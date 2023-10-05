Я приглашаю вас отправиться в двухчасовое путешествие по сердцу Кенигсберга. Остров И. Канта, он же Кнайпхоф в прошлом, является самой оживленной частью города и хранит увлекательную историю. Мы прогуляемся по «несуществующим» улочкам, послушаем стихи немецких поэтов и увидим самые важные достопримечательности: Кафедральный собор, музей И. Канта и воссозданную Валленродскую библиотеку.

Описание экскурсии

Дух старого времени Самая оживленная часть города, его сердце! В Кенигсберге есть целый город Кнайпхоф — сегодня мы знаем его как остров Иммануила Канта. Я поведаю вам его историю, и мы вместе воссоздадим атмосферу того времени. Стихи немецких поэтов, их голоса застыли во времени, но я напомню их слова и звучание! Я проведу вас по несуществующим улочкам старого Кнайпхофа, и мы посетим тот самый Кафедральный собор 1333 г. с самым крупным органным комплексом России. Мы заглянем в лютеранскую часовню и узнаем об истории реформации, затем поднимемся в музей И. Канта — именно там хранятся фрагменты истории острова. Знаменитая воссозданная Валленродская библиотека, редкие предметы — хранители прошлого, зал нумизматики, макет района Кнайпхоф, и, конечно залы, посвященные самому знаменитому сыну Кенигсберга — Иммануилу Канту. Мы пройдем по следам истории и откроем Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, город, который мы видим на открытках и картинах, город, дух которого и сейчас можно ощутить. Организационные детали Продолжительность экскурсии — 2-2,5 часа.