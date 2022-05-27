Из Кабардинки в Геленджик - город мечты

Познакомиться с курортом и полюбить его на авто-пешеходной экскурсии

Вас ждет красивый город с историей и большими планами на будущее.

В нашем маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где можно поплавать при желании.

За 4 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям

В туре будет достаточно времени для неспешного променада по белоснежной набережной в тени пицундских сосен. Для экстремальных видов с каменистого обрыва Круча. Для того, чтобы «найти» древнее поселение Торик и храм Андрея Первозванного с сияющими золотыми куполами — я расскажу, кто его построил и благословил. Кроме того, вы увидите два маяка и знаменитый отель-ресторан «Хижина рыбака», где снимали фильм «Горько».

Геленджик без заученных фраз

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвел при советской власти. В самых знаковых местах на набережной я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии, а еще я посоветую вам заведения, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Из дополнительных расходов только личные расходы на сувениры, перекусы, чай/кофе
  • Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
  • Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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