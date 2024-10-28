Обед не соответствовал описанию, в остальном все хорошо.

В Вадим

Раз посмотреть, Советск беднейший город. Очень жалко что не финансируется. Сыроварня не плохая, вкусные сыры, но проверяйте свежесть, под пленкой потом попалась плесень. Пиво никакое, а вот безалкогольное лучшее в России.