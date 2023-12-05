Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Свободный день.
- По желанию за доп. плату — экскурсия «Калининград город-крепость».
Продолжительность 4-5 часов.
- 10:40 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
- 11:10 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.
Посещение трёхмерной панорамы «Кенигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года.
Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» — главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы.
А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III».
Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Экскурсия «Кирха - Замки - Сыроварня»
Продолжительность 5 часов.
- 09:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
- 10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Кирха Нойхаузен, руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки.
Мы обязательно осмотрим внутри средневековую церковь — кирха Нойхаузен в г. Гурьевске (1292), где услышим настоящий орган.
Затем посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово.
Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья.
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным дополнением станет для Вас сыроварня «Шаакендорф» с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград.
Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
Экскурсия в НП Куршская коса и Зеленоградск
Продолжительность 7-8 часов.
- 09:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
- 10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Переезд в Зеленоградск.
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Экскурсия Инстербург - Черняховск
Продолжительность 6-7 часов.
- 09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
- 09:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка — крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883 г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В напоминание об эпохе наполеоновских войн —памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.
И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город.
Обед за доп. плату.
Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
- По желанию за доп. плату — экскурсия «Янтарный Берег».
Продолжительность 8-9 часов.
- 09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
- 09:30 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный — Светлогорск.
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.
Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г, аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.
Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.
Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве: здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.
Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорск — Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Обед за доп. плату.
Свободный день или экскурсия за доп. плату. Отъезд
Свободный день.
Освобождение номеров до 12:00.
По желанию за доп. плату трансфер.
- По желанию за доп. плату — поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь.
Продолжительность 8 часов.
- 10:20 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) .
- 10:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Маршрут: г. Славск.
20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада, зазвучала молитва.
А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни, Вы посетите действующие храмы, галерею-музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников-страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями.
В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.
Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем “Парк птиц”.
Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.
Возвращение в Калининград ориентировочно 19-19:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
Гостевой дом «Вилла Татьяна», ул. Линейная
Завтраки — оплачиваются на месте
|18 000
|30 500
|16 000
Отель «Вилла Гламур» 3*
Завтрак — шведский стол — входит в стоимость тура
|19 000
31 000
|17 000
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Завтрак — входит в стоимость тура
Район немецких вилл и Верхнего озера, до Музея янтаря 10 минут
|20 000
|28 000
|19 000
Гостиница «Турист» 3*
Завтрак — шведский стол — входит в стоимость тура
|22 000
|31 500
|21 000
Отель «Мартон палас» 4*
Завтрак — шведский стол — входит в стоимость тура
|24 000
|28 000
|22 000
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист» и «Калининград». От гостевого дома «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда» и «Вилла Гламур» до гостиницы «Турист» 10 минут ходьбы. Туристы, проживающие в «Мартон паласе», ходят на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр-т 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Отель «Мартон палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание, в зависимости от выбранной гостиницы
- Питание: 5 завтраков при проживании в отеле Вилла Надежда, Турист, Вилла Гламур, Мартон палас
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансферы: аэропорт - отель - 1 500 руб. ж/д вокзал - отель - 1 000 руб
- Аэропорт - отель - 1 500 руб
- Ж/д вокзал - отель - 1 000 руб
- Питание: обеды, ужины, завтраки в гостевом доме Вилла Татьяна - от 350 руб. /чел
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Экскурсии за доп. плату в свободные дни (желательно бронировать заранее):экскурсия "Калининград - город-крепость" - стоимость уточняетсяэкскурсия "Янтарный Берег" - 2 000 руб. /чел. поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь - 2 500 руб. /чел
- Экскурсия «Калининград - город-крепость» - стоимость уточняется
- Экскурсия «Янтарный Берег» - 2 000 руб. /чел
- Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь - 2 500 руб. /чел
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Какие номера в гостиницах в зависимости от размещения?
|Отель
|двухместный
|одноместный
|трехместный
Гостевой дом
Вилла Надежда
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка)
|Гостиница «Вилла Гламур»
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
|Одноместное размещение в двухместном номере
Раздельные кровати
Двуспальная кровать
+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостевой дом Вилла Татьяна, ул. Линейная
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
|Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (полулюкс)
Гостиница Турист***
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати
|Одноместный стандарт
Двуспальная кровать,
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Отель Мартон палас****
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
|Одноместный стандарт
|Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка для ребенка до 14 лет (номер бизнес)
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги «трансфер» входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора.
В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист» и «Калининград». От гостевого дома «Вилла Татьяна», «Вилла Надежда» и «Вилла Гламур» до гостиницы «Турист» 10 минут ходьбы. Туристы, проживающие в «Мартон паласе», ходят на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр-т 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В гостиницу заселились без затруднений, номера хорошие, питание без изысков, но достаточно разнообразное
Экскурсионные автобусы приезжали всегда во время, комфортные!
Особенно понравилась поездка на Куршскую косу с Людмилой
В свободное время посетили музеи мирового океана, послушали орган в Кафедральном соборе, а там не делеко в Рыбной деревне поели в Пармезане вкусно.