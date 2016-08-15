Мои заказы

Удмуртские каникулы: автобусный тур из Перми

Экскурсионный тур «Удмуртские каникулы: автобусный тур из Перми» на 2 дня
Удмуртские каникулы: автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Удмуртские каникулы: автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Удмуртские каникулы: автобусный тур из ПермиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Описание тура

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Удмуртии!

Вас ждёт игровая программа в парке «ДондыДор», чаепитие с перепечами, дегустация 15 видов пельменей и знакомство с культурой и традициями региона.

Во второй день Вы откроете для себя атмосферу Ижевска и окунётесь в сладкие истории Сарапула с чаепитием, пряниками и праздничным настроением.

Это автобусный тур из города Пермь, маршрут будет удобен для жителей этого города и Пермского края.

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Перми. Парк «ДондыДор», дегустация перепечей, экскурсия по предприятию

08:00 Отправление из Перми, по пути остановка на завтрак (за доп. плату).

Далее программа по местному удмуртскому времени (МСК+1).

12:00 Прибытие в Историко-культурный парк «ДондыДор», игровая программа.

Возможность прикоснуться к истории: предметы быта и орудия, созданные по старинным технологиям, оживают в руках посетителей, даря уникальный практический опыт.

В программе — посещение интерактивных площадок:

«Кык пыж» — две лодки знакомство с историко-культурным парком ДондыДор, общие сведения о истории Севера Удмуртии и упражнения на командообразование.

«Дом живой истории» — масштабная модель жилого дома эпохи раннего средневековья Вятско-Камского междуречья. Посетители увидят, где и как жили их предки, прикоснутся к воссозданным элементам быта и услышат древние легенды о сотворении Мира.

«Не музей» — локация, где разрешено трогать экспонаты: сельскохозяйственные орудия, копии вооружения и доспехов, выполненные по старинным технологиям.
«Лукодром Донды» — лучный тир: обучение стрельбе из лука под руководством инструкторов.

Дегустация перепечей с чаем.

Древний летний праздник после посевных работ.

На поляне — крупная ярмарка изделий мастеров ткачества, лозоплетения, резьбы, гончарства, кузнечного и стеклодувного дела. Жрецы-восяси освящают обрядовую кашу — её могут попробовать все желающие; угощают перепечами, табани, кокроки и домашними сырами.

На сцене выступают десятки этно-исполнителей, а Гербер — повод надеть национальное платье и послушать песни на удмуртском, сыгранные на крезе или кубызе.

14:00-15:00 Переезд до пос. Игра.

15:00-18:00 Экскурсия по предприятию с дегустацией 15 видов пельменей. Предприятие производит продукты из экологически чистого сырья.

18:00 Отправление в Ижевск.

19:00 Прибытие в город.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Отправление из Перми. Парк «ДондыДор», дегустация перепечей, экскурсия по предприятиюОтправление из Перми. Парк «ДондыДор», дегустация перепечей, экскурсия по предприятиюОтправление из Перми. Парк «ДондыДор», дегустация перепечей, экскурсия по предприятиюОтправление из Перми. Парк «ДондыДор», дегустация перепечей, экскурсия по предприятию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по Ижевску. Экскурсионная программа в Сарапуле. Отправление в Пермь

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

09:00-11:00 Обзорная экскурсия по Ижевску.

11:00 Отправление в Сарапул.

12:20-15:30 Экскурсионная программа «Город сахарных затей»:

Прогулка по парку комплекса «Купеческие дачи» Сарапульского музея-заповедника
Интерактивная программа в Музее «Купеческая чайная».

Гастрономический мастер-класс «Роспись пряника».

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Обед в кафе.

15:30 Отправление в Пермь, по пути остановка на ужин (за доп. плату).

21:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Экскурсия по Ижевску. Экскурсионная программа в Сарапуле. Отправление в ПермьЭкскурсия по Ижевску. Экскурсионная программа в Сарапуле. Отправление в ПермьЭкскурсия по Ижевску. Экскурсионная программа в Сарапуле. Отправление в ПермьЭкскурсия по Ижевску. Экскурсионная программа в Сарапуле. Отправление в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение 1 ночь в гостинице г. Ижевска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ДатыДвухместноеОдноместное
18.07-19.07.202613 90016 700

15.08-16.08.2026;

26.09-27.09.2026

14 40017 200

Возможно женское подселение, мужское — не со 100% гарантией.

Информация о гостиницах будет известна ближе к дате выезда.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.

Варианты проживания

Гостиница в Ижевске (уточняется)

1 ночь

Размещение в двухместных или одноместных номерах с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание (завтрак в гостинице и обед во 2 день)
  • Транспортное обслуживание (возможен комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 человек)
  • Страховка проезда в автобусе
  • Услуги сопровождающего
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в исторический парк «ДондыДор» и праздничная программа с чаепитием
  • Дегустация пельменей с экскурсией по производству
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д-билеты до г. Перми и обратно
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе тура или указанное за доп. плату: ужины, питание в дороге
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  1. Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
  2. Пенсионное удостоверение, студенческий билет.
  3. Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • USB-кабель для зарядки телефона;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы.

Для экскурсий:

  • удобную непродуваемую одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения;
  • солнцезащитный крем (в летний период).

В автобусе предусмотрены индивидуальные розетки для зарядки телефонов, однако туроператор не может гарантировать их бесперебойную работу. Рекомендуем иметь при себе переносное зарядное устройство для дополнительного удобства.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что ещё важно знать?
  1. Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
  2. Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
  3. Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
  4. В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
  5. Гостиница не предоставляет номера под трехместное размещение.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Ижевска

Похожие туры на «Удмуртские каникулы: автобусный тур из Перми»

Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вкусно едем: Удмуртия угощает! Сокращенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
29 апр в 10:00
7 мая в 10:00
40 000 ₽ за человека
Вкусно едем: Удмуртия угощает
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Вкусно едем: Удмуртия угощает
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
29 апр в 10:00
7 мая в 10:00
55 000 ₽ за человека
Влюбиться в Удмуртию. Экскурсионный тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Влюбиться в Удмуртию. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
31 июл в 10:00
18 сен в 10:00
от 38 000 ₽ за человека
Вкусно едем: Удмуртия угощает Петербург. Пятидневный тур
На автобусе
5 дней
Вкусно едем: Удмуртия угощает Петербург. Пятидневный тур
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
28 апр в 10:00
6 мая в 10:00
51 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ижевске
Все туры из Ижевска
13 900 ₽ за человека