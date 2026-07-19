Мы увидим два тевтонских замка, пройдём по старинным улочкам и исследуем архитектурные детали, быт и нравы конца 19 века.
Описание экскурсии
Идём на Восток: Гвардейск/Тапиау
По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощёные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена. Мы увидим комплекс бывшей психиатрической больницы Тапиау, дома ее сотрудников, церковь-магазин и даже солнечные часы. Поговорим о лечении душевных недугов в средневековье и в начале 20 века.
Замок Георгенбург
Это один из самых красивых и сохранившихся замков в Калининградской области. Я расскажу о его непростой судьбе, о нашествии литвинов, восстаниях пруссов, о событиях Франко-прусской и Второй мировой войн. А вы удивитесь, узнав, что в этом замке до сих пор живут люди.
Черняховск/Инстербург: дух истинной Восточной Пруссии
Мы прогуляемся по уютным улочкам, рассматривая старинные двери и хаусмарки на фасадах домов 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. Будем говорить о переселенцах, архитектуре, образовании в Пруссии, эпидемиях чумы, о Тевтонском ордене, о строительстве замков на землях бывшей Надровии и о мельничном деле в Пруссии. А ещё я расскажу об истории бывшего Инстербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим:
- Единственный в России конный памятник М. Б. Барклаю де Толли и побываем там, где великий русский полководец завершил свой жизненный путь
- Бывшую ремесленную школу для девочек: здесь обсудим, как учили будущих профессиональных немецких хозяек и почему её воспитанниц называли тефтельками. Что такое «Школа невест» и кто там учился. Я загадаю несколько загадок, чтобы вы оценили сложность профессии «домохозяйка»
- Храм Архангела Михаила — бывшую протестантскую церковь Инстербурга, построенную в неороманском стиле
- Католическую церковь Св. Бруно Кверфуртского
- Бывшую реальную гимназию Инстербурга
- Исторические кварталы и здания 19 века постройки
Организационные детали
- Если вы бронируете экскурсию только для 1 человека, то до оплаты бронирования обязательно дождитесь подтверждения гида
- Экскурсия насыщенная, но она отлично подойдет небольшой компании и семьям с детьми от 10 лет
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе VW Crafter или Mercedes Sprinter — 8 мест
- Дополнительные расходы: обед в ресторане Классик в Черняховске
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4795 ₽