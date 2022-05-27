Вас ждет красивый город с историей и большими планами на будущее. В нашем маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании. За 4 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям

В туре будет достаточно времени для неспешного променада по белоснежной набережной в тени пицундских сосен. Для экстремальных видов с каменистого обрыва Круча. Для того, чтобы «найти» древнее поселение Торик и храм Андрея Первозванного с сияющими золотыми куполами — я расскажу, кто его построил и благословил. Кроме того, вы увидите два маяка и знаменитый отель-ресторан «Хижина рыбака», где снимали фильм «Горько».

Геленджик без заученных фраз

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвел при советской власти. В самых знаковых местах на набережной я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии, а еще я посоветую вам заведения, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого.

Организационные детали