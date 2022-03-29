во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 11:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Что вас ожидает

Истории «Дома с горгульей»

Аутентичный дом 1900 года постройки спрятался в районе Хуфен, где некогда селились зажиточные кенигсбержцы. Вы узнаете, как на этом здании оказалась единственная в городе горгулья и что она символизирует. Услышите о первом владельце особняка, городском пасторе, и о связи дома с Королевой Луизой.

Погружение в прусский быт 19 века

Чтобы воссоздать интерьер богатого прусского дома, мы почти 20 лет по крупицам собирали предметы того времени: мебель и живопись, серебро и бронзу. Вы увидите каминные часы времен Наполеона, работы Жюля Монжа и других художников, музыкальные фотоальбомы 19 века, знаменитый мейсенский фарфор и другие вещи, хранящие атмосферу той эпохи.

Чашка кофе по-тевтонски

Затем спустимся в прусский погреб и переместимся из 19 века в Средневековье: многие предметы в этом помещении помнят времена рыцарей тевтонцев. Вы рассмотрите колоритные детали обстановки, а после угоститесь чашкой марципанового кофе при свечах.

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