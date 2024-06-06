🚌 На автобусе 🚤 На катере 10% скидка Групповая 4 часа 657 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован Начало: В одном из 5 мест на выбор «Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века» Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚌 Hop-on hop-off 10% скидка Групповая 3 часа 399 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса «Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30 999 900 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 9 часов 198 отзывов Популярное предложение Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке Начало: В центре Калининграда Расписание: ежедневно в 08:30 3 734 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 1368 отзывов Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей Начало: Одна из 8 точек на выбор «Здесь вы сможете прогуляться по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью» Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30 1766 1 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1632 отзыва Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу Начало: Около гостиницы Калининград «Вы увидите все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00 935 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 251 отзыв Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне «На площади Победы вы осмотрите обновлённый храм Христа Спасителя и узнаете, где хранится реликвия — мемельский Суворовский иконостас» 6 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 462 отзыва Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам Начало: одна из 6 точек на выбор «площадь Победы и Собор Христа Спасителя» Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40 1055 950 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 276 отзывов Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса «Во время остановок вы прогуляетесь по острову Кнайпхоф и сфотографируете домики Рыбной деревни, узнаете о прошлом Кафедрального собора и знаменитом философе-уроженце Калининграда» Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30 999 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 56 отзывов Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки Начало: На Ленинском проспекте 81 «Синагогу и приют еврейских сирот» Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30 1 067 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 77 отзывов Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 90 отзывов На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам... 13 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 285 отзывов Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 58 отзывов Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска 14000 12 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг 20% скидка Индивидуальная 8 часов 152 отзыва Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области Начало: Калининград 24980 19 984 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест Начало: В Калининграде «А также заглянете в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе, и рассмотрите замок-отель Шлосс» 12 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 8 часов 33 отзыва «Территория Надровии»: рыцарские замки Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области Начало: В удобном вам месте в Калининграде 11 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 14 отзывов «Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов «Беккера, спуститесь к одному из лучших пляжей страны и взглянете на красивый храм Казанской иконы Божией Матери» 14 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 25 отзывов История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы Увлекательная авто-пешеходная экскурсия для всех, кого интересует Кёнигсберг в Калининграде Начало: У Дома Советов «Яркие религиозные памятники города» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 169 отзывов Калининград: город в центре Европы Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом Начало: У гостиницы «Калининград» «Вы увидите готический средневековый Кафедральный собор и посетите могилу Канта, автора бессмертных трактатов о вечном мире» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 114 отзывов Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки «Начнётся поездка с острова Иммануила Канта: здесь находится могила великого философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом» 8500 7 225 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 202 отзыва Популярное предложение Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю Начало: Ул. Октябрьская, 6а «Вы не только сможете запечатлеть себя на фоне Калининграда, но и узнаете о его современной жизни, услышите историю Рыбной деревни и увидите восстановленную Калининградскую синагогу» 5 345 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де... «А еще мы рассмотрим и, при желании, посетим Храм Христа Спасителя и часовню святых Петра и Февронии» от 3 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя Начало: У гостиницы «Шкиперская» «Вы пройдёте по острову Канта, где некогда располагался университет Альбертина, рассмотрите Кафедральный собор и интересные уголки Рыбной деревни» 6 800 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 95 отзывов Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом Начало: От места проживания путешественника «Далее я покажу зеленый массив Южного парка, Фридландские ворота, внушительный стадион «Калининград», необычный Крестовоздвиженский собор и прекрасную Новую синагогу» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 17 отзывов Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер «Посетите живописный парк имени Беккера с многовековыми деревьями, насладитесь шикарным видом на Балтийское побережье и увидите старинную лютеранскую церковь, превращенную в действующий православный храм» 16000 14 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Калининград - путешествие сквозь эпохи: от древности до наших дней Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининграду, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «Кроме того, мы покажем современную синагогу на острове Ломзе и Дом Советов — памятник советского брутализма» 7 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 43 отзыва Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений Начало: Заеду за вами в отель «Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры» 9 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Тайны и судьбы Кенигсберга. Обзорная автоэкскурсия Попасть в прошлое и понять культурный код Калининграда «Навестите могилу Канта и рассмотрите Кафедральный собор» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 26 отзывов Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям Начало: Аэропорт Калининград «И обязательно остановимся на острове Кнайпхоф, где находится главная достопримечательность города — Кафедральный собор» 6 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 64 отзыва Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды Начало: Дом Советов, Центральная площадь «Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта» 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 104 отзыва Весь Калининград за один день Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот «Мы пересечем Площадь Победы и рассмотрим расположенный здесь современный символ города — златоглавый Храм Христа Спасителя» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 192 отзыва Калининград: от Кёнигсберга до наших дней, историческое путешествие Познайте душу Калининграда, пройдя путь от древнего Кёнигсберга до современного города, насыщенного историей и культурой Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «Я расскажу об архитектуре и мифах готического Кафедрального собора, где бродят духи былых времен во главе с герцогом Альбрехтом» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 4 часа 36 отзывов Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград» Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий Начало: На улице Шевченко в Калининграде «Далее посетите остров Кнайпхоф, где рассмотрите Кафедральный собор и отыщете усыпальницу одного известного немецкого философа» от 14294 12 865 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города Начало: У Центрального парка культуры и отдыха от 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 9 часов 21 отзыв Путешествие в Полесск и Гусев Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта Начало: У входа в гостиницу «Калининград» «Мы рассмотрим изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 85 отзывов Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 36 отзывов Кирхи и замки Восточной Пруссии Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области 13 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 120 отзывов Первая встреча с Калининградом: путеводитель по истории Исследуйте древние уголки Калининграда, открывая тайны прошлого и уникальные исторические места «А после я расскажу об участи кенигсбергских евреев, событиях Хрустальной ночи, судьбе Либеральной синагоги и Еврейского сиротского дома» 9 250 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 56 отзывов Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры Начало: По договоренности с гидом 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий Начало: На площади Победы «Я покажу храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Калининградский пассаж» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 63 отзыва Философское приключение в Калининграде Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном» Начало: У собора Христа Спасителя «А еще я покажу необычный храм в авангардном стиле, лежащий в стороне от привычных маршрутов» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания Начало: Ул Сергеева, 4 «Он расскажет, кого прокляли прусские жрецы, почему на шпиле Собора — русалка» 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Привет, Калининград Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города «Почему от него остался только собор» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Многоликий путь Калининграда: от рыцарей до наших дней Разобраться в истории города и открыть его секреты на авто-экскурсии по главным местам Начало: Рыбная деревня «Финальная часть экскурсии — прогулка в сердце Калининграда, где вас ждут загадки острова Канта и Кафедрального собора» 7 900 ₽ за всё до 2 чел.