По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощеные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена.
Следом отправимся на конезавод, где вы полюбуетесь гарцующими лошадьми, осмотрите старинные конюшни и манеж. А после посетим руины замка Георгенбург: я расскажу о непростой судьбе крепости, которая помнит нашествия литовцев, восстания пруссов и визит русских войск под командованием князя Барклая-де-Толли.
Мы прогуляемся по уютным улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая здания 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. А еще я расскажу об истории бывшего Истербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим: