Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и ясная, а море спокойное. В эти месяцы можно насладиться прогулкой в полной мере. В апреле и октябре также возможно посещение, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. Зимой экскурсия доступна, но погодные условия могут ограничить комфорт и виды.

История Кабардинки связана с морем и кораблями. Экскурсия к сухогрузу "Рио" предлагает прогулку к этому впечатляющему арт-объекту. По пути открываются виды на Дообский маяк и дикие пляжи, а также сосновые рощи. Гид расскажет о прошлом и настоящем Черноморского побережья, включая события с крейсером "Адмирал Нахимов". Завершает экскурсию панорама Чёрного моря с отвесной скалы в глэмпинге, где можно сделать отличные снимки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Легендарный «Рио»! Прогулочным шагом мы доберемся до впечатляющего гиганта-сухогруза «Рио», который сел на мель в феврале 2018 года. По пути посмотрим на мыс Дооб, заглянем на дикие пляжи и разведаем живописные и безлюдные сосновые рощи.

Истории Черного моря. По дороге вы услышите истории, из которых соткано прошлое и настоящее Кабардинки и всего Черноморского побережья. Поговорим о первобытных людях и грозовых воротах, о гибели крейсера «Адмирал Нахимов» и жизни южных морских городов. А еще вы получите рекомендации, что посмотреть в Кабардинке и ее окрестностях.

Парк стекла. Проект местного мастера, созданный в прекрасной локации с видом на бескрайнее море.

Прогулка по стильному глэмпингу. Прекрасным завершением экскурсии станет вдохновляющая панорама Чёрного моря с отвесной скалы на территории глэмпинга. Здесь можно не только полюбоваться природой, но и сделать атмосферные снимки в специальных фотолокациях: гид поможет найти самые удачные ракурсы.

Организационные детали