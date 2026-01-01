2 день

Гастрономическое знакомство с Ижевском

07:00-10:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

До 11:00 свободное время.

11:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Первое свидание с Ижевском.

Первый день тура — гастрономическое знакомство со столицей Удмуртии. Мы точно знаем, что нельзя дважды произвести первое впечатление.

Ваше знакомство с Удмуртией будет ярким и вкусным!

12:30-14:30 Обед и мастер-класс по традиционным удмуртским пельменям в ресторане города.

Обед представлен блюдами национальной удмуртской кухни в современном прочтении.

14:30-16:30 Обзорная экскурсия по г. Ижевску - столице Удмуртии.

Во время обзорной экскурсии по Ижевску Вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России, увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

17:00 Трансфер в отель.

Свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160