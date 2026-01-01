В этом туре Вас ждут традиционные мастер-классы и сытные национальные блюда, новые знакомства и, конечно же, яркие, вкусные и незабываемые выходные. Тур будет удобен для гостей из Санкт-Петербурга, так как подстроен под регулярные рейсы.
Программа тура по дням
Прибытие в Ижевск. Свободный день
Рекомендуемый рейс для туристов из Санкт-Петербурга: I8-926 Ижевск-Санкт-Петербург, авиакомпания «Ижавиа» (прямой, в полете ~ 2 ч. 20 мин).
18:00-18:30 Встреча в аэропорту г. Ижевска, трансфер в гостиницу.
19:00 Размещение в гостинице, расположенной на Центральной площади г. Ижевска.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Гастрономическое знакомство с Ижевском
07:00-10:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
До 11:00 свободное время.
11:00 Встреча с гидом в холле отеля.
Первое свидание с Ижевском.
Первый день тура — гастрономическое знакомство со столицей Удмуртии. Мы точно знаем, что нельзя дважды произвести первое впечатление.
Ваше знакомство с Удмуртией будет ярким и вкусным!
12:30-14:30 Обед и мастер-класс по традиционным удмуртским пельменям в ресторане города.
Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.
14:30-16:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску - столице Удмуртии.
Во время обзорной экскурсии по Ижевску Вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России, увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.
17:00 Трансфер в отель.
Свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Сарапул
07:00-09:30 Завтрак в ресторане отеля.
09:50 Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от г. Ижевск).
Гастрономический тур в Сарапул – настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений! Это будет знакомство с купеческим уездным городом и его кухней.
Небольшой старинный и колоритный город на Каме — Сарапул — прославился тем, что именно здесь выросла кавалерист-девица Надежда Дурова, личный орденоносец Кутузова во время войны 1812 года, прототип героини знаменитой «Гусарской баллады».
Здесь сохранили рецепты блюд званых купеческих обедов, длившихся по 9 часов.
11:00-14:00 В программе:
- чаепитие в Купеческой чайной на даче Головы Сарапула Павла Андреевича Башенина. Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, сарапульские пряники;
- экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина»;
- экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города;
- прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Каму.
14:00-15:00 Купеческий обед в ресторане г. Сарапула по восстановленным рецептам XIX века.
15:00 Трансфер в г. Ижевск к отелю.
С 16:00 — свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Воткинск, «Варяжская дружина», музей-усадьба П.И. Чайковского
07:00-08:30 Завтрак в ресторане отеля.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км. от г. Ижевска).
Родина Петра Ильича Чайковского — самого исполняемого до сих пор композитора в мире — гостеприимно примет вас, как самого дорогого гостя!
10:00-15:00 В программе:
- туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с обычаями и традициями Средневековья, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи и планами на ежегодный Фестиваль исторических реконструкций «Русь дружинная»;
- театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания». С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских;
- прогулка по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера;
- съемка фото на память в сквере Высоцкого;
- обед в кафе города.
15:00 Трансфер в Ижевск к отелю. Окончание экскурсионной программы.
С 16:00 — свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Свободный день. Отъезд
07:00-09:00 Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
09:00 Трансфер в аэропорт г. Ижевска.
Трансфер в аэропорт организуется с учетом времени отправления.
Рекомендуемый рейс для туристов из Санкт-Петербурга: I8-925 Ижевск-Санкт-Петербург, авиакомпания «Ижавиа» (прямой, в полете ~ 2 ч. 20 мин).
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухместных номерах в гостинице «Космос Ижевск» 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|51 000
|63 000
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Ижевск Отель»
Отель Cosmos Izhevsk расположен в Октябрьском районе Ижевска. К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течение дня можно в ресторане The Taste на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеются: аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта – 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала – 5,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт для рекомендованных рейсов
- Питание, указанное в программе тура: (4 завтрака, 3 обеда, 4 ужина)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Трансфер аэропорт-отель и обратно для рейсов, кроме рекомендованных
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности.
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.