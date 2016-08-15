Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Удмуртии!

Вас ждёт игровая программа в парке «ДондыДор», чаепитие с перепечами, дегустация 15 видов пельменей и знакомство с культурой и традициями региона.

Во второй день Вы откроете для себя атмосферу Ижевска и окунётесь в сладкие истории Сарапула с чаепитием, пряниками и праздничным настроением.

Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.