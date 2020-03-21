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Последние новости коронавируса в Кабардино-Балкарии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1401+76
  • Умерло 4+1
  • Выздоровело 261+38
  • Болеют сейчас 1136+37
  • Летальность 0.29%около 3 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Кабардино-Балкарии, включая Нальчик, находится 0.6%, 1401 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 4 умерло, 261 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 1136 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Нальчике и Кабардино-Балкарии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Кабардино-Балкарии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.1 разав Кабардино-Балкарии летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
3 человекав среднем умирает в Кабардино-Балкарии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Кабардино-Балкарии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Нальчике и Кабардино-Балкарии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Кабардино-Балкарии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201401+76+6%4+1+33%261+38+17%1136+37
11 мая 20201325+80+6%3223+24+12%1099+56
10 мая 20201245+77+7%3199+7+4%1043+70
9 мая 20201168+79+7%3192+23+14%973+56
8 мая 20201089+81+8%3169+13+8%917+68
7 мая 20201008+83+9%3156+9+6%849+74
6 мая 2020925+105+13%3147+11+8%775+94
5 мая 2020820+81+11%3+1+50%136+14+11%681+66
4 мая 2020739+105+17%2122+21+21%615+84
3 мая 2020634+90+17%2101+10+11%531+80
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Кабардино-Балкарии по дням

Кабардино-Балкария и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Кабардино-Балкарии

Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
Генпрокуратура поручила проверить неоказание помощи бизнесу при пандемии
РБК
06.05.2020 18:43
Проверки будут проведены в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, а также в нескольких областях Центральной России

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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