1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Многогранный Новороссийск и винодельня «Мысхако»
Насладитесь историей Новороссийска и откройте для себя секреты винодельни Мысхако. Индивидуальная экскурсия с трансфером и дегустацией вин
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие в Абрау-Дюрсо: Вино, история и природа
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию в Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Вас ждут винные подвалы, виноградники и живописное озеро Абрау
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусная поездка к вулкану Тиздар в Тамани
Насладитесь уникальными пейзажами Тамани и СПА-процедурами на вулкане Тиздар. В программе также посещение страусиной фермы. Забронируйте свою поездку
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
1 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады
Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго
Начало: По договоренности
Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Абрау-Дюрсо из Кабардинки: винодельческий завод и озеро
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки для ценителей шампанского. Посещение завода, прогулка вдоль озера, исторические факты
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,13.00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
20 часов
Групповая экскурсия: Хаджохская теснина, водопады Руфабго и Лаго-Наки
Насладитесь красотой Лаго-Наки: водопады Руфабго, Хаджохская теснина, пещера Большая Азишская и термальные источники ждут вас
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо из Кабардинки
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
20 часов
Лаго-Наки - жемчужина Адыгеи
Отправляйтесь на групповую экскурсию на плато Лаго-Наки. Вас ждут водопады, канатная дорога и термальные источники. Насладитесь природой и отдохните
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
В царство игристых вин - экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Кабардинка
Расписание: 8.00,12.00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия «Красота Пшадских водопадов» в Кабардинке
Экскурсия для любителей природы и приключений. Посетите водопады, родники и парки, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВарвара10 августа 2022Спасибо большое за интересную прогулку
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "На весь день" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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