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Из Кабардинки в Геленджик - город мечты

Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Красивый город с историей и большими планами на будущее ждет вас.

В маршруте прогулка по самой длинной набережной России, два маяка, панорамы с обрыва Круча, новый храм и чистый пляж, где
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можно поплавать при желании.

За 4 часа вы узнаете о Геленджике без скучных фактов, взглянете на город глазами местных и поймете, почему ему всегда улыбается солнце.

Прогулка по белоснежной набережной в тени пицундских сосен, экстремальные виды с каменистого обрыва Круча, древнее поселение Торик и храм Андрея Первозванного с сияющими золотыми куполами. Два маяка и знаменитый отель-ресторан "Хижина рыбака", где снимали фильм "Горько".

Узнаете о прошлом города-курорта, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвел при советской власти.

В самых знаковых местах на набережной увидите фотографии старого Геленджика и проникнетесь атмосферой того времени.

Поговорим о современной жизни города и его активном развитии, а также получите советы, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Прогулка по самой длинной набережной России
  • 🏞 Виды с обрыва Круча
  • ⛪ Храм Андрея Первозванного
  • 🌊 Чистый пляж для купания
  • 📸 Фотографии старого Геленджика
  • 🍷 Гастроужин с дегустацией локальных вин

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по набережной, видами с обрыва и купанием в море. Идеальное время для дегустации локальных вин и закусок.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты

Что можно увидеть

  • Набережная Геленджика
  • Обрыв Круча
  • Храм Андрея Первозванного
  • Маяки
  • Отель-ресторан «Хижина рыбака»

Описание экскурсии

Проехать и погулять по Геленджику и окрестностям:

  • Тонкий Мыс с первозданными ландшафтами и живописным спуском к морю. Вы увидите район, где было историческое поселение Торик. В начале прошлого века узкая и длинная коса притягивала множество рыбаков. Известно, что ловились здесь кефаль, сельдь, скумбрия, камбала и хамса: каждый вид рыбы в разное время года.
  • Толстый мыс, чтобы сфотографировать большой Геленджикский маяк, увидеть открытое море. Сегодня здесь находится новый район города. На его территории построены современные коттеджи, уютные дома, мини-отели.
  • Дача Мадам Фирсовой и бывшая честная винодельня, основанная в 1869 году. В настоящее время можно посетить фирменный магазин.
  • Собор Андрея Первозванного и Андреевский парк — одна из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами, зеленью и розами. В храме вы увидите частички мощей апостола Андрея Первозванного.
  • Шато де Талю — кусочек Франции на Черноморском побережье, одна из самых популярных локаций с виноградником, замком и французским двориком с фонтаном. Здесь мы погуляем, сделаем потрясающие фото, зайдём в фирменный магазин.

Геленджик без заученных фраз

Легко и увлекательно я расскажу о прошлом города-курорта: о том, кто населял эти земли раньше и как Геленджик расцвёл при советской власти. Я покажу вам фотографии старого Геленджика, и вы проникнетесь атмосферой того времени, когда зарождалась южная интеллигенция. Поговорим и о современной жизни города и его активном развитии, а еще я посоветую вам заведения, где можно вкусно поужинать или выпить бокал игристого.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Я подстраиваюсь под любую компанию путешественников, поэтому маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
  • Если вы хотите искупаться в море, возьмите с собой купальные принадлежности; если любите фотографироваться — советую надевать что-то летящее!

Дополнительные расходы:

  • Личные расходы на сувениры, перекусы, чай/кофе
  • За всю поездку мы посетим два фирменных магазина при заводах Геленджика, где вы сможете приобрести вино, а так же продегустировать продукцию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Кабардинке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1780 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
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не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать. Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон. А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Отличная интересная комфортная поездка!
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