- Заразилось 1401+76
- Умерло 4+1
- Выздоровело 261+38
- Болеют сейчас 1136+37
- Летальность 0.29%около 3 чел. на 1000 заболевших
В Кабардино-Балкарии, включая Нальчик, находится 0.6%, 1401 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 261 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1136 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Нальчике и Кабардино-Балкарии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кабардино-Балкарии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Кабардино-Балкарии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нальчике и Кабардино-Балкарии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Кабардино-Балкарии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|1401+76+6%
|4+1+33%
|261+38+17%
|▲1136+37
|11 мая 2020
|1325+80+6%
|3
|223+24+12%
|▲1099+56
|10 мая 2020
|1245+77+7%
|3
|199+7+4%
|▲1043+70
|9 мая 2020
|1168+79+7%
|3
|192+23+14%
|▲973+56
|8 мая 2020
|1089+81+8%
|3
|169+13+8%
|▲917+68
|7 мая 2020
|1008+83+9%
|3
|156+9+6%
|▲849+74
|6 мая 2020
|925+105+13%
|3
|147+11+8%
|▲775+94
|5 мая 2020
|820+81+11%
|3+1+50%
|136+14+11%
|▲681+66
|4 мая 2020
|739+105+17%
|2
|122+21+21%
|▲615+84
|3 мая 2020
|634+90+17%
|2
|101+10+11%
|▲531+80
* "0" или "—", могут означать, что данных нет