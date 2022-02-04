Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах

Тур на квадроциклах - это настоящее приключение, которое запомнится Вам

Индивидуально
Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам! Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской.

А после вы будете ночевать в горах в домиках со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах
Двухдневный тур на квадроциклах с ночёвкой в горах

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гора Нексис
  • Дольмены
  • Водопад
  • Маркхотский хребет
  • Гора Папай
  • Поселок Новосадовый.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Двухдневный тур на квадроциклах

Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам!
Есть несколько вариантов маршрута. Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской. Оба маршрута имеют сложные трассы. В любое время года там полно грязи, что принесет Вам незабываемые эмоции!

Ночевка

Ночевка в горах — комфортабельные домики со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
Весь день едем к месту дислокации. Вечером — баня, шашлыки, отдых. Утром едем обратно. Незабываемые эмоции и полная перезагрузка гарантированы
Тур начинается в Геленджике, турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе, то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Страховка
  • Экипировка
  • Гид
  • Проживание
Что не входит
  • Баня
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер в Геленджике
Завершение: п. Светлый, озеро Грек
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно старт в 09:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Тур начинается в Геленджике
  • турист из Кабардинки самостоятельно добирается до места начала экскурсии. Если вы приезжаете на автобусе
  • то мы заберём вас с автовокзала или любого другого места в Геленджике.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно старт в 09:00

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