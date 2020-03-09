61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений.

Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности.

Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник.

Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.
2080 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча кафе «Магия кофе» в Рыбной деревне
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У этой экскурсии61 отзыв
4.74
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда

Что вас ожидает

Отыскать «кошкин след» в истории Кёнигсберга
У скульптуры учёного кота вы узнаете, как появился город и что прежде находилось здесь. По Французской улице доберётесь до места, где родился Гофман, создатель «Щелкунчика» и кота Мурра. Я расскажу, как проходили детские годы писателя, почему он зашифровал кёнигсбергские обычаи в сказках и какие идеи Гофмана позаимствовали авторы «Хроник Нарнии». Мы прогуляемся у «кошачьего ручья», существующего с рыцарских времён, и обсудим, почему вид мечей назвали в честь животного. В «Рыбной деревне» вы познакомитесь с кошкой Лямуркой и её историями, а в конце экскурсии я подарю вам карту кошачьих троп и вы сможете пройти квест по нетривиальным местам Калининграда.

Разобраться в хрониках Калининграда
Легенды, сказания и факты о городе погрузят вас в его судьбу. Вы изучите истории средневековых городков, которые потом образовали Кёнигсберг, и запомните их названия. Побываете в местах раскопок королевского замка, где мы поговорим, кто такие пруссы и были ли они родственниками Рюрикам. Разберётесь, почему чеканили немецкую монету с портретом русской царицы и где находится памятник таинственной рыбе. Где находилась Надровия? В какой сказке упоминается фантастическое дерево древних балтов? Кого называли «Микеланджело в юбке»? Эти увлекательные нюансы о Калининграде откроют его волшебную и реальную биографию.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда
Сказки старого Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура кафе «Магия кофе» в Рыбной деревне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Я живу в Калининграде с рождения — сюда ещё в конце 50-х приехали мои родители. По профессии — художник. Много лет работала в кино, поэтому для меня история, прежде всего, увлекательное действо.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 марта 2020
Все очень понравилось! Большое спасибо!
2 марта 2020
Екатерина - экскурсовод чудесный - заслушаешься! Очень интересно и с энтузиазмом рассказывала!!! Рекомендую данную экскурсию от мала до велика, наша группа была от 6 лет до пенсионеров - все остались в восторге!!!
Спасибо большое, с большим удовольствием провели время!!!
2 марта 2020
К моему огромному сожалению экскурсия оставила не понравилась. Я даже пожалела, что мы с мужем воспитаны так, что не смогли прервать экскурсию тогда, когда нам перестало быть интересно, да ещё и оплатили в полном объёме.
Экскурсия предполагалась как подарок на день рождения ребёнку 11 лет. И экскурсовод об этом знала. Начало было неплохим, но увы, только начало. Уже в последующие дни, гуляя по городу самостоятельно, мы поняли как много нам мог бы показать человек, мимо многих интересных мест мы прошли недалеко, но увы, нас водили какими-то непонятными тропами, перескакивая в рассказах с одного на другое мимо кафе-партнёров (я заранее уточнила, что есть во время экскурсии мы не планируем). В общем всю экскурсию нам в основном рассказывали историю кто с кем воевал и женился, откуда пошло лютеранство. Считаю, что это не экскурсия для семьи с двумя детьми (об этом тоже заранее предупредили).
Вдвойне обидно оттого, что человек в принципе может и знает историю и неплохие мысли есть, даже сопроводительный материал и брошюрки подготовил, но подача материала совершенно не продумана, уж не знаю отчего так в восторге все предыдущие экскурсанты.
В общем цена на подобную экскурсию явно завышена. Можно было отдать за неё 500 руб. и закончить в первые пол часа. Всё остальное - мимо.
29 февраля 2020
Екатерина очень заинтересованный в истории города человек и пытается заразить своим интересом. Почерпнули много нового по истории Калининграда, и вспомнили и сопоставили известные факты. Рекомендую
23 февраля 2020
Путешествие с Екатериной- это не маршрут по путеводителю, а глубочайшее погружение в историю города. Это не экскурсия, в привычном понимании, а рассказ художника и историка. Будьте готовы получить очень большой объём информации)) А метками и ориентирами, данными Екатериной, мы пользовались весь следующий день самостоятельно)) Спасибо))
21 февраля 2020
Отличная экскурсия! Узнала много нового и уложила, структурировать старое. Вот никогда бы не подумала, что земли Пруссии сильно ближе и роднее нам, чем оно выглядит после школьного курса истории. Огромное спасибо за массу фактов, интересности, объяснений, живое общение и уникальную брошюру!
20 февраля 2020
Огромная благодарность Екатерине! Вся наша компания в восторге от экскурсии. Сразу чувствуется, что человек заинтересован в том, чтобы каждый гость влюбился в ее родной город. Гид смогла заинтересовать детей, подготовила для них загадки и интересные задания, а взрослым дала полезные рекомендации, куда сходить и что посмотреть.
19 февраля 2020
18 февраля были с подругой на экскурсии "Сказки старого Кёнигсберга". Гид Екатерина прекрасно владеет материалом, доступно и образно, хорошим ярким языком излагает. Чувствуется, что Екатерина не только прекрасно знает свой город, но и беззаветно любит его и свое дело. Гид - кладезь знаний, отвечает на любые вопросы, которые могут совершенно не относиться к теме экскурсии. Екатерина - внимательный и чуткий экскурсовод, неутомимый человек, который готов рассказывать и показывать город, не считаясь с собственным временем. Спасибо большое Екатерине за то, что она влюбила нас в Калининград.
13 февраля 2020
Екатерина - замечательный гид! Увлеченный и увлекающий. С ней погрузились в сказочную атмосферу города. С ней мы провели один из самых интересных вечеров в городе. Однозначно рекомендую.
5 февраля 2020
Экскурсия замечательная. Наверное, рекомендовать ее тем, кто "коллекционирует" города и страны не станем, а тем, кто хочет поближе и вдумчиво познакомиться и полюбить Калининград - то, что надо. Неожиданные подробности, фотографии и гравюры, карты - и перед глазами будто встает тот самый Кёнигсберг, где жили Кант и Гофман. Интересно было всем - и 5-летнему ребенку, и взрослым. А стоимость экскурсии, на наш взгляд, чересчур мала - не отражает ее качества.
Ещё 51 отзыв

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