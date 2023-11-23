Уникальная экскурсия в Кабардинке: Изучение окаменелостей в музее Аммонитов
Приглашаю вас в путешествие по Лаго-Наки. Это идеальное путешествие для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть и городской суеты.
Зеленые луга, горные пейзажи и чистый воздух — что может быть еще лучше? Вы заглянете в Азишскую пещеру, прогуляетесь по Хаджохской теснине и насладитесь красотой водопадов. Отдохните от суеты вдали от цивилизации.
Зеленые луга, горные пейзажи и чистый воздух — что может быть еще лучше? Вы заглянете в Азишскую пещеру, прогуляетесь по Хаджохской теснине и насладитесь красотой водопадов. Отдохните от суеты вдали от цивилизации.
Ближайшие даты:
23
ноя
ноя
26
ноя
ноя
30
ноя
ноя
3
дек
дек
7
дек
дек
10
дек
дек
14
дек
дек
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+)
|2 000 ₽
|Детский (от 5 до 14 лет)
|1 800 ₽
|Детский (до 5 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Альпийские луга
- Азишская пещера
- Рафтинг по горной реке
- Термальный источник
Описание
Что вас ожидает:Долина реки и водопадов В 23:00 комфортабельный экскурсионный автобус заберет вас из Геленджика, чтобы к раннему утру оказаться на месте. Дорога составит 185 километров. Прямо с утра начнется приключение, вы увидите невероятной красоты луга в цветах и утренней росе, лютики, незабудки, тимьян и можжевельник. Вдали виднеется полоска леса с соснами, березами, самшитом и буком. И все это на фоне Кавказских гор. Сначала вы отправитесь в Азишскую пещеру, полюбуетесь на причудливые столбы, сталактиты и сталагмиты в первой комнате, спуститесь ниже в Богатырский зал в форме куба, пройдете к подземному ручью. Вторым пунктом экскурсии значится Хаджохская теснина. Это узкий глубокий каньон, по дну которого с ревом несется река Белая. Здесь получаются роскошные фотографии, особенно эффектный вид с пешеходного моста через каньон. Затем вы отправитесь в ущелье реки Руфабго — это приток реки Белой. Здесь красивейшие водопады — Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Шум, Каскадный, Девичьи косы. На привале можно будет передохнуть, смочить уставшие ноги в ледяной воде. Последний пункт путешествия – музей Аммонитов или Сад Камней. Аммониты — это вымершие 65 миллионов лет назад головоногие моллюски, некогда окаменелые, а теперь тщательно отшлифованные и выставленные на всеобщее обозрение. Если впечатлений не хватило, добро пожаловать на рафтинг по горной реке. Маршрут составляет 10 км. и заканчивается у термального источника в комплексе Водная Ривьера. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
- Страховка
- Что не входит
- Дополнительные развлечения
- Не входящие в программу
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресеньеЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Напитки
- Легкий перекус
- Куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кабардинки
Групповые
Можно с детьми
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Похожие туры из Кабардинки
Мини-группа
20 часов
Величие Лаго-Наки из Кабардинки
Кабардинка
Завтра
24 ноя
25 ноя
26 ноя
5 000₽ за человека
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки из Кабардинки
Кабардинка
Сегодня
Завтра
24 ноя
25 ноя
4 990₽ за человека