ее бесплатно, после чего наклеить на открытку марку, подписать ее и отправить близким почтой прямо с мероприятия в любую точку России, а также сделать памятную фотография на фотозоне.
- Тематическую программу, выступление фольклорных ансамблей и артистов на Главной сцене.
- Площадку «Сувенирные ряды» с авторскими сувенирами ручной работы.
«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского
07:00–08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:45Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевска).
Поездка на Родину Петра Ильича Чайковского вам запомнится не только семейными рецептами, традициями семьи Чайковских, но и новыми интересными знакомствами.
10:00 Туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с комплексом, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей и планами на ежегодный Фестиваль исторических реконструкций «Русь дружинная».
12:00 Театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания».
С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.
14:00 Обед в кафе с видом на Воткинский пруд.
Прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера. Фото на память в сквере Высоцкого.
15:30 Трансфер в г. Ижевск (60 км).
С 16:00 свободное время.
Программа на выбор: В гости к Тол Бабаю или Елабуга
07:00–08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:45 Встреча с гидом в холле отеля.
Программа на выбор:
Вариант № 1 – Шаркан. В гости к Тол Бабаю (09:00–18:00).
В живописном уголке Удмуртии находится старинное село Шаркан.
На его окраине, у центрального пруда поселилась "сказка". Место, где каждый ребёнок и даже взрослый окунается в атмосферу волшебства и разных чудес.
Это и есть Усадьба Удмуртского Деда Мороза — Тол Бабая. Он всегда рад приветствовать гостей на своей усадьбе, где проводится культурно-развлекательная программа с удмуртскими мифологическими персонажами, что создает сказочную атмосферу пребывания гостей в доме Тол Бабая.
В программе:
- театрализованное представление с участием Тол Бабая и его друзей на уличной сцене;
- экскурсия в Дом Тол Бабая;
- игры на тропе сказок;
- сладкий сувенир (подарок);
- изготовление сувенира своими руками (мастер-класс);
- обед в кафе.
Вариант № 2 Елабуга (09:00–21:00).
Великолепная и вкусная Елабуга приглашает вас в гости! Город художника Ивана Шишкина, кавалерист-девицы Надежды Дуровой и поэтической традиции Цветаевских костров.
Наша экспедиция в Елабугу – это познавательное путешествие в историю и купеческую кухню XIX века в современном исполнении.
В программе:
- дегустация купеческой кухни ХIХ в Музее-театре «Трактир»: приветственная рюмка «Муха», купеческие разносолы, «цветаевский пирог», елабужский пряник, татарский чак-чак, чай трактирный на травах;
- обзорная экскурсия по исторической части Елабуги. Прогулка по Спасской улице, свободное время на приобретение сувениров;
- посещение Дома-музея Ивана Ивановича Шишкина, экскурсия с гидом;
- посещение «Чертово городища» и фото на фоне восстановленной оборонительной башни — символа старого города;
- обед в кафе.
Обзорная экскурсия по Ижевску
07:00–11:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Обзорная экскурсия по Ижевску — столице Удмуртии.
Во время обзорной экскурсии по Ижевску группа узнает об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России. Гости увидят Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор и необычные арт-объекты города.
13:30 Экскурсия на фабрику кофе и чая «Арома».
Окунемся в ароматы волшебных напитков на мастер-классе от бариста и составим собственный чайный купаж.
А также увидим, как кофейные зёрна очищаются, сортируются, обжариваются и упаковываются. На сегодняшний день Ижевск реально соответствует статусу российской столицы по обжарке кофе.
16:30 Трансфер на ж/д вокзал, аэропорт города Ижевска.
Окончание экскурсионной программы.
18:04 Отправление из Ижевска, железнодорожный вокзал, фирменный двухэтажный поезд №025Г «Италмас».
Просьба сверять расписание поезда 025Г «Италмас» Ижевск — Москва на сайте РЖД.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Cosmos Izhevsk» 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Взрослый, двухместное размещение
|52 500
|Взрослый, одноместное размещение
|65 000
|Взрослый на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере
|46 500
|Детский (до 12 лет) на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере
|44 000
Номера TWIN (с раздельными кроватями) гарантировать мы не можем.
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4
Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.
К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта — 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала — 5,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*»
- Питание, указанное в программе, все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе, но по возможности будет учитывать пожелания гостей.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.
Туроператор не гарантирует посещение объектов, не предусмотренных программой. Однако при возможности будет стремиться реализовать пожелания гостей.
Какие рейсы рекомендованы?
Поездом:
- 026 Г «Италмас (двухэтажный состав) Москва Казанская – Ижевск, время отправления 17:44, время прибытия 11:43;
- 025 Г «Италмас (двухэтажный состав) Ижевск – Москва Казанская, время отправления 18:04, время прибытия 09:23.
Самолетом:
- I8-302 Москва Домодедово – Ижевск, время вылета 08:40, время прилета 11:10;
- I8-307 Ижевск – Москва Домодедово, время вылета 19:30, время прилета 20:10;
- SU6377 Москва Шереметьево – Ижевск, время вылета 07:40, время прилета 10:35;
- SU1293 Ижевск – Москва Шереметьево, время вылета 21:00, время прилета 22:05.
Встреча группы происходит:
- На ж/д вокзале – на перроне у главного здания со стороны путей.
- В аэропорту – на первом этаже в зоне прилета пассажиров.
Группу встречают с табличкой менеджеры в фирменных красных толстовках.