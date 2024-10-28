Мост Королевы Луизы – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Королевы Луизы» в Калининграде, цены от 1 190 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Пешая
На автобусе
19 отзывов
10 часов
Групповая
Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: Каждую пятницу
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
3 000 за человека
«Идём на восток»: Черняховск, Советск и Неман в мини-группе
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Идём на восток»: Черняховск, Советск и Неман в мини-группе
Начало: Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Расписание: По воскресеньям в 10:00
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
3 100 за человека
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Пешая
2 часа
Аудиогид
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 190 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мост Королевы Луизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
  2. «Идём на восток»: Черняховск, Советск и Неман в мини-группе
  3. Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Кафедральный собор
  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в ноябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Мост Королевы Луизы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 190 до 3 100. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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