во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Лучшие месяцы для экскурсии в «Дом с горгульей» - с мая по сентябрь. В это время года можно полностью насладиться атмосферой старого Кенигсберга и комфортно перемещаться по историческому району Хуфен.

В самом сердце исторического района Хуфен, скрыт уникальный "Дом с горгульей", являющийся порталом в прошлое.Эта экскурсия предлагает не только узнать о загадочной истории дома и его первых владельцах, но и

погрузиться в атмосферу 19 века, рассматривая предметы быта и произведения искусства того времени. Завершится ваше путешествие во времени чашечкой ароматного кофе в аутентичном прусском погребе, где каждый предмет расскажет свою историю. Экскурсия в "Дом с горгульей" - это не просто прогулка, а настоящее погружение в историю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Истории «Дома с горгульей»

Аутентичный дом 1900 года постройки спрятался в районе Хуфен, где некогда селились зажиточные кёнигсбержцы. Вы узнаете, как на этом здании оказалась единственная в городе горгулья и что она символизирует. Услышите о первом владельце особняка, городском пасторе, и о связи дома с Королевой Луизой.

Погружение в прусский быт 19 века

Чтобы воссоздать интерьер богатого прусского дома, мы почти 20 лет по крупицам собирали предметы того времени: мебель и живопись, серебро и бронзу. Вы увидите каминные часы времен Наполеона, работы Жюля Монжа и других художников, музыкальные фотоальбомы 19 века, знаменитый мейсенский фарфор и другие вещи, хранящие атмосферу той эпохи.

Чашка кофе по-тевтонски

Затем спустимся в прусский погреб и переместимся из 19 века в Средневековье: многие предметы в этом помещении помнят времена рыцарей тевтонцев. Вы рассмотрите колоритные детали обстановки, а после угоститесь чашкой марципанового кофе при свечах.

Организационные детали

Чай/кофе в погребке дома входит в стоимость экскурсии.