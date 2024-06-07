1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«Здесь вы сможете прогуляться по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Я покажу ключевые памятники города, от кафедрального собора до крошек-хомлинов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
«обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
«Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдете от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Кроме того, вы посетите Железнодорожный с его костелами, в которых ныне расположены православные церкви, и засекреченную и уничтоженную разведшколу Штаб «Валли»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Начало: В Калининграде
«А также заглянете в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе, и рассмотрите замок-отель Шлосс»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
«Также вы посетите Свято-Георгиевский морской собор и, конечно, увидите главную «открытку» города: военные корабли новейших моделей с белыми лебедями на фоне серой стали»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«В современном центре Калининграда — на площади Победы — вы узнаете, как изменился город за 100 лет, и отыщете осколки старого Кенигсберга, соседствующие с новой застройкой и необычным Кафедральным собором Христа Спасителя»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
«А также полюбуетесь красавцами-крейсерами и покормите лебедей у Свято-Георгиевского морского собора»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
«Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Мы рассмотрим изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«А еще осмотрите впечатляющее Здание биржи с Биржевым парком, а также бывшие церкви королевы Луизы и Святого семейства»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
«Я покажу храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Калининградский пассаж»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
«Если повезет, рассмотрите город с 45-метровой колокольни собора Христа Спасителя»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
«Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
«На острове Канта вы увидите величественный Кафедральный собор и услышите о временах, когда вокруг собора вместо парка был живущий мирной жизнью город Кнайпхоф»
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
«При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города
«Вы увидите средневековый Кафедральный собор на острове Канта и православные храмы XXI века: церковь в честь благоверного князя Александра Невского и храм Христа Спасителя»
Завтра в 12:30
9 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
«Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
«Вы зайдёте в великолепный храм Георгия Победоносца, вспомните историю наполеоновских войн и узнаете интересные детали о Фридландском сражении»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
«Вы увидите огромный великолепно сохранившийся собор и уютный квартал старого города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Калининграда - в Правдинск
Отправиться в нетуристический город, чтобы увидеть орденскую кирху - жемчужину Средневековья
«Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
«Беккера, храм Казанской иконы Божией Матери и дивный местный пляж, единственный в стране обладатель награды «Голубой флаг»»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«В Балтийске вас ожидает множество открытий: бывшая реформатская кирха превратилась в Свято-Георгиевский Морской собор, памятник Александру Невскому оберегает одноименный храм, Русская дамба построена пруссами»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
«Увидим здание синагоги, Кафедральный собор, комплекс «Рыбная деревня», немецкую телефонную станцию и самый древний герб города Кенигсберг на здании»
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«обед, • посещение музеев и церквей (по желанию)»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Затем, хорошо подкрепившись, посетим города Железнодорожный (Гердауен) и Правдинск (Фридланд), где прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в бывший католический, лютеранский, а ныне православный храм Святого Георгия Победоносца»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
Начало: У входа в Драмтеатр
«В карете, вот-вот грозящей превратиться в тыкву, мы промчимся мимо бывшей Бург-школы и Лютеранской церкви к району-саду Амалиенау, где вы узнаете о прелестях довоенной архитектуры и сможете воочию насладиться музыкой, застывшей в камне»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы увидите один из старейших храмов Янтарного края — кирху Пёршкен, узнаете, почему местных жителей иронично называли «божьими людьми» и услышите историю о том, как они оконфузились в охоте на медведя»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
«Канта и через призму Кафедрального собора, попробуем понять его «душу»»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
«Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант»
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кнайпхофа
Начало: У медового моста напротив синагоги
«Я проведу вас по несуществующим улочкам старого Кнайпхофа, и мы посетим тот самый Кафедральный собор 1333 г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
«Построенный в 14 веке храм испытал на себе смену разных эпох»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Для своих - просто Кёниг
Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке
Начало: У Кафедрального собора
«Исходная точка нашего маршрута — Кафедральный собор, символ города, без которого невозможно представить Кёниг»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«увидите форбург средневековой крепости, памятник трем генералам и очень красивый храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
«Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
«А еще узнаете, как реформистская кирха стала православным Свято-Георгиевским морским собором»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Мы пройдёмся по посёлку и издалека увидим его архитектурные доминанты — лютеранскую церковь 1892 г»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:20
9 июня в 09:20
11 июня в 09:20
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий7 июня 2024Очень рад, что побывал на данной экскурсии, Светлогорск очень необычен и самобытен. Что же касается самой экскурсии - все очень информативно и доступно:) Огромное спасибо
- ЛЛюдмила6 июня 2024Добрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношению к предыдущим Гидам. С
- РРоман6 июня 2024Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
- ТТатьяна6 июня 2024Спасибо Никите, два часа пролетели незаметно, настолько было интересно.
- ЕЕлена6 июня 202405.06.2024 в составе группы данной экскурсии посетили Янтарный и Светлогорск. Очень понравилось на производстве, где отрабатывают янтарь,делают его таким красивым,
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
- ААнатолий4 июня 2024На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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