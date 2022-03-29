во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг

Посетить один из самых загадочных домов района Хуфен и рассмотреть предметы быта и искусства 19 века

Мини-группа
Исторический район Хуфен скрывает немало интересного: например, настоящий портал в 19 век и Средневековье! Вы убедитесь в этом, как только окажетесь в таинственном «Доме с горгульей»: услышите истории о городском пасторе, рассмотрите живопись и предметы быта, принадлежавшие состоятельным кенигсбержцам.

А после выпьете чашечку кофе в погребе, где царит дух эпохи тевтонцев.
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
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Что вас ожидает

Истории «Дома с горгульей»

Аутентичный дом 1900 года постройки спрятался в районе Хуфен, где некогда селились зажиточные кенигсбержцы. Вы узнаете, как на этом здании оказалась единственная в городе горгулья и что она символизирует. Услышите о первом владельце особняка, городском пасторе, и о связи дома с Королевой Луизой.

Погружение в прусский быт 19 века

Чтобы воссоздать интерьер богатого прусского дома, мы почти 20 лет по крупицам собирали предметы того времени: мебель и живопись, серебро и бронзу. Вы увидите каминные часы времен Наполеона, работы Жюля Монжа и других художников, музыкальные фотоальбомы 19 века, знаменитый мейсенский фарфор и другие вещи, хранящие атмосферу той эпохи.

Чашка кофе по-тевтонски

Затем спустимся в прусский погреб и переместимся из 19 века в Средневековье: многие предметы в этом помещении помнят времена рыцарей тевтонцев. Вы рассмотрите колоритные детали обстановки, а после угоститесь чашкой марципанового кофе при свечах.

Организационные детали

  • Чай/кофе в погребке дома входит в стоимость экскурсии
  • Для экскурсии необходимо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Комсомольской
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00

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