Красивый город с историей и большими планами на будущее ждет вас.В маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где

можно поплавать при желании. За 4 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце. Прогулка по белоснежной набережной в тени пицундских сосен, экстремальные виды с каменистого обрыва Круча, древнее поселение Торик и храм Андрея Первозванного с сияющими золотыми куполами. Два маяка и знаменитый отель-ресторан "Хижина рыбака", где снимали фильм "Горько". Узнаете о прошлом города-курорта, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвел при советской власти. В самых знаковых местах на набережной увидите фотографии старого Геленджика и проникнетесь атмосферой того времени. Поговорим о современной жизни города и его активном развитии, а также получите советы, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по набережной, видами с обрыва и купанием в море. Идеальное время для дегустации локальных вин и закусок.

Сейчас август — это идеальное время.