Заразилось 1401 +76

Умерло 4 +1

Выздоровело 261 +38

Болеют сейчас 1136 +37

Летальность 0.29% около 3 чел. на 1000 заболевших

В Кабардино-Балкарии, включая Нальчик, находится 0.6%, 1401 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 261 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1136 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Нальчике и Кабардино-Балкарии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кабардино-Балкарии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.1 раза в Кабардино-Балкарии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 3 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Кабардино-Балкарии

Карта распространения коронавируса в Кабардино-Балкарии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нальчике и Кабардино-Балкарии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Кабардино-Балкарии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1401 +76+6% 4 +1+33% 261 +38+17% ▲ 1136+37 11 мая 2020 1325 +80+6% 3 223 +24+12% ▲ 1099+56 10 мая 2020 1245 +77+7% 3 199 +7+4% ▲ 1043+70 9 мая 2020 1168 +79+7% 3 192 +23+14% ▲ 973+56 8 мая 2020 1089 +81+8% 3 169 +13+8% ▲ 917+68 7 мая 2020 1008 +83+9% 3 156 +9+6% ▲ 849+74 6 мая 2020 925 +105+13% 3 147 +11+8% ▲ 775+94 5 мая 2020 820 +81+11% 3 +1+50% 136 +14+11% ▲ 681+66 4 мая 2020 739 +105+17% 2 122 +21+21% ▲ 615+84 3 мая 2020 634 +90+17% 2 101 +10+11% ▲ 531+80 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кабардино-Балкарии по дням