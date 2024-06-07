Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Калининграда

Найдено 63 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Калининграде, цены от 760 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
«Здесь вы сможете прогуляться по парку Беккера и осмотреть отель-особняк Шлосс, заглянуть на Площадь мастеров и полюбоваться старинной Казанской церковью»
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Я покажу ключевые памятники города, от кафедрального собора до крошек-хомлинов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
90 отзывов
На самый запад России: Балтийск, Балтийская коса и крепость Пиллау
Исследуйте крепость Пиллау и Балтийскую косу, путешествуя по самым западным рубежам России
Начало: сквер на остановке Ленинский проспект, рядом с пам...
«обойти историческую часть города, ведь здесь сохранились здания довоенных времён: водонапорные башни, казармы и церкви»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
13 400 за всё до 6 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
285 отзывов
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
«Под рассказы о его прусской и русской истории вы пройдете от лютеранской церкви к набережной, покормите лебедей, увидите памятники Петру I императрице Елизавете Петровне, яркий маяк и цитадель Пиллау»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Кроме того, вы посетите Железнодорожный с его костелами, в которых ныне расположены православные церкви, и засекреченную и уничтоженную разведшколу Штаб «Валли»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
Все сокровища Балтики за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Все сокровища Балтики за один день: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Приглашаем на увлекательное путешествие по Балтийскому побережью! Откройте для себя уникальные достопримечательности и богатую историю этих мест
Начало: В Калининграде
«А также заглянете в православный храм, расположенный в бывшей лютеранской кирхе, и рассмотрите замок-отель Шлосс»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
«Также вы посетите Свято-Георгиевский морской собор и, конечно, увидите главную «открытку» города: военные корабли новейших моделей с белыми лебедями на фоне серой стали»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
14 670 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Далее пройдете по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта, и посетите Кафедральный собор»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Гранд-тур по Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
95 отзывов
Гранд-тур по Калининграду: путеводитель по эпохам
Гранд-тур по Калининграду: история и современность в одном путешествии. Познакомьтесь с городом под новым углом
Начало: От места проживания путешественника
«В современном центре Калининграда — на площади Победы — вы узнаете, как изменился город за 100 лет, и отыщете осколки старого Кенигсберга, соседствующие с новой застройкой и необычным Кафедральным собором Христа Спасителя»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
9 990 за всё до 4 чел.
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Три в одном: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Посетить живописные приморские города и раскрыть их самобытный характер
«А также полюбуетесь красавцами-крейсерами и покормите лебедей у Свято-Георгиевского морского собора»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
«Мы зайдем в лютеранскую церковь Серафима Саровского, увидим знаменитую Водонапорную башню с открыток, у берега моря, на променаде, встретим солнечные часы и немецкие скульптуры»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
«В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Весь Калининград за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
104 отзыва
Весь Калининград за один день
Большая обзорная автопрогулка по главным местам города: от Рыбной деревни до Бранденбургских ворот
«Наше путешествие начнется с визитной карточки города — Кафедрального собора на острове Канта и красивейшей Рыбной деревни»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Мы рассмотрим изящные скульптуры, сверкающие купола храмов и памятники, посвященные Первой мировой войне»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Кирхи и замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
«А еще осмотрите впечатляющее Здание биржи с Биржевым парком, а также бывшие церкви королевы Луизы и Святого семейства»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Пешком по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
«Я покажу храм Христа Спасителя, Триумфальную колонну и Калининградский пассаж»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.
Философское приключение в Калининграде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
«Если повезет, рассмотрите город с 45-метровой колокольни собора Христа Спасителя»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Неповторимый Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Неповторимый Калининград
История и главные достопримечательности города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашего разрешения в черте г. Калининграда
«Завершится экскурсия на острове Кнайпхоф, где я покажу Кафедральный собор Калининграда и раскрою его историю»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:00
6 700 за всё до 4 чел.
Калининград от истоков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
82 отзыва
Калининград от истоков до наших дней
Насыщенная обзорная экскурсия на автомобиле Mercedes с панорамной крышей
Начало: В «Рыбной деревне», у маяка. Возможна встреча у ва...
«На острове Канта вы увидите величественный Кафедральный собор и услышите о временах, когда вокруг собора вместо парка был живущий мирной жизнью город Кнайпхоф»
4 июля в 10:00
5 июля в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Калининград - путешествие во времени
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
«При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя»
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Дуэт Калининграда и Кёнигсберга
Автомобильная экскурсия по самым интересным местам древнего и молодого города
«Вы увидите средневековый Кафедральный собор на острове Канта и православные храмы XXI века: церковь в честь благоверного князя Александра Невского и храм Христа Спасителя»
Завтра в 12:30
9 июня в 09:30
6 000 за всё до 4 чел.
Четыре грани города К
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Четыре грани города К
Познайте Калининград во всех его проявлениях: от крепостных стен до уютных кафе с местными деликатесами
«Посетим сердце Кёнигсберга — город Кнайпхоф (остров Канта), и увидим самые известные достопримечательности: кафедральный собор, могилу Канта, Рыбную деревню и мосты над рекой Преголя»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 400 за всё до 4 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
«Вы зайдёте в великолепный храм Георгия Победоносца, вспомните историю наполеоновских войн и узнаете интересные детали о Фридландском сражении»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
«Вы увидите огромный великолепно сохранившийся собор и уютный квартал старого города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200 за всё до 3 чел.
Из Калининграда - в Правдинск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Калининграда - в Правдинск
Отправиться в нетуристический город, чтобы увидеть орденскую кирху - жемчужину Средневековья
«Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
40 отзывов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
«Беккера, храм Казанской иконы Божией Матери и дивный местный пляж, единственный в стране обладатель награды «Голубой флаг»»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Балтийск - Балтийская коса: западный форпост и поющие пески
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«В Балтийске вас ожидает множество открытий: бывшая реформатская кирха превратилась в Свято-Георгиевский Морской собор, памятник Александру Невскому оберегает одноименный храм, Русская дамба построена пруссами»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Из века XXI в Средние века - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«До острова Канта и Кафедрального Собора мы пойдем и по центральному проспекту Ленинскому, оценим волшебные превращения хрущёвок в сказочные пряничные домики»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Прусскому Кёнигсбергу
Начало: Дом Советов, улица Шевченко 4, Калининград
«Увидим здание синагоги, Кафедральный собор, комплекс «Рыбная деревня», немецкую телефонную станцию и самый древний герб города Кенигсберг на здании»
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
7 400 за всё до 4 чел.
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Очарование прусской провинции: Гвардейск, Черняховск и Гусев
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«обед, • посещение музеев и церквей (по желанию)»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы увидите храмы в разных стилях, памятник Великой княгине, архиерейский дом, белокаменные стены и оборудованные купели»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Затем, хорошо подкрепившись, посетим города Железнодорожный (Гердауен) и Правдинск (Фридланд), где прогуляемся по уютным улочкам, заглянем в бывший католический, лютеранский, а ныне православный храм Святого Георгия Победоносца»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Романтические прогулки по загадочному Калининграду
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
Начало: У входа в Драмтеатр
«В карете, вот-вот грозящей превратиться в тыкву, мы промчимся мимо бывшей Бург-школы и Лютеранской церкви к району-саду Амалиенау, где вы узнаете о прелестях довоенной архитектуры и сможете воочию насладиться музыкой, застывшей в камне»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 4 чел.
На поиски средневековых прусских городов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Вы увидите один из старейших храмов Янтарного края — кирху Пёршкен, узнаете, почему местных жителей иронично называли «божьими людьми» и услышите историю о том, как они оконфузились в охоте на медведя»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Вдоль Кафедрального собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Вдоль Кафедрального собора
Начало: Ул. Октябрьская, 4, Калининград
«Канта и через призму Кафедрального собора, попробуем понять его «душу»»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 2 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по Калининграду
Проехать по главным достопримечательностям города и раскрыть его богатую историю
«Вы осмотрите «визитные карточки» города: Рыбную деревню, остров Кнайпхоф и величественный Кафедральный собор, у стен которого покоится Кант»
9 июня в 11:00
10 июня в 08:00
8 999 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Четыре войны»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900 за всё до 5 чел.
Дух старого Кнайпхофа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Дух старого Кнайпхофа
Начало: У медового моста напротив синагоги
«Я проведу вас по несуществующим улочкам старого Кнайпхофа, и мы посетим тот самый Кафедральный собор 1333 г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
«Построенный в 14 веке храм испытал на себе смену разных эпох»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670 за всё до 4 чел.
Для своих - просто Кёниг
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Для своих - просто Кёниг
Открыть все грани города, от прусских церквей до легенд о троллях, на нескучной обзорной прогулке
Начало: У Кафедрального собора
«Исходная точка нашего маршрута — Кафедральный собор, символ города, без которого невозможно представить Кёниг»
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 150 за всё до 10 чел.
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«увидите форбург средневековой крепости, памятник трем генералам и очень красивый храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
«Вы услышите, как кирхи превращались в православные храмы, какие знаменитые люди здесь бывали, что такое «хризма» и как сложилась судьба Гердауэнского замка»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835 за всё до 4 чел.
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Из Калининграда - в Балтийск и Янтарный
Посетить самую западную точку страны и раскрыть секреты «солнечного камня»
Начало: Площадь Победы 1
«А еще узнаете, как реформистская кирха стала православным Свято-Георгиевским морским собором»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1419912 780 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
Начало: У гостиницы «Калининград»
«Мы пройдёмся по посёлку и издалека увидим его архитектурные доминанты — лютеранскую церковь 1892 г»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:20
9 июня в 09:20
11 июня в 09:20
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Очень рад, что побывал на данной экскурсии, Светлогорск очень необычен и самобытен. Что же касается самой экскурсии - все очень информативно и доступно:) Огромное спасибо
  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    Добрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношению к предыдущим Гидам. С
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    города выехали в 10, но почему-то на производстве янтаря спокойно задержались на 15 мин, а на пляж с купанием, с перекусом с чашечкой кофе в Янтарном ресторане было отпущено всего 45 мин. Начало отсчета верхняя точка парка. В Светлогорске экскурсия прошла за 1 час и в 15.45 надо было быть в автобусе- где 8 часов экскурсии??? Милые Гиды, как вы считаете время??? Вся экскурсия на скорость. Мне 67 лет я зашла в море и как загнанная лошадь бежала к автобусу… не понравилась совершенно экскурсия. Если бы была возможность истребовала свои деньги… автобус стоял выше церкви в Янтарном…. обратная дорога вся на подьем.

    Добрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношениюДобрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношениюДобрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношениюДобрый день! Это экскурсия была третья и самая неудачная. Александра, как рассказчик на 4 по отношению
  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Философское приключение в Калининграде
    Спасибо Никите, два часа пролетели незаметно, настолько было интересно.
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
    05.06.2024 в составе группы данной экскурсии посетили Янтарный и Светлогорск. Очень понравилось на производстве, где отрабатывают янтарь,делают его таким красивым,
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    каким мы его привыкли видеть. Очень интересно нам рассказывал об этом заместитель директора комбината. При фабрике есть свой магазин украшений,сувениров и др. изделий из янтаря. Глаза разбегаются! Столько красоты не видела ни разу! Изделия прекрасны! Далее наш путь пролегал в п. Янтарный и г. Светлогорск. Очень понравились и поселок,и город. Вела нашу экскурсию гид Александра. Могу сказать,что она действительно знает много исторических фактов и легенд о Калининградской области. Выражаем ей благодарность! Единственное, за что сняла звёздочку, группа была большая, людей много, пока одна половина туристов уже стоит возле какого- либо памятника или исторического здания вместе с гидом, вторая часть туристов только на подходе. Естественно, гид не дожидаясь сбора всей группы начинает повествование. На улице ее рассказа практически не слышно,т. к. вокруг много людей ходит,ездит транспорт. Мы практически ничего не слышали. Поэтому, было бы хорошо, если на данной экскурсии выдавали приемнички с наушниками. Чтобы каждый турист из группы мог услышать о чем рассказывает гид.

    05.06.2024 в составе группы данной экскурсии посетили Янтарный и Светлогорск. Очень понравилось на производстве, где отрабатывают
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
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    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытиеЭкскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие
  • Д
    Денис
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
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    домов и улиц, провела нас от центра до острова Канта. И несмотря на жару, 3 часа пролетели незаметно! А кроме этого, Инга выслала еще перед встречей список хороших ресторанов не только в Калининграде, но и в рядом расположенных городах, и ответила на все вопросы, которых у нас было масса. Однозначно рекомендую Ингу как лучшего гида в Калининграде!

  • А
    Анатолий
    4 июня 2024
    Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
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    местам, где никогда не были. Как часто делаем, обратились на TripAdvisor. Нам кажется, здесь собираются самые яркие, увлеченные знатоки своего дела – экскурсоводы. Обратили внимание на предложение Юлии и Юрия. Не прогадали - это чистый восторг, не день, а кайф! Юля и Юра забрали нас на своём автомобиле возле гостиницы Калининграда и всё – наш день был в их руках. А в наших руках – заранее заготовленные по их подсказкам шляпки, да цветы полевые прикупили у калининградских бабушек. Мы ехали, слушали, нас фотографировали, угощали льняным хлебом и бузиновым напитком, много общались на самые разные темы. Зеленополье, Правдинск, Железнодорожный, прекраснейшие кирхи, мозаика, домики с черепицей, аисты, цветущие рапсовые поля и вековые дубы – нам кажется, что это лишь часть нашего путешествия. Атмосфера путешествия была такая расслабляющая, ненавязчивая, неспешная, что удалось погрузиться в историю, в этот прекрасный край. Юля и Юра профессионально вели авторскую экскурсию, при этом не «загружая» путешественника цифрами и фактами, но выдавая достаточно много информации. И всё это через любовь к природе, к краю, к истории, к быту живших здесь людей. Ощущение, что встретились с друзьями: гуляли, улыбались, фотографировались, угощались. Очень интересные люди! На прощание обнялись, решив, что встретимся вновь. Через несколько дней Юля и Юры прислали пару сотен фотографий. Мы на снимках – через объектив сразу двух фотографов. У каждого свой подход, но они умело работают сообща. Кадры получились великолепные, с изюминкой, с авторским подходом. Любуемся и раздаём контакты экскурсоводов-фотографов Юли и Юры! Однозначно – рекомендуем!

    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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