до 3 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
Прогулка к легендарному сухогрузу «Рио» через живописные места Кабардинки с историческими рассказами и панорамными видами на Черное море
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Договорённости с гидом
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
- ООльга27 сентября 2025Всё хорошо, гид Любовь чуткая и внимательная к деталям, очень интересно всё рассказывала и показывала, к тому же на память
- ЕЕвгения15 июня 2023Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный
- ЕЕкатерина23 января 2023Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь
