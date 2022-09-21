История посёлка Кабардинка неразрывно связана с кораблями, поэтому приглашаем вас познакомиться поближе с одним из них. Мы устроим легкую прогулку к «Рио» — мощному сухогрузу, который стал арт-объектом и местом притяжения на побережье. По пути поговорим о жизни Кабардинки, посмотрим на маяк и дикие пляжи. А в финале окажемся на высокой отвесной скале стильного глэмпинга.

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Описание

Что вас ожидает

Легендарный «Рио»! Прогулочным шагом мы доберемся до впечатляющего гиганта-сухогруза «Рио», который сел на мель в феврале 2018 года. По пути посмотрим на Дообский маяк, заглянем на дикие пляжи и разведаем живописные и безлюдные сосновые рощи.

Истории Черного моря. По дороге вы услышите истории, из которых соткано прошлое и настоящее Кабардинки и всего Черноморского побережья. Поговорим о первобытных людях и грозовых воротах, о гибели крейсера «Адмирал Нахимов» и жизни южных морских городов. А еще вы получите рекомендации, что посмотреть в Кабардинке и ее окрестностях.

Прогулка по стильному глэмпингу. Прекрасным завершением экскурсии станет вдохновляющая панорама Чёрного моря с отвесной скалы на территории глэмпинга. Здесь можно не только полюбоваться природой, но и сделать атмосферные снимки в специальных фото-локациях: гид поможет найти самые удачные ракурсы.

Организационные детали