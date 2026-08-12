во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
В самом сердце исторического района Хуфен, скрыт уникальный "Дом с горгульей", являющийся порталом в прошлое.
Эта экскурсия предлагает не только узнать о загадочной истории дома и его первых владельцах, но и читать дальшеуменьшить
погрузиться в атмосферу 19 века, рассматривая предметы быта и произведения искусства того времени.
Завершится ваше путешествие во времени чашечкой ароматного кофе в аутентичном прусском погребе, где каждый предмет расскажет свою историю. Экскурсия в "Дом с горгульей" - это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю
🏛 Узнать истории о городском пасторе и Королеве Луизе
🕰 Увидеть каминные часы времен Наполеона
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии в «Дом с горгульей» - с мая по сентябрь. В это время года можно полностью насладиться атмосферой старого Кенигсберга и комфортно перемещаться по историческому району Хуфен.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом с горгульей
Горгулья
Интерьер прусского дома
Каминные часы времен Наполеона
Работы Жюля Монжа
Мейсенский фарфор
Прусский погреб
Описание экскурсии
Истории «Дома с горгульей»
Аутентичный дом 1900 года постройки спрятался в районе Хуфен, где некогда селились зажиточные кёнигсбержцы. Вы узнаете, как на этом здании оказалась единственная в городе горгулья и что она символизирует. Услышите о первом владельце особняка, городском пасторе, и о связи дома с Королевой Луизой.
Погружение в прусский быт 19 века
Чтобы воссоздать интерьер богатого прусского дома, мы почти 20 лет по крупицам собирали предметы того времени: мебель и живопись, серебро и бронзу. Вы увидите каминные часы времен Наполеона, работы Жюля Монжа и других художников, музыкальные фотоальбомы 19 века, знаменитый мейсенский фарфор и другие вещи, хранящие атмосферу той эпохи.
Чашка кофе по-тевтонски
Затем спустимся в прусский погреб и переместимся из 19 века в Средневековье: многие предметы в этом помещении помнят времена рыцарей тевтонцев. Вы рассмотрите колоритные детали обстановки, а после угоститесь чашкой марципанового кофе при свечах.
Организационные детали
Чай/кофе в погребке дома входит в стоимость экскурсии.
ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Комсомольской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5142 туристов
Родился в Калининграде, с детства увлекся предметами искусства и историей города. Собрал коллекцию предметов искусства и быта, которые хранят дух Кёнигсберга 19 века. Провожу авторскую экскурсию, которая поможет вам отвлечься от суеты и перенестись в прошлое.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 639 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вера
Посещение старого дома-музея оставило неизгладимое впечатление! Особенно поразили атмосфера этого удивительного места и увлекательный рассказ экскурсовода. Каждый уголок пропитан историей, а энергетика прошлого буквально витает в воздухе. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет окунуться в мир старины и прочувствовать дух прошлых эпох.
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Ольга
Были с сыном на экскурсии в марте 2026. Такое ощущение, что это не совсем экскурсия, а будто побывали в гостях у хороших знакомых, увлеченых антиквариатом. Нам понравилась экспозиция и то, с какой любовью нам рассказывали про каждую вещь, а в конце попили чай в мистической кухне 😃
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И
Ирина
Очень рекомендую экскурсию по дому с горгульей. Экскурсию проводил Давыд, очень интересно рассказывал историю дома, экспонатов и причастных к этому людей. Ещё понравилось, что можно всё трогать - прямое соприкосновение с историей. В конце экскурсии подавали чай/кофе в старинной посуде. Час экскурсии пролетел, как 5 минут, хотелось ещё слушать и слушать
+4
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Н
Наталья
Очень увлекательно, атмосферно, познавательно. Грациозная и харизматичная гид Ольга погрузила нас в атмосферу старого Кёнигсберга и послевоенного Калинграда. Длительность экскурсии была час, к посещению всего три комнаты, но, впечатлений буд читать дальшеуменьшить
то я прожила там неделю и прошла весь Калининград. Я полностью перезагрузилась и вышла с экскурсии абсолютно в другом настроении. Хотя пришла я туда в разбитом и еле живом состоянии. Благодарю!!! 🙏🙏🙏
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Наталья
Анастасия прекрасна. Увлекла, заразила всех игрой, мы и не заметили, как втянулись в происходящее. Замечательно, когда в музее можно не только послушать, но и потрогать. Кофе был чудесный! Атмосферное место, два часа пролетело незаметно. Благодарю 🙏
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Гонибесова
Рассказ в непринуждённой лёгкой подаче; понравилось,что все представленные предметы можно не только осмотреть, но и потрогать и даже примерить
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