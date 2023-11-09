Красота и величие Лагонакского нагорья

Общая продолжительность экскурсии — 20 часов.

Возьмите с собой пляжные принадлежности и кофту с длинным рукавом либо куртку (для посещения пещеры).

Наденьте удобную одежду и обувь по погоде.

Плато Лаго-Наки — это природное уникальное место, которое привлекает внимание исследователей уже многие десятилетия. В период советской истории это плато жестоко эксплуатировали — оно служило пастбищем для коров и лошадей. Это привело к истощению земель и их постепенному ухудшению. Однако в конце XX века люди обратили внимание на уникальную природу плато Лаго-Наки, и его территория была включена в состав Кавказского Государственного биосферного заповедника. Это прекратило любую хозяйственную деятельность, и природа плато начала постепенно восстанавливаться. Наше приключение начнется с посещения Хаджохской теснины, части великолепного Большого Хаджохского каньона. Хаджохская теснина представляет собой извилистую щель в скалах, простирающуюся над рекой Белая и проходящую через юго-западную часть поселка Каменномостский. Подходя к этой теснине по дороге, которая ведет на левый берег реки Белой, изначально кажется, будто вы находитесь на плоской и практически ровной поверхности. Однако, как только переступаете на мост и взгляд опускается вниз, перед вами открывается впечатляющая пропасть! Эта извилистая щель имеет ширину от 6 до 7 метров, местами всего 2 метра, и ее глубина достигает 35 метров от уровня воды. В этой теснине река несется с огромной силой, бурно клокоча и пенясь. На вертикальных стенах видны многочисленные ниши и котлы вымывания, свидетельствующие о том, как быстрый поток постепенно проработал себе путь в глубь каньона. Затем мы отправимся к великолепным по своей красоте и величественности водопадам «Руфабго», которые считаются одной из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея. В этом месте находится около десятка водопадов, среди которых можно выделить такие красавцы, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум и Каскадный. Далее мы поедем на канатную дорогу, откуда откроются великолепные виды с высоты птичьего полета. Савранская Даховская канатная дорога в Адыгее (Лаго-Наки) поднимет вас на высоту 1250 метров к вершине хребта Уна-Коз. Это первая канатная дорога в Адыгее. Кроме того, мы посетим великолепную пещеру «Большая Азишская», которая поразит вас своей красотой, и насладимся удивительными альпийскими лугами, воспоминания о которых будут с вами еще долгое время! В завершение, мы посетим термальные источники Аква термо с гидромассажем, напольные гейзеры, бассейн с минеральной водой и многое другое, что предоставляет зона отдыха. Здесь можно восстановить здоровье и интересно провести время. Оборудовано место для загара, установлены шезлонги и скамейки. Обратите внимание, что с собой нельзя вносить домашних животных. Важная информация:• Обязательно нужно иметь наличные деньги. На территории Лаго-Наки плохая связь.