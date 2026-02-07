61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Сказки старого Калининграда

Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Вас ждет путешествие по уникальным уголкам Калининграда, где каждый шаг расскажет историю через призму кошачьих легенд и реальных исторических фактов.

От скульптуры ученого кота до дома, где родился Гофман, вы узнаете,
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как кошки стали неотъемлемой частью истории этого города.

Вас ожидает не только знакомство с легендами и фактами о Калининграде, но и возможность самостоятельно исследовать его, следуя картам кошачьих троп. Эта экскурсия откроет перед вами Калининград с новой, неожиданной стороны

5
840 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Уникальные истории о кошках Калининграда
  • 🏰 Посещение исторических мест города
  • 📜 Узнаете о судьбе Кёнигсберга и его жителях
  • 🗺️ Получите карту кошачьих троп
  • 🎨 Погружение в мир Гофмана и его произведений
  • 🔍 Откроете тайные места для загадывания желаний

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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Лучшее время для экскурсии по Калининграду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой, что позволяет насладиться прогулками без лишней одежды. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода может быть переменчивой, но это также хорошее время для посещения, так как туристов меньше и атмосфера более спокойная. Зимой экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и ветрам, которые могут сделать прогулку менее комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда

Что можно увидеть

  • Скульптура учёного кота
  • Французская улица
  • Рыбная деревня
  • Кошачий ручей
  • Место раскопок королевского замка

Описание экскурсии

Отыскать «кошкин след» в истории Кёнигсберга

У скульптуры учёного кота вы узнаете, как появился город и что прежде находилось здесь. По Французской улице доберётесь до места, где родился Гофман, создатель «Щелкунчика» и кота Мурра. Я расскажу, как проходили детские годы писателя, почему он зашифровал кёнигсбергские обычаи в сказках и какие идеи Гофмана позаимствовали авторы «Хроник Нарнии». Мы прогуляемся у «кошачьего ручья», существующего с рыцарских времён, и обсудим, почему вид мечей назвали в честь животного. В «Рыбной деревне» вы познакомитесь с кошкой Лямуркой и её историями, а в конце экскурсии я подарю вам карту кошачьих троп и вы сможете пройти квест по нетривиальным местам Калининграда.

Разобраться в хрониках Калининграда

Легенды, сказания и факты о городе погрузят вас в его судьбу. Вы изучите истории средневековых городков, которые потом образовали Кёнигсберг, и запомните их названия. Побываете в местах раскопок королевского замка, где мы поговорим, кто такие пруссы и были ли они родственниками Рюрикам. Разберётесь, почему чеканили немецкую монету с портретом русской царицы и где находится памятник таинственной рыбе. Где находилась Надровия? В какой сказке упоминается фантастическое дерево древних балтов? Кого называли «Микеланджело в юбке»? Эти увлекательные нюансы о Калининграде откроют его волшебную и реальную биографию.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 8370 туристов
Я живу в Калининграде с рождения — сюда ещё в конце 50-х приехали мои родители. По профессии — художник. Много лет работала в кино, поэтому для меня история, прежде всего, увлекательное действо.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 840 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
783
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Е
Дата посещения: 6 фев 2026
Большая благодарность Екатерине за интереснейшую и познавательную экскурсию! Мы получили очень много информации об истории города, благодаря которой он открывается совсем с другой стороны. Екатерина очень интересный рассказчик, который максимально не банально вызывает интерес к дальнейшему изучению богатой истории современного Калининграда. Всем рекомендуем!!!
Большая благодарность Екатерине за интереснейшую и познавательную экскурсию! Мы получили очень много информации об истории города,
Большая благодарность Екатерине за интереснейшую и познавательную экскурсию! Мы получили очень много информации об истории города,
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М
Прекрасная прогулка по Калиниграду с Екатериной. После такой прогулки Калининград перестает быть набором разрозненных достопримечательностей, нужно лишь присмотреться и увидеть не видимое. Екатерина рассказала и показала, как читать фасады домов,
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показала хаусмарки некоторых домов, рассказала истории связанные с этими оберегами.
Конечно, мы не выучили и не запомнили историю города, но теперь знаем трех главных его исторических деятелей, основателей Кёнигсберга - Король Чехии Пржемысл Оттокар II, герцог Пруссии Альбрехт 1, король Пруссии Фридрих 1.))
История про новогодние ёлки меня очень заинтересовала, буду изучать.
Экскурсию с Екатериной рекомендую.

Прекрасная прогулка по Калиниграду с Екатериной. После такой прогулки Калининград перестает быть набором разрозненных достопримечательностей, нужно
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А
Благодарны Екатерине за интересную экскурсию, узнали много новых и занимательных фактов о городе и его истории!
Благодарны Екатерине за интересную экскурсию, узнали много новых и занимательных фактов о городе и его истории!
Благодарны Екатерине за интересную экскурсию, узнали много новых и занимательных фактов о городе и его истории!
Благодарны Екатерине за интересную экскурсию, узнали много новых и занимательных фактов о городе и его истории!
Благодарны Екатерине за интересную экскурсию, узнали много новых и занимательных фактов о городе и его истории!
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А
Спасибо Екатерине за живой рассказ, приправленный интересными викторинами, параллелями с современными событиями.
В исторических историях дочке 10 лет было сложновато, но без этой части невозможно узнать город по-настоящему. Сами так точно не посмотрели и не познакомились бы с достопримечательностями.
Спасибо Екатерине за живой рассказ, приправленный интересными викторинами, параллелями с современными событиями.
Спасибо Екатерине за живой рассказ, приправленный интересными викторинами, параллелями с современными событиями.
Спасибо Екатерине за живой рассказ, приправленный интересными викторинами, параллелями с современными событиями.
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Ирина
Благодарим Екатерину за содержательную экскурсию. Маршрут был закольцован, что позволило вновь вернуться к месту старта и продолжить уже гулять самостоятельно. Екатерина очень увлеченно рассказывала о предыстории становления города Кенигсберга. Понравилось,
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что проходило повествование через призму сказок и преданий) очень порадовали мини-паузы, что позволило совмещать приятное с полезным (побывали в музее открыток и попробовали мороженое с местным сыром). Будем рекомендовать как семейное путешествие во времени😉

Благодарим Екатерину за содержательную экскурсию. Маршрут был закольцован, что позволило вновь вернуться к месту старта и
Благодарим Екатерину за содержательную экскурсию. Маршрут был закольцован, что позволило вновь вернуться к месту старта и
Благодарим Екатерину за содержательную экскурсию. Маршрут был закольцован, что позволило вновь вернуться к месту старта и
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К
Спасибо за яркие впечатления! Дети 7 и 12 лет были вовлечены, активно слушали и отвечали на вопросы. Все предыдущие обзорные экскурсии сложились в единую картину.
Экскурсовод подстраивается под участников - было оч комфортно.
Спасибо за яркие впечатления! Дети 7 и 12 лет были вовлечены, активно слушали и отвечали на
Спасибо за яркие впечатления! Дети 7 и 12 лет были вовлечены, активно слушали и отвечали на
Спасибо за яркие впечатления! Дети 7 и 12 лет были вовлечены, активно слушали и отвечали на
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