3 дня
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
3 янв в 10:00
31 500₽ за человека
4 дня
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
«Приготовьтесь с головой окунуться в чудеса новогодней Удмуртии»
3 янв в 10:00
43 500₽ за человека
5 дней
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Расширенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
«Новогодние выходные в заснеженной Удмуртии подарят Вам множество самых приятных впечатлений»
3 янв в 10:00
55 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Новогодние 2025»
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