Двухдневный тур на квадроциклах

Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам!

Есть несколько вариантов маршрута. Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской. Оба маршрута имеют сложные трассы. В любое время года там полно грязи, что принесет Вам незабываемые эмоции!

Ночевка

Ночевка в горах — комфортабельные домики со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!

Весь день едем к месту дислокации. Вечером — баня, шашлыки, отдых. Утром едем обратно. Незабываемые эмоции и полная перезагрузка гарантированы

Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.