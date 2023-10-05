Я приглашаю вас отправиться в двухчасовое путешествие по сердцу Кенигсберга. Остров И. Канта, он же Кнайпхоф в прошлом, является самой оживленной частью города и хранит увлекательную историю. Мы прогуляемся по «несуществующим» улочкам, послушаем стихи немецких поэтов и увидим самые важные достопримечательности: Кафедральный собор, музей И. Канта и воссозданную Валленродскую библиотеку.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Дух старого времени Самая оживленная часть города, его сердце! В Кенигсберге есть целый город Кнайпхоф — сегодня мы знаем его как остров Иммануила Канта. Я поведаю вам его историю, и мы вместе воссоздадим атмосферу того времени. Стихи немецких поэтов, их голоса застыли во времени, но я напомню их слова и звучание! Я проведу вас по несуществующим улочкам старого Кнайпхофа, и мы посетим тот самый Кафедральный собор 1333 г. с самым крупным органным комплексом России. Мы заглянем в лютеранскую часовню и узнаем об истории реформации, затем поднимемся в музей И. Канта — именно там хранятся фрагменты истории острова. Знаменитая воссозданная Валленродская библиотека, редкие предметы — хранители прошлого, зал нумизматики, макет района Кнайпхоф, и, конечно залы, посвященные самому знаменитому сыну Кенигсберга — Иммануилу Канту. Мы пройдем по следам истории и откроем Кенигсберг, столицу Восточной Пруссии, город, который мы видим на открытках и картинах, город, дух которого и сейчас можно ощутить. Организационные детали Продолжительность экскурсии — 2-2,5 часа.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама на остров Канта
- Новая синагога
- Здание сиротского приюта
- Медовый мост
- Остров Канта
- Кафедральный собор
- Музей Канта
- Лютеранская часовня
- Памятник Петру Первому
- Могила И. Канта
- Памятники герцогу Альбрехту и Юлиусу Руппу
Что включено
- Экскурсия по острову И. Канта
Что не входит в цену
- Входной билет в музей Канта в соборе
Где начинаем и завершаем?
Начало: У медового моста напротив синагоги
Завершение: У кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Продолжительность экскурсии - 2-2
- 5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
светлана
5 окт 2023
Такого влюблённого в свой край человека, его культуру, его историю — я давно не встречала.
М
Мария
2 окт 2023
Экскурсия получилась очень интересной, легкой! Вечернее наслаждение городом было на ура! Спасибо нашему экскурсоводу Виктории!
А
Александра
2 окт 2023
Потрясающая экскурсия
Т
Татьяна
30 сен 2023
Организаторам - большая благодарность, гид- огонь) Спасибо за познавательный вечер)
Е
Елена
30 сен 2023
Замечательная, интересная экскурсия, спасибо заброшкам и Виктории
Л
Лена
29 сен 2023
Большое спасибо. Это было круто!
С
Сусанна
29 сен 2023
Незабываемые и очень насыщенные выходные 3 дня Виктория открывала для нашей компании Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск и Куршскую косу. Организовала все экскурсии под наши пожелания и временные рамки, учитывала все
А
Анна
1 авг 2023
В выходные я посетила великолепную экскурсию по тому самому "Кёнигсбергскому" району Амалиенау. Хотя я родилась в Калининграде, и много, что уже видела, но за эти 3 часа я по-настоящему увидела
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
от 1037934₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
700₽ за человека