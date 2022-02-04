Тур на квадроциклах - это настоящее приключение, которое запомнится Вам
Индивидуально
Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам! Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской.
А после вы будете ночевать в горах в домиках со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
А после вы будете ночевать в горах в домиках со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
Что вы можете увидеть 🤩
- Гора Нексис
- Дольмены
- Водопад
- Маркхотский хребет
- Гора Папай
- Поселок Новосадовый.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Двухдневный тур на квадроциклах
Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам!
Есть несколько вариантов маршрута. Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской. Оба маршрута имеют сложные трассы. В любое время года там полно грязи, что принесет Вам незабываемые эмоции!
Ночевка
Ночевка в горах — комфортабельные домики со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
Весь день едем к месту дислокации. Вечером — баня, шашлыки, отдых. Утром едем обратно. Незабываемые эмоции и полная перезагрузка гарантированы
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Страховка
- Экипировка
- Гид
- Проживание
- Что не входит
- Баня
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер в ГеленджикеЗавершение: п. Светлый, озеро Грек
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно старт в 09:00Экскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Тур начинается в Геленджике
- турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе
- то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно старт в 09:00
Юлиана Л.
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