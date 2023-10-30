Абрау-Дюрсо из Кабардинки

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Экскурсия на родину российского шампанского для настоящих ценителей высококачественных игристых напитков.

Помимо посещения винодельческого завода Абрау-Дюрсо, вас ожидает прогулка вдоль живописного озера и возможность узнать множество увлекательных исторических фактов.
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
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Что вас ожидает:

  • Вин-завод Абрау-Дюрсо
  • Пресное озеро Абрау
  • Памятник Утесову
  • Церковь Ксении Петеружской
  • Вечернее шоу фонтанов
  • Набережная Абрау-Дюрсо
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Родина российского шампанскогоСегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.
Вин-завод и озеро АбрауДалее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин.
Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России.
Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя.
Важная информация:• Групповая автомобильная экскурсия.
  • Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
  • Продолжительность — 7 часов.
  • Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин).
  • Поездка осуществляется круглый год. Заказать экскурсию, получить билеты, узнать ее стоимость и расписание вы можете у нас. Ее продолжительность составляет 6-7 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.

8.00,13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд
  • Посещение поселка Абрау-Дюрсу
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия по заводу с дегустацией 1700 р. (по желанию)
  • Экскурсия без дегустации 1200р. (по желанию)
Место начала и завершения?
Кабардинка
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00,13.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Групповая автомобильная экскурсия.
  • Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
  • Продолжительность — 7 часов.
  • Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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