Королева Луиза — единственный мужчина Пруссии.



Кто и по какому поводу так высказался о самой обожаемой женщине Прусского королевства? Приглашаю вас на увлекательную экскурсию, посвященную короткой и яркой жизни королевы Луизы, образ которой пережил века. Я расскажу вам о драматичной судьбе самой красивой и обожаемой прусской королеве. Мы побываем в парке Луизенваль, посетим Правдинск (Фридланд). Эта экскурсия не оставит вас равнодушными.