Приглашаю вас в путешествие по Лаго-Наки. Это идеальное путешествие для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть и городской суеты. Зеленые луга, горные пейзажи и чистый воздух — что может быть еще лучше? Вы заглянете в Азишскую пещеру, прогуляетесь по Хаджохской теснине и насладитесь красотой водопадов. Отдохните от суеты вдали от цивилизации.

Описание

Что вас ожидает:Долина реки и водопадов В 23:00 комфортабельный экскурсионный автобус заберет вас из Геленджика, чтобы к раннему утру оказаться на месте. Дорога составит 185 километров. Прямо с утра начнется приключение, вы увидите невероятной красоты луга в цветах и утренней росе, лютики, незабудки, тимьян и можжевельник. Вдали виднеется полоска леса с соснами, березами, самшитом и буком. И все это на фоне Кавказских гор. Сначала вы отправитесь в Азишскую пещеру, полюбуетесь на причудливые столбы, сталактиты и сталагмиты в первой комнате, спуститесь ниже в Богатырский зал в форме куба, пройдете к подземному ручью. Вторым пунктом экскурсии значится Хаджохская теснина. Это узкий глубокий каньон, по дну которого с ревом несется река Белая. Здесь получаются роскошные фотографии, особенно эффектный вид с пешеходного моста через каньон. Затем вы отправитесь в ущелье реки Руфабго — это приток реки Белой. Здесь красивейшие водопады — Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Шум, Каскадный, Девичьи косы. На привале можно будет передохнуть, смочить уставшие ноги в ледяной воде. Последний пункт путешествия – музей Аммонитов или Сад Камней. Аммониты — это вымершие 65 миллионов лет назад головоногие моллюски, некогда окаменелые, а теперь тщательно отшлифованные и выставленные на всеобщее обозрение. Если впечатлений не хватило, добро пожаловать на рафтинг по горной реке. Маршрут составляет 10 км. и заканчивается у термального источника в комплексе Водная Ривьера. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.