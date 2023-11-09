В рамках этой захватывающей экскурсии вы сможете побывать у великолепных водопадов «Руфабго», насладиться красотой Хаджохской теснины.
Кроме того, вас ожидает посещение удивительной пещеры «Большая Азишская» и возможность насладиться панорамными видами с канатной дороги. Однако, наиболее впечатляющим моментом будет посещение термальных источников.
Кроме того, вас ожидает посещение удивительной пещеры «Большая Азишская» и возможность насладиться панорамными видами с канатной дороги. Однако, наиболее впечатляющим моментом будет посещение термальных источников.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хаджохская теснина
- Обед в местном кафе
- Водопады Руфабго
- Подъем на канатной дороге
- Пещера «Большая Азишская»
- Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Красота и величие Лагонакского нагорьяПлато Лаго-Наки — это природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия. В период советской истории это плато жестоко эксплуатировали — оно служило пастбищем для коров и лошадей. Это привело к истощению земель и их постепенному ухудшению. Однако в конце XX века люди обратили внимание на уникальную природу плато Лаго-Наки, и его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Это прекратило любую хозяйственную деятельность, и природа плато начала постепенно восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, простирающуюся над рекой Белая и проходящую через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, изначально кажется, будто вы находитесь на плоской и практически ровной поверхности. Однако, как только переступаете на мост и взгляд опускается вниз, перед вами открывается впечатляющая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, местами всего 2 метра, и ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетельствующие о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. Затем мы отправимся к великолепным по своей красоте и величественности водопадам «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых можно выделить такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда откроются великолепные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! В завершение, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры, бассейн с минеральной водой и многое другое, что предоставляет зона отдыха. Здесь можно восстановить здоровье и интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. Обратите внимание, что с собой нельзя вносить домашних животных. Важная информация:• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
- Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.
7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в Хаджохскую теснину 500р.
- Билеты на водопады Руфабго 500р.
- Канатная дорога 800р.
- Пещера «Большая Азишская» 700р.
- Билеты в термальные источники 400р.
- Обед (примерно 500-600 на человека)
- Место начала и завершения?
- Кабардинка
- Когда и сколько длится?
- Когда: 7:00Экскурсия длится около 20 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.
- Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.
- Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).
- Наденьте удобную одежду и обувь по погоде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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