10 часов
Групповая
Гастрономическая экскурсия «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Начало: Ул. Октябрьская, 57
Расписание: Каждую пятницу
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
3 000₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
«Идём на восток»: Черняховск, Советск и Неман в мини-группе
Начало: Калининград, ул. Профессора Баранова, 34
Расписание: По воскресеньям в 10:00
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
3 100₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Тильзит или мой маленький Париж: автомобильная аудиоэкскурсия на весь день
Начало: Улица Фрунзе, 51
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий28 октября 2024Обед не соответствовал описанию, в остальном все хорошо.
- ВВадим19 октября 2024Раз посмотреть, Советск беднейший город. Очень жалко что не финансируется. Сыроварня не плохая, вкусные сыры, но проверяйте свежесть, под пленкой потом попалась плесень. Пиво никакое, а вот безалкогольное лучшее в России.
- ИИгорь7 октября 2024Насыщенная и увлекательная экскурсия, девушка экскурсовод замечательно рассказывает! Все подробно и интересно! спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мост Королевы Луизы»
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