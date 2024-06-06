Интересные экскурсии для школьного возраста в Калининграде

Найдено 414 экскурсий в категории «Для школьников» в Калининграде, цены от 300 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Популярное предложение
На яхте - по Балтике, Калининградскому заливу или морскому каналу
Калининград, город на берегу Балтики, предлагает уникальные водные экскурсии. Присоединяйтесь к нам на яхте и наслаждайтесь красотой природы и романтикой
9 июня в 10:00
10 июня в 15:00
19 000 за всё до 4 чел.
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1724 отзыва
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
Вдохновляющий Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
314 отзывов
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736 за человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
115 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
16661 500 за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067 за человека
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
470 отзывов
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805 за человека
Калининград - переплетение эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050 за всё до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Тевтонский орден на прусской земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле
Прикоснуться к ранним страницам истории края, посетив средневековые замки и другие знаковые объекты
Начало: Площадь Победы 1
11 июня в 08:00
15 июня в 08:30
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Тёплая прогулка по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Тёплая прогулка по Куршской косе - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Куршской косы: песчаные дюны, Танцующий лес, Балтийское море. Узнайте мифы и легенды, согрейтесь глинтвейном
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля в Калининграде
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 6 чел.
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Амалиенау - душа Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940 за всё до 4 чел.
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
90 отзывов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день на Куршской косе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
161 отзыв
Ваш идеальный день на Куршской косе: природа, история и комфорт
Погрузитесь в мир красоты и тайн Куршской косы. Экскурсия на комфортабельном автомобиле с личным гидом - идеальный способ увидеть и узнать больше
Начало: Калиниград
Завтра в 14:00
9 июня в 15:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
182 отзыва
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000 за всё до 5 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
285 отзывов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
20 отзывов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Нескучное путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Путешествие по Светлогорску и Янтарному - История и Легенды
Откройте для себя уникальные уголки Калининградской области, исследуя исторические и природные богатства Светлогорска и Янтарного
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1700015 300 за всё до 4 чел.
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Куршская коса: земля древних куршей и великанши Неринги
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы, узнайте о местных легендах, насладитесь видами дюн и найдите янтарь на берегу моря
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
12 990 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Куршская коса - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
63 отзыва
Погружение в волшебство Куршской косы: индивидуальная экскурсия
Отвлекитесь от городской суеты и проведите день на Куршской косе. Вас ждут природа, легенды, Танцующий лес и местные деликатесы
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 900 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
57 отзывов
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Моя поездка в Калининград получилась просто великолепной! Андрей вовремя приехал в место назначения и мы сразу отправились в путешествие по
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    Калининградской области на машине комфортабельном авто) В течение всей поездки гид рассказывал об истории Калининграда, об окружающих нас видах, отвечал на все вопросы от лица местного жителя Калининграда, и просто очень тепло и атмосферно знакомил с областью. Мы проехали по Куршской косе, посетили прекрасные, не туристические маршруты, помочили ноги в прекрасном море, погуляли по Зеленоградску, Светлогорску и заехали в Янтарный, насладиться прекрасными видами) Я в полном восторге от экскурсии! Всем очень советую Андрея как гида, особенно, если вы, как и я,впервые приезжаете в это прекрасное и чарующее место) Спасибо большое гиду за такую классную поездку:)

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    В целом экскурсия понравилась. Волновались немного, тк не сразу нашли место встречи) Также лично мне нравится, когда на обзорной экскурсии уже по ходу движения автобуса экскурсовод комментирует объекты, а не только на остановках.
  • О
    Олеся
    6 июня 2024
    Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
    Отличная экскурсия, не пожалели, что посетили ее. Денис фанат своего дела, поэтому никого не оставит равнодушным!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Янтарная Ривьера: Янтарный, Светлогорск, Пионерский и сыроварня
    Я давно мечтала посетить Калининград и область, но всё откладывалось на потом. И вот мы решили и полетели с мужем
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    рейсом Москва - Калининград 😉Поездку спланировали на период нашего пребывания с 1 по 6 июня. Хотелось охватить максимально масштабно и побольше получить информации. Забронировали на Трипстер три разные экскурсии с гидом и два дня пешая прогулка по городу без гида. Ну для первого посещения очень даже вполне достаточно,чтоб лицезреть все прелести этого региона,по истине одного из красивейших мест нашей планеты. Одну из экскурсий для нас провёл Дмитрий. Это была потрясающая,познавательная и увлекательная поездка-прогулка. Некоторые места у нас повторялись с другими экскурсиями и Дмитрий без проблем скорректировал наш путь так, чтоб мы побывали там, где ещё не были. Его рассказы очень интересные и, кстати, можно отойти от темы и поговорить, как говорится "о личном") Узнали что-то новое, что-то вспомнили" со школьной парты", а некоторые исторические события вызвали эмоции по типу" вау! да ладно!")) Получили ли вы впечатления или нет во многом зависят от гида. Я однозначно рекомендую выбирать Дмитрия👌 От него вы не услышите фразу "загуглите" или "не знаю, Яндекс вам в помощь" и т. д. Обязательно посетите этот край хоть раз в жизни 🙌 вы получите незабываемые эмоции и не стирающиеся воспоминания, даже если нечаянно удалились фотки😉

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Экскурсия длилась 12 часов, а не заявленные 9 часов. Побывали вовсех местах заявленных в программе экскурсии, и даже больше. Темп
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    экскурсии нам понравился:и увидели и послушали и сфотографировались. На всё время было. Вечером были уставшие, но очень довольные. Эмоций море. Природа прекрасная, города красивые, экскурсовод молодец. Лису увидели)

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Калининград - первое свидание
    Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Всё было отлично, единственное, что остановка в уборную была бы не лишней, но в данном маршруте скорее всего это проблематично
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    На двухэтажном автобусе - по Калининграду
    Точно в срок подъехал автобус. Подготовленный гид, отлично разбирающийся в материале, рассказывал не монотонно. Ехать хотелось чуть медленнее, чтобы успевать
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    вертеть головой по сторонам и видеть все, что описывал ведущий, но здесь правила диктует городской трафик, а не желание туристов. За 3 часа мы увидели все самое интересное. На такую экскурсию нужно отправляться в первую очередь, чтобы получить представление о городе и понять какие места хочется рассмотреть тщательнее. Цена демократичная, есть возможность оплатить безналично по qr-коду. В автобусе было душновато, даже после включения кондиционера. Еще не всегда было слышно, что рассказывает гид на улице. В целом на твердую 4.

  • А
    Ася
    5 июня 2024
    Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия очень насыщенная, прошла легко. Материал был изложен понятно и доступно, учитывались особенности всех участников. Нам с супругом было очень интересно и познавательно. Побывали во всех заявленных точках маршрута. Всем рекомендую от души.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для школьников»

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