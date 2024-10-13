Фотопрогулка
до 3 чел.
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:00
2 июн в 09:00
13 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 14:00
6 июн в 14:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Морская рыбалка в Кабардинке на катамаране с эхолотом
Отправляйтесь на увлекательную морскую рыбалку в Кабардинке. Новый катамаран, удобные сидения, снасти и эхолот. Опытный капитан научит вас всем тонкостям
Начало: Пляж Оазис 44.643702,37.929249
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 1 чел.
Фотопрогулка по Кабардинке: Индивидуальная экскурсия с фотосессией
Кабардинка раскрывает свои объятия! Узнайте об истории курорта, насладитесь видами и увезите домой множество красивых фото
Начало: Заберем гостей в заранее обговоренном месте
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 18:30
Завтра в 08:30
2 июн в 08:30
13 100 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 октября 2024Здравствуйте! В целом поездка неплохая удалась, но руки Свободы не было! Людям просто не говорят об этом, а многие едут ради этой локации. Можно было бы сделать небольшую скидку. Очень жаль.
- hhi+792016 сентября 2024Поездка получилась отличная. Водитель Юра замечательный. Виды огонь. Единственное пожелание о формировании групп по драйву. Чтоб в одной группе те,кто хочет спокойную поездку,в другой,кому нравятся брызги и скорость.
- ИИнна27 августа 2024На экскурсии побывали с 10летним сыном, ожидала красивые локации, общее представление о курорте и несколько фото на память - не
- ННаталья9 июля 2024Мне все очень понравилось! Спасибо огромное! Оценка - 5
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Сухогруз «Рио»»
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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в мае 2025
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