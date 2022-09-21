К сухогрузу «Рио» из Кабардинки

Добраться до знаменитого судна, услышать истории Кабардинки и посмотреть на море с отвесной скалы

История посёлка Кабардинка неразрывно связана с кораблями, поэтому приглашаем вас познакомиться поближе с одним из них.

Мы устроим легкую прогулку к «Рио» — мощному сухогрузу, который стал арт-объектом и местом притяжения на побережье. По пути поговорим о жизни Кабардинки, посмотрим на маяк и дикие пляжи. А в финале окажемся на высокой отвесной скале стильного глэмпинга.
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
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Описание

Что вас ожидает

Легендарный «Рио»! Прогулочным шагом мы доберемся до впечатляющего гиганта-сухогруза «Рио», который сел на мель в феврале 2018 года. По пути посмотрим на Дообский маяк, заглянем на дикие пляжи и разведаем живописные и безлюдные сосновые рощи.

Истории Черного моря. По дороге вы услышите истории, из которых соткано прошлое и настоящее Кабардинки и всего Черноморского побережья. Поговорим о первобытных людях и грозовых воротах, о гибели крейсера «Адмирал Нахимов» и жизни южных морских городов. А еще вы получите рекомендации, что посмотреть в Кабардинке и ее окрестностях.

Прогулка по стильному глэмпингу. Прекрасным завершением экскурсии станет вдохновляющая панорама Чёрного моря с отвесной скалы на территории глэмпинга. Здесь можно не только полюбоваться природой, но и сделать атмосферные снимки в специальных фото-локациях: гид поможет найти самые удачные ракурсы.

Организационные детали

  • Стоимость указана за группу до 4 человек, каждый дополнительный гость +1000 руб. к общей стоимости.
  • Гид из нашей команды заберёт вас от места вашего проживания на автомобиле и доставит обратно после экскурсии
  • Что стоит взять с собой: удобную обувь (нам предстоит пройти 3,5 км в одну сторону), головные уборы, воду/перекус, купальные принадлежности (при хорошей погоде)
  • Дополнительно оплачивается вход на территорию глэмпинга — 150 руб. Также при желании за дополнительную плату мы можем организовать для вас прогулку на САП-досках в районе сухогруза.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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