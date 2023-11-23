Экскурсия в Лаго-Наки

Уникальная экскурсия в Кабардинке: Изучение окаменелостей в музее Аммонитов

Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас в путешествие по Лаго-Наки. Это идеальное путешествие для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть и городской суеты.

Зеленые луга, горные пейзажи и чистый воздух — что может быть еще лучше? Вы заглянете в Азишскую пещеру, прогуляетесь по Хаджохской теснине и насладитесь красотой водопадов. Отдохните от суеты вдали от цивилизации.
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Экскурсия в Лаго-Наки
Ближайшие даты:
23
ноя
26
ноя
30
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дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (15+)2 000 ₽
Детский (от 5 до 14 лет)1 800 ₽
Детский (до 5 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Альпийские луга
  • Азишская пещера
  • Рафтинг по горной реке
  • Термальный источник

Описание

Что вас ожидает:Долина реки и водопадов В 23:00 комфортабельный экскурсионный автобус заберет вас из Геленджика, чтобы к раннему утру оказаться на месте. Дорога составит 185 километров. Прямо с утра начнется приключение, вы увидите невероятной красоты луга в цветах и утренней росе, лютики, незабудки, тимьян и можжевельник. Вдали виднеется полоска леса с соснами, березами, самшитом и буком. И все это на фоне Кавказских гор. Сначала вы отправитесь в Азишскую пещеру, полюбуетесь на причудливые столбы, сталактиты и сталагмиты в первой комнате, спуститесь ниже в Богатырский зал в форме куба, пройдете к подземному ручью. Вторым пунктом экскурсии значится Хаджохская теснина. Это узкий глубокий каньон, по дну которого с ревом несется река Белая. Здесь получаются роскошные фотографии, особенно эффектный вид с пешеходного моста через каньон. Затем вы отправитесь в ущелье реки Руфабго — это приток реки Белой. Здесь красивейшие водопады — Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Шум, Каскадный, Девичьи косы. На привале можно будет передохнуть, смочить уставшие ноги в ледяной воде. Последний пункт путешествия – музей Аммонитов или Сад Камней. Аммониты — это вымершие 65 миллионов лет назад головоногие моллюски, некогда окаменелые, а теперь тщательно отшлифованные и выставленные на всеобщее обозрение. Если впечатлений не хватило, добро пожаловать на рафтинг по горной реке. Маршрут составляет 10 км. и заканчивается у термального источника в комплексе Водная Ривьера. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Опытный экскурсовод
  • Страховка
Что не входит
  • Дополнительные развлечения
  • Не входящие в программу
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: питьевую воду
  • Напитки
  • Легкий перекус
  • Куртку или ветровку в зависимости от сезона. Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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