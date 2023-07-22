Красивый город с историей и большими планами на будущее ждет вас.
В маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где
В маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Прогулка по самой длинной набережной России
- 🏞 Виды с обрыва Круча
- ⛪ Храм Андрея Первозванного
- 🌊 Чистый пляж для купания
- 📸 Фотографии старого Геленджика
- 🍷 Гастроужин с дегустацией локальных вин
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по набережной, видами с обрыва и купанием в море. Идеальное время для дегустации локальных вин и закусок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Набережная Геленджика
- Обрыв Круча
- Храм Андрея Первозванного
- Маяки
- Отель-ресторан «Хижина рыбака»
Описание экскурсии
Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям:
- Тонкий Мыс с первозданными ландшафтами и живописным спуском к морю. Вы увидите район, где было историческое поселение Торик. В начале прошлого века узкая и длинная коса притягивала множество рыбаков. Известно, что ловились здесь кефаль, сельдь, скумбрия, камбала и хамса: каждый вид рыбы в разное время года.
- Толстый мыс, чтобы сфотографировать большой Геленджикский маяк, увидеть открытое море. Сегодня здесь находится новый район города. На его территории построены современные коттеджи, уютные дома, мини-отели.
- Дача Мадам Фирсовой и бывшая честная винодельня, основанная в 1869 году. В настоящее время можно посетить фирменный магазин.
- Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами. В храме вы увидите частички мощей апостола Андрея Первозванного.
- Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы погуляем, сделаем потрясающие фото, зайдём в фирменный магазин.
Геленджик без заученных фраз
Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвёл при советской власти. Я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии, а еще я посоветую вам заведения, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость
- Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
- Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!
Дополнительные расходы:
- Личные расходы на сувениры, перекусы, чай/кофе
- За всю поездку мы посетим два фирменных магазина при заводах Геленджика, где вы сможете приобрести вино, а так же продегустировать продукцию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Кабардинке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная интересная комфортная поездка!
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