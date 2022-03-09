Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область

Наш зимний пятидневный тур в Калининградскую область - это возможность отлично отдохнуть, встретить новых друзей

5
3 отзыва
Наш зимний пятидневный тур в Калининградскую область – это возможность отлично отдохнуть, встретить новых друзей и узнать много нового. Окунитесь в очарование самого Западного региона России!
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Ближайшие даты:
07
ноя
14
ноя
21
ноя
28
ноя
05
дек
12
дек
19
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

"Танцующий лес"
"Танцующий лес"
Побываем в месте, которое до сих пор считается не разгаданной природной аномалией
Янтарный карьер
Янтарный карьер
Увидим карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Калининград
Калининград
Погуляем по улочкам старого города и познакомимся с историей этого удивительного города
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования Косы, о борьбе человека с подвижными песками
Балтийск и Светлогорск
Балтийск и Светлогорск
Мы познакомимся с удивительными городами и прикоснемся к их истории
Крафтовая сыроварня
Крафтовая сыроварня
Посетим частную сыроварня, где можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Калининграду

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Начало экскурсии в 14:00. 

Обзорная экскурсия по Калининграду. 

Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда.

Ворота выстроены в псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.

Также Вы осмотрите еще несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота.

Внешний осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.

Длительность экскурсии 3 часа.

Обзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по КалининградуОбзорная экскурсия по Калининграду
2 день
Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Начало экскурсии в 11:00.

Экскурсия в город Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада "Шаакен Дорф".

Маршрут: г. Калининград – пос. Некрасово (замок «Шаакен») – г. Светлогорск.

Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, сыроварня «Шаакендорф», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье» – Светлогорск – Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле – естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами. (Входные билеты оплачиваются дополнительно).

Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату.

Длительность экскурсии 6 часов.

Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;Светлогорск, замок Шаакен + крафтовая сыроварня и фабрика шоколада &quot;Шаакен Дорф&quot;
3 день
Куршская коса

Начало экскурсии в 11:00. 

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса”.

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Внимание: маршрут по "Танцующему лесу" закрыт на реконструкцию до весны 2022.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время – музей НП “Куршская Коса”.

Обязательно состоится прогулка по пляжу.

Пообедать по желанию вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Куршская косаКуршская косаКуршская коса
4 день
Янтарный – Балтийск

Начало экскурсии в 11:00 Янтарный – Балтийск.

Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая «Янтарная затоплена в шахте Анна.

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера.

Посетив Балтийск, можно сделать отметку на своей карте путешествий в самой западной точке нашей огромной страны!

Ранее закрытый город, крупнейшая база военно-морского флота в России – Балтийск имеет богатую историю.

Прогулявшись по променаду города, вы сможете увидеть памятник Петру I, который бывал в Балтийске дважды и его дочери Елизавете Петровне, которая присовокупила эти земли к территории Российской Империи в годы своего правления.

Именно на пляжах Балтийска часто находят любознательные путешественники кусочки янтаря.

По окончании возвращение в Калининград 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный – БалтийскЯнтарный – БалтийскЯнтарный – Балтийск
5 день
Свободный день. Отъезд

Свободный день.

Выезд из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб.:

ПроживаниеПитаниеСтоимость с 1 человека в рублях

Отель "Золотая Бухта"

(центральная часть города)

420 руб.

по желанию на

месте

октябрь – декабрь

15 200 двухместный взрослый

14 300 двухместный детский

22 000 одноместный стандарт

14 400 трехместное размещение

13 500 трехместное размещение детский

Отель «Шерлок»

(Центр)

1.5 км. от места посадки

4 завтрака

октябрь – декабрь

17 800 двухместный взрослый

16 900 двухместный детский

23 100 одноместный

26 400 одноместное в двухместном

15 200 трехместное раз-ние взрослый

14 300 трехместная раз-ние детский

*Детский до 14 лет (включительно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в выбранном отеле
  • Завтраки (если указаны)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Встреча / проводы:
  • В аэропорту – 1 000 руб. /машина
  • На ж/д вокзале – 600 руб. /машина
  • Входные билеты по программе доплата на месте – 350 + 150 руб.
  • Сырная и шоколадная дегустация – 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
9 мар 2022
Хочу выразить вам огромную благодарность за отличное размещение, (хозяевам уже все сказала🥰🥰🥰)отличную подборку экскурсий, чудесных экскурсоводов, а Павлу, Маргарите и бурному потоку Инне мое величайшее восхищение. Влюбилась в ваш край. Спасибо огромное. Буду всем рекомендовать только ваc😘😘😘😘
М
15 июня 2022
Всё было организовано отлично. Быстро предоставлялись данные для оплаты, так же быстро приходили извещения и подтверждения её свершения, поэтому не возникало ни единого сомнения. Всегда приходили напоминания (ведь кого-то обстоятельства могут и отвлечь от подобных дел). Так что профессионализм и отношение к обращающимся людям на высшем уровне. Спасибо!
С
14 июня 2022
Организатор тура компания "Большая страна" в моей жизни уже третий раз. Пользуюсь ее услугами по изучению нашей необъятной России и всем советую. Все что прописано и предложено в туре - ВСЕДА соответствует реальности. Цена-качество услуг- соотношение адекватное. Возможность через их сайт приобретать еще и транспортные билеты позволяет все вопросы решать не выходя с сайта. Очень хорошее информационное сопровождение и на почту и на телефон. Никогда не останешься без внимания или помощи. Еще раз подчеркну. СОВЕТУЮ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОМПАНИИ "БОЛЬШАЯ СТРАНА"!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🌊Куршская коса🗽Популярные места🏡Выездные🧳Экскурсионные туры5-дневные турыПанорамы

Похожие туры в Калининграде

Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
38 900 за 1 человека
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Инна
Инна
Нет отзывов
Балтийский «Дикий Запад»: путешествие в Балтийск
Мы отправимся в самую западную точку нашей страны - Балтийск и Балтийскую косу
8 800 за всё до 4 чел.
Сокровища Балтийского побережья: тур в Янтарный и Светлогорск
7 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Янтарный
Янтарный
5
24 отзыва
Сокровища Балтийского побережья: тур в Янтарный и Светлогорск
Вы увидите главную «янтарную достопримечательность» нашего региона - Приморский карьер, прогуляетесь по уникальному
27 июня
29 июня
1 июля
4 июля
1 300 за 1 человека
Балтийский берег
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Балтийский берег
Вас ждет насыщенный однодневный тур по трем городам балтийского побережья - Балтийску, Янтарному
11 000 за всё до 4 чел.
Монастыри Калининградской области
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Монастыри Калининградской области
Эта поездка подойдет как верующим и воцерковленным людям, так
8 500 за всё до 3 чел.
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
Нет отзывов
«С корабля на бал»: трансфер-тур из аэропорта на берег Балтийского моря
Это авторская индивидуальная экскурсия на берег Балтийского моря сразу по прилету
8 000 за всё до 5 чел.
Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за один день
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
Нет отзывов
Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за один день
Не упустите возможность получить весь спектр положительных эмоций от увиденного на нашей экскурсии! Вы посмотрите самые
11 900 за всё до 4 чел.
Мототур по Калининградской области
5 дней
🚗 На машине
🏍 На мотоцикле
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Мототур по Калининградской области
Прокатиться на мотоциклах по побережью и самым красивым местам на Балтике и получить кэшбек 20%
17 июля
19 авг
64 900 за 1 человека
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Военные места Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
28 июня
2 июля
5 июля
9 июля
28 900 за 1 человека
Жемчужины Балтийского побережья: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Жемчужины Балтийского побережья: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск
Мы посетим три города Балтики за один день: Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск. Приятным бонусом станет наш визит
9 500 за всё до 5 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
81 отзыв
Очень популярно сейчас
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - жемчужины Земланда
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по побережью Калининградской области
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
2 500 за 1 человека
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Посмотрите три ярких города Калининградской области за один день! Вас ждет поездка
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ