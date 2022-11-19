В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии

Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена

Если вы уже побывали в Калининграде и на побережье Балтики, самое время отправиться вглубь области, чтобы погрузиться в историю Восточной Пруссии. Приглашаю вас в Черняховск — уютный город, где громче всего звучит эхо довоенной эпохи.

Мы осмотрим руины 3 тевтонских замков, пройдем по старинным улочкам и исследуем архитектурные детали, быт и нравы конца 19 века.
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
В Черняховск - на поиски ускользающей Восточной Пруссии
Ближайшие даты:
25
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Идем на Восток: Гвардейск/Тапиау

По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощеные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена.

Замок Георгенбург и конюшни 19 века

Следом отправимся на конезавод, где вы полюбуетесь гарцующими лошадьми, осмотрите старинные конюшни и манеж. А после посетим руины замка Георгенбург: я расскажу о непростой судьбе крепости, которая помнит нашествия литовцев, восстания пруссов и визит русских войск под командованием князя Барклая-де-Толли.

Черняховск/Инстербург: дух истинной Восточной Пруссии

Мы прогуляемся по уютным улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая здания 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. А еще я расскажу об истории бывшего Истербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим:

  • Действующий костел св. Бруно (и даже услышим орган, если повезет!);
  • Бывшую ремесленную школу для девочек: здесь обсудим, какой должна была быть хорошая немецкая хозяйка, как ее готовили и почему называли «тефтелькой»;
  • Храм Архангела Михаила — бывшая протестантская кирха Инстербурга в неороманском стиле;
  • Руины орденского замка Истербург;
  • Водонапорную башню 19 века в форме шахматной ладьи;
  • Бывшую виллу «Брандес», которая похожа на сказочный терем и наверняка вдохновит вас на несколько фото.

Организационные детали

  • Экскурсия длительная и насыщенная, но она отлично подойдет небольшой компании друзей, а также семьям с детьми от 7 лет
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе VW Crafter или на минивэне Mercedes
  • Дополнительные расходы: посещение конезавода Георгенбург с экскурсией — 300 руб. /чел., катание на лошади, обед в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🙏Религиозные🏡Выездные☀️На весь день🏰Дворцы, замки и особняки⛪️Монастыри, церкви, храмыЧерняховскКирхиГвардейск🗽Популярные местаЗамок ТапиауНовые

Похожие туры в Калининграде

Замки Восточной Пруссии
6 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Замки Восточной Пруссии
Вас ждет историческая экскурсия по Замкам Восточной Пруссии
Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
8 999 за всё до 4 чел.
Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
2 отзыва
Замки Восточной Пруссии: Вальдау, Тапиау, Георгенбург
Замки Калининградской области - это остатки архитектурного наследия рыцарей Тевтонского ордена
Центр Калининграда / по договоренности
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
7 200 за всё до 6 чел.
Замки Восточной Пруссии - по следам рыцарей
6 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.2
26 отзывов
Замки Восточной Пруссии - по следам рыцарей
Открыть прошлое и настоящее замков Тевтонского ордена во время исторического авто-путешествия
Калининград, Центральная площадь
Сегодня
Завтра
22 ноя
23 ноя
9 990 за всё до 5 чел.
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
2 отзыва
Тевтонские замки Великих магистров Немецкого ордена
Мы соберем всю коллекцию замков Восточно-Прусского государства
Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Завтра
23 ноя
24 ноя
26 ноя
9 900 за всё до 5 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
89 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Завтра
22 ноя
23 ноя
25 ноя
81256 500 за всё до 4 чел.
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
7 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
1 отзыв
Путешествие по следам тевтонских рыцарей в Восточной Пруссии
За время нашего путешествия мы посетим руины и сохранившиеся пять немецких рыцарских замков Тевтонского ордена
Калининград, Центральная площадь у Дома Советов
Сегодня
Завтра
23 ноя
24 ноя
10 990 за всё до 5 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
7 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
4.9
108 отзывов
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
Калининград
Завтра
21 ноя
23 ноя
24 ноя
7 900 за всё до 3 чел.
Старинные замки близ Калининграда
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
31 отзыв
Старинные замки близ Калининграда
Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
7 000 за всё до 6 чел.
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
9 отзывов
Путешествие по замкам Тевтонского ордена, древнем кирхам, фортам
Вы хотите узнать историю Тевтонского ордена
Калининград. Улица Шевченко дом 2
от 9 950 за всё до 3 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
5
4 отзыва
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Завтра
22 ноя
23 ноя
24 ноя
9 100 за всё до 4 чел.
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Универсал-Тур
Универсал-Тур
5
1 отзыв
Музей «Трех эпох», замки Вальдау и Тапиау
Наш информативный тур познакомит Вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена
Улица Шевченко, 4, Калининград
Завтра
27 ноя
4 дек
11 дек
1 700 за 1 человека
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
102 отзыва
Очень популярно сейчас
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам
в одном из 6 мест на выбор
Сегодня
23 ноя
26 ноя
30 ноя
19501 755 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ