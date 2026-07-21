Прогулка к легендарному сухогрузу «Рио» через живописные места Кабардинки с историческими рассказами и панорамными видами на Черное море
История Кабардинки связана с морем и кораблями. Экскурсия к сухогрузу "Рио" предлагает прогулку к этому впечатляющему арт-объекту. По пути открываются виды на Дообский маяк и дикие пляжи, а также сосновые рощи.
Гид расскажет о прошлом и настоящем Черноморского побережья, включая события с крейсером "Адмирал Нахимов".
Завершает экскурсию панорама Чёрного моря с отвесной скалы в глэмпинге, где можно сделать отличные снимки
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а море спокойное. В эти месяцы можно насладиться прогулкой в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой экскурсия доступна, но погодные условия могут ограничить комфорт и виды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сухогруз «Рио»
Дообский маяк
Глэмпинг
Описание экскурсии
Легендарный «Рио»! Прогулочным шагом мы доберемся до впечатляющего гиганта-сухогруза «Рио», который сел на мель в феврале 2018 года. По пути посмотрим на мыс Дооб, заглянем на дикие пляжи и разведаем живописные и безлюдные сосновые рощи.
Истории Черного моря. По дороге вы услышите истории, из которых соткано прошлое и настоящее Кабардинки и всего Черноморского побережья. Поговорим о первобытных людях и грозовых воротах, о гибели крейсера «Адмирал Нахимов» и жизни южных морских городов. А еще вы получите рекомендации, что посмотреть в Кабардинке и ее окрестностях.
Парк стекла. Проект местного мастера, созданный в прекрасной локации с видом на бескрайнее море.
Прогулка по стильному глэмпингу. Прекрасным завершением экскурсии станет вдохновляющая панорама Чёрного моря с отвесной скалы на территории глэмпинга. Здесь можно не только полюбоваться природой, но и сделать атмосферные снимки в специальных фотолокациях: гид поможет найти самые удачные ракурсы.
Организационные детали
Можем начать экскурсию из Геленджика и Новороссийска (за дополнительную плату)
Мы можем провести эту экскурсию для большего количества участников (5–8 человек) за дополнительную плату. Детали уточняйте в переписке
Гид из нашей команды заберёт вас от места вашего проживания на автомобиле и доставит обратно после экскурсии
Что стоит взять с собой: удобную обувь (нам предстоит пройти 3,5 км в одну сторону), головные уборы, воду/перекус, купальные принадлежности (при хорошей погоде)
Дополнительно оплачивается вход на территорию глэмпинга — 150 руб. Вход на территорию Парка стекла (по желанию) — 350 руб.
При желании мы можем посетить мемориальный комплекс «Батарея Зубкова», вход оплачивается отдельно — 150 руб. Посещение согласовывается заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кабардинке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1810 туристов
Приветствую вас, мои гости! Я — Юлия, живу в Москве, экскурсовод с дипломом и любовью к людям и своему делу!
Большую часть жизни провела на юге России и собрала там команду читать дальшеуменьшить
гидов, которые с удовольствием делятся с нашими гостями красивейшими природными локациями, рассказывают о героическом прошлом, показывают секретные места побережья и подсказывают лучшие гастрономические остановки региона. География нашей команды разнообразна, я знакомлю гостей с Москвой, Любовь и Дмитрий — с Новороссийском, Мария и Яна — с секретными местами Геленджика, Наталья — эксперт по гастроэкскурсиям, а Юлия отвечает за Анапу. Периодически мы проводим авторские туры в Абхазию, Крым и по южным шато и фермам. Мы будем рады знакомству и постараемся сделать ваш отдых особенным!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
Наша огромная благодарность Любови за отличную прогулку и фотографии! Парк стекла великолепен, работа его мастеров - это просто фантастика! На наших глазах кусочек стекла превратился в рыбку. Поход к сухогрузу Рио был интересен не только результатом, но и процессом:)
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О
Олеся
прекрасное путешествие и интересный рассказ Любови 🙂
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Л
Любовь
Ездили семьёй, остались довольны, гид Любовь - приятная в общении, время пролетело незаметно. Будет возможность - хотелось бы еще раз обратиться к ней за экскурсией. Спасибо
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Е
Евгения
Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный рассказчик, очень коммуникабельный человек! Были с ребенком 11 лет. Была возможность даже подняться на сухогруз, что мы и сделали) Всем рекомендую, тем более, что его потихоньку разбирают для утилизации.
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Ольга
Всё хорошо, гид Любовь чуткая и внимательная к деталям, очень интересно всё рассказывала и показывала, к тому же на память остались прекрасные фотографии, бонусом ею же сделанные 🤗 Единственное пожелание, чтобы по времени было больше более ранних вариантов, т. к. к сухогруз нам пришлось идти очень быстро, чтобы успеть оказаться там до заката
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Е
Екатерина
Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь
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