Описание тура
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Удмуртии!
Вас ждёт игровая программа в парке «ДондыДор», чаепитие с перепечами, дегустация 15 видов пельменей и знакомство с культурой и традициями региона.
Во второй день Вы откроете для себя атмосферу Ижевска и окунётесь в сладкие истории Сарапула с чаепитием, пряниками и праздничным настроением.
Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.
Программа тура по дням
Отправление из Перми. Парк «ДондыДор», дегустация перепечей, экскурсия по предприятию
08:00 Отправление из Перми, по пути остановка на завтрак (за доп. плату).
Далее программа по местному удмуртскому времени (МСК+1).
12:00 Прибытие в Историко-культурный парк «ДондыДор», игровая программа.
Возможность прикоснуться к истории: предметы быта и орудия, созданные по старинным технологиям, оживают в руках посетителей, даря уникальный практический опыт.
В программе — посещение интерактивных площадок:
«Кык пыж» — две лодки знакомство с историко-культурным парком ДондыДор, общие сведения о истории Севера Удмуртии и упражнения на командообразование.
«Дом живой истории» — масштабная модель жилого дома эпохи раннего средневековья Вятско-Камского междуречья. Посетители увидят, где и как жили их предки, прикоснутся к воссозданным элементам быта и услышат древние легенды о сотворении Мира.
«Не музей» — локация, где разрешено трогать экспонаты: сельскохозяйственные орудия, копии вооружения и доспехов, выполненные по старинным технологиям.
«Лукодром Донды» — лучный тир: обучение стрельбе из лука под руководством инструкторов.
Дегустация перепечей с чаем.
Древний летний праздник после посевных работ.
На поляне — крупная ярмарка изделий мастеров ткачества, лозоплетения, резьбы, гончарства, кузнечного и стеклодувного дела. Жрецы-восяси освящают обрядовую кашу — её могут попробовать все желающие; угощают перепечами, табани, кокроки и домашними сырами.
На сцене выступают десятки этно-исполнителей, а Гербер — повод надеть национальное платье и послушать песни на удмуртском, сыгранные на крезе или кубызе.
14:00-15:00 Переезд до пос. Игра.
15:00-18:00 Экскурсия по предприятию с дегустацией 15 видов пельменей. Предприятие производит продукты из экологически чистого сырья.
18:00 Отправление в Ижевск.
19:00 Прибытие в город.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по Ижевску. Экскурсионная программа в Сарапуле. Отправление в Пермь
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00-11:00 Обзорная экскурсия по Ижевску.
11:00 Отправление в Сарапул.
12:20-15:30 Экскурсионная программа «Город сахарных затей»:
Прогулка по парку комплекса «Купеческие дачи» Сарапульского музея-заповедника
Интерактивная программа в Музее «Купеческая чайная».
Гастрономический мастер-класс «Роспись пряника».
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Обед в кафе.
15:30 Отправление в Пермь, по пути остановка на ужин (за доп. плату).
21:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает размещение 1 ночь в гостинице г. Ижевска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты
|Двухместное
|Одноместное
|18.07-19.07.2026
|13 900
|16 700
15.08-16.08.2026;
26.09-27.09.2026
|14 400
|17 200
Возможно женское подселение, мужское — не со 100% гарантией.
Информация о гостиницах будет известна ближе к дате выезда.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Варианты проживания
Гостиница в Ижевске (уточняется)
Размещение в двухместных или одноместных номерах с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание (завтрак в гостинице и обед во 2 день)
- Транспортное обслуживание (возможен комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 человек)
- Страховка проезда в автобусе
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в исторический парк «ДондыДор» и праздничная программа с чаепитием
- Дегустация пельменей с экскурсией по производству
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д-билеты до г. Перми и обратно
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату: ужины, питание в дороге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
- Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы.
Для экскурсий:
- удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе переносное зарядное устройство для дополнительного удобства.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
- Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
- Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
- Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
- В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
- Гостиница не предоставляет номера под трехместное размещение.