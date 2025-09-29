Королева Луиза — единственный мужчина Пруссии.
Кто и по какому поводу так высказался о самой обожаемой женщине Прусского королевства? Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, посвященную короткой и яркой жизни королевы Луизы, образ которой пережил века. Я расскажу вам о драматичной судьбе самой красивой и обожаемой прусской королеве. Мы побываем в парке Луизенваль, посетим Правдинск (Фридланд). Эта экскурсия не оставит вас равнодушными.
Кто и по какому поводу так высказался о самой обожаемой женщине Прусского королевства? Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, посвященную короткой и яркой жизни королевы Луизы, образ которой пережил века. Я расскажу вам о драматичной судьбе самой красивой и обожаемой прусской королеве. Мы побываем в парке Луизенваль, посетим Правдинск (Фридланд). Эта экскурсия не оставит вас равнодушными.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вы узнаете:• Королева Луиза – единственный мужчина Пруссии. Кто и по какому поводу так высказался о самой обожаемой женщине Прусского королевства?
- Почему в Калининградской области так много мест связано с именем Луизы, королевы Пруссии?
- Где находятся Кирха и полуротонда памяти королевы Луизы? Театр королевы Луизы? Мост королевы Луизы?
- Почему немцы называли королеву Луизу Прусской мадонной, а французский император Наполеон ненавидел ее?
- Какую клятву дал королеве Луизе русский император Александр Первый?
- Что произнес прусский маршал Гебхард Леберехт фон Блюхер после битвы при Ватерлоо? Кроме того, я расскажу вам о драматичной, полной мифов и легенд, судьбе самой красивой и обожаемой прусской королеве. О ее роли во франко-прусско-русской войне с Наполеоном. О ее тайной любви и открытой ненависти. О ее жизни после смерти. О том, как ее образ вдохновлял художников и поэтов, скульпторов и архитекторов. И что значила королева Луиза для ее соотечественников при жизни и после смерти. Мы побываем в парке Луизенваль (ныне Центральный парк Калининграда), где долгое время жила в изгнании королева Луиза, увидим построенную на этом месте выдающимся архитектором Фридрихом Хайтманом кирху, носящую ее имя, а также полуротонду, на которой некогда было начертано: «Гению Пруссии, незабываемой королеве от граждан Кенигсберга. 1874 год».. Мы посетим Правдинск (Фридланд), где произошло крупнейшее сражение русских войск с войсками Наполеона. И завершим нашу экскурсию в городе Советске, где был заключен исторический Тильзитский мирный договор. Вы узнаете — какую роль в его подписании сыграла прусская королева. На какие жертвы ей пришлось пойти ради спасения своего «несчастного» отечества. Я расскажу вам почему возведенный на этом месте красивейший мост через реку Неман носит имя королевы Луизы. Мы посетим музей Тильзитского мира, с исторической достоверностью воспроизводящий интерьеры апартаментов, где останавливались Наполеон, император Александр 1 и королева Луиза, бывший городской тильзитский парк, и почтим память этой замечательной женщины у подножия трехметрового памятника, установленного в ее честь. Скульптор Густав Эберлейн изваял его из белого каррарского мрамора и воплотил в нем светлый образ прекрасной женщины, олицетворяющий одновременно и "дух Пруссии" и "ангел кротости". Надеюсь, что эта экскурсия, рассказывающая о короткой и яркой жизни королевы Луизы, образ которой пережил века не оставит вас равнодушными.
ежедневно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Луизенваль в Калининграде (Кирха памяти королевы Луизы, полуротонда королевы Луизы)
- Памятник франко-прусско-русской войне в Багратионовске
- Собор Св. Георгия, госпиталь, сквер памяти Фридландского сражения в Правдинске
- Мост королевы Луизы, памятник королеве Луизе в Советске
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию
Ощутите атмосферу Восточной Пруссии, посетив города с богатой историей и местами великих сражений. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: По договорённости
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Огнём и мечом: покорение пруссов
Погрузитесь в эпоху Тевтонского ордена, посетив замки Бальга и Бранденбург. Узнайте о христианизации пруссов и древних традициях
Начало: На улице Октябрьской
Расписание: во вторник в 10:00
30 сен в 10:00
7 окт в 10:00
1950 ₽ за человека
Водная прогулка
Сплав на байдарках: тайны пруссов и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве
Начало: На проспекте Мира
Расписание: во вторник в 09:00
30 сен в 09:00
7 окт в 09:00
5200 ₽ за человека