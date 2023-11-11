Абрау-Дюрсо — это история российского виноделия, горные ландшафты, живописное озеро.
Предлагаем вам отправиться в «русскую Ривьеру» и самим прочувствовать уникальную атмосферу цветущего края.
Мы прогуляемся по главной набережной, посмотрим на шоу фонтанов, посетим знаковые места и один из винодельных заводов.
Предлагаем вам отправиться в «русскую Ривьеру» и самим прочувствовать уникальную атмосферу цветущего края.
Мы прогуляемся по главной набережной, посмотрим на шоу фонтанов, посетим знаковые места и один из винодельных заводов.
Ближайшие даты:
11
ноя
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12
ноя
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даты
Что вас ожидает:
- Винзавод
- Озеро Абрау
- Набережная Абрау-Дюрсо
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сегодня Абрау-Дюрсо — один из ведущих российских производителей игристых вин. Если вы ценитель качественных напитков и всегда интересовались секретами их изготовления, вам понравится экскурсия в Абрау-Дюрсо из Геленджика. Кроме посещения завода, вы также прогуляетесь вдоль живописного озера, узнаете множество интересных исторических фактов.
Один день в Абрау-Дюрсо
Экскурсия Абрау-Дюрсо включает в себя проезд на комфортабельном автомобиле из Геленджика в Новороссийск. Поездка проходит в сопровождении гида, который расскажет о самых значимых достопримечательностях города. Например, о памятниках, посвященных Великой Отечественной войне, самом большом предприятии по производству цемента и пр. Далее вас ждет изготовитель шампанского. Завод был открыт в 1870 году по указу императора Александра II. Примечательно, что здание предприятия построено в скале вручную, а подвалы выполнены из глины — это лучший материал для хранения благородных игристых вин. Успех к винодельне пришел в 1891 году, когда управляющим был назначен князь Голицын. Под его руководством построены подвалы для хранения продукции. Несмотря на непростую историю, сегодня завод считается ведущим производителем игристых вин, изготавливаемых бутылочным и резервуарным методом. Примечательно, что бутылочная технология применяется для приготовления французского шампанского и не имеет аналогов в России. Кроме Абрау-Дюрсо достопримечательностью экскурсии считается пресное озеро Абрау, окруженное величественными горами. На его берегу находится памятник Утесову и церковь Ксении Петербуржской. По окончанию путешествия туристы могут посмотреть вечернее шоу фонтанов продолжительностью около 25 минут, а также по желанию купить продукцию предприятия по цене изготовителя. Важная информация • Минимальное количество участников — 5 человек, максимальное — 7.
- Поездка осуществляется круглый год.
- Ее продолжительность составляет 6-7 часов, из которых 1,5 часа уходит на дорогу в один конец.
8.00,12.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Посещение поселка Абрау-Дюрсо
- Услуга гида
- Что не входит
- Экскурсия по заводу с дегустацией — 1700 руб.
- Экскурсия без дегустации — 1200 руб
- Место начала и завершения?
- Кабардинка
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00,12.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Групповая автомобильная экскурсия.
- Минимальное количество участников 5 человек, максимальное 7.
- Продолжительность — 7 часов.
- Время в пути (в оба конца) — 3 часа (+/-15 мин)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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