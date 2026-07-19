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На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе

Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Если вы уже побывали в Калининграде и на побережье Балтики, самое время отправиться вглубь области, чтобы погрузиться в историю Восточной Пруссии. Приглашаю вас в Черняховск — уютный город, где громче всего звучит эхо довоенной эпохи.

Мы увидим два тевтонских замка, пройдём по старинным улочкам и исследуем архитектурные детали, быт и нравы конца 19 века.
5
183 отзыва
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе

Описание экскурсии

Идём на Восток: Гвардейск/Тапиау

По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощёные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена. Мы увидим комплекс бывшей психиатрической больницы Тапиау, дома ее сотрудников, церковь-магазин и даже солнечные часы. Поговорим о лечении душевных недугов в средневековье и в начале 20 века.

Замок Георгенбург

Это один из самых красивых и сохранившихся замков в Калининградской области. Я расскажу о его непростой судьбе, о нашествии литвинов, восстаниях пруссов, о событиях Франко-прусской и Второй мировой войн. А вы удивитесь, узнав, что в этом замке до сих пор живут люди.

Черняховск/Инстербург: дух истинной Восточной Пруссии

Мы прогуляемся по уютным улочкам, рассматривая старинные двери и хаусмарки на фасадах домов 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. Будем говорить о переселенцах, архитектуре, образовании в Пруссии, эпидемиях чумы, о Тевтонском ордене, о строительстве замков на землях бывшей Надровии и о мельничном деле в Пруссии. А ещё я расскажу об истории бывшего Инстербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим:

  • Единственный в России конный памятник М. Б. Барклаю де Толли и побываем там, где великий русский полководец завершил свой жизненный путь
  • Бывшую ремесленную школу для девочек: здесь обсудим, как учили будущих профессиональных немецких хозяек и почему её воспитанниц называли тефтельками. Что такое «Школа невест» и кто там учился. Я загадаю несколько загадок, чтобы вы оценили сложность профессии «домохозяйка»
  • Храм Архангела Михаила — бывшую протестантскую церковь Инстербурга, построенную в неороманском стиле
  • Католическую церковь Св. Бруно Кверфуртского
  • Бывшую реальную гимназию Инстербурга
  • Исторические кварталы и здания 19 века постройки

Организационные детали

  • Если вы бронируете экскурсию только для 1 человека, то до оплаты бронирования обязательно дождитесь подтверждения гида
  • Экскурсия насыщенная, но она отлично подойдет небольшой компании и семьям с детьми от 10 лет
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе VW Crafter или Mercedes Sprinter — 8 мест
  • Дополнительные расходы: обед в ресторане Классик в Черняховске

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4795 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 7546 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Павел. Я родился и вырос в Калининграде. С юношеских лет увлекаюсь историей и архитектурой Калининградской области, много читаю по этой теме, профессионально снимаю видео и
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фотографирую. Кроме меня, экскурсии в нашей команде проводит Олеся, также аттестованный и акредитованный гид. От всей души поделимся с вами любовью к нашему прекрасному янтарному краю и проведём экскурсию так, чтобы вам обязательно захотелось ещё не раз сюда вернуться. На наших экскурсиях вам не придётся торопиться и бегать — мы не берём плату за дополнительное время, если оно понадобится!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 183 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
179
4
4
3
2
1
Светлана
Спасибо большое Павлу за прекрасно проведенное время! очень интересная и информативная экскурсия! Материалл подобран и подан с любовью, даже проливной дождь в середине экскурсии не испортил впечатление!
Спасибо большое Павлу за прекрасно проведенное время! очень интересная и информативная экскурсия! Материалл подобран и подан
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Ольга
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не рассматривали других гидов - сразу снова обратились к Павлу. В первый приезд вместе с
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ним и его супругой мы объехали всё побережье, увидели невероятное количество красивых и нетуристических мест и тогда уже поняли, что это «наш» гид! 👍

В этот раз отправились в Черняховск и Гвардейск, и впечатления превзошли ожидания. Экскурсия получилась очень насыщенной, живой и при этом совершенно не утомительной. Павел - человек, который не просто знает историю, а умеет её рассказывать так, что хочется слушать, смотреть и впитывать каждую деталь. Он ведёт по таким маршрутам, куда сам ты точно не попадёшь, и показывает уникальные места, о которых не пишут в путеводителях и не рассказывают на стандартных экскурсиях. 💯

Отдельно хочется отметить атмосферу: никакой спешки, всё продумано до мелочей, с заботой и вниманием. Было ощущение, что нас ведут не по «программе», а показывают регион глазами человека, который его по-настоящему любит.

Огромная благодарность Павлу за этот опыт! Каждый раз после таких экскурсий понимаешь, что Калининградская область - это место, куда хочется возвращаться снова и снова. И возвращаться именно с таким гидом. Однозначно рекомендуем всем, кто ценит глубину, индивидуальный подход и настоящие впечатления!!! 🙏👍

С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не+2
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
С огромным удовольствием пишем этот отзыв ❤️ Мы второй раз приехали в Калининград и даже не
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Татьяна
павел очень эрудированный гид, хорошо и доступно подающий материал, человек, увлеченный, любящий свое дело. очень рекоммендую любую поездку с ним
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Вероника
экскурсия интересная и о-очень!! информативная!маршрут разработан грамотно,увидели очень много обьектов,узнали много. Но,очень устали,Павел-носитель энциклопедических знаний,старался по-максимуму выдать информацию по-дороге,под конец информация уже просто "не заходила",перебор,нам показалось так,перенасыщенность экскурсии,чуть-чуть бы облегчить,
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ьыло бы замечательно,поэтому, на мой взгляд, эта экскурсия больше подходит для людей,готовых на отдыхе "заслушать лекции по историии" итд.. нам на отдыхе хотелось чего-то полегче,только поэтому сняла звезду,не хотим обидеть Павла,ибо человек очень старался.

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Наталья
Какое чудо эта поездка! Слава Богу, что я выбрала именно экскурсию Павла. Я прожила за 9 часов как бы 800 лет, с даты зарождения Кенигсберга, потом войны Тевтонского ордена, Бородино,
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потрясающая история и памятные места в честь Барклая -де-Толли, Первая Мировая, Великая Отечественная, рассказ о том, как развилось переселенчество, их жизнь на новом месте, до боли в сердце рассказ о судьбе Нихамы,документальные подтверждения, замок Тапиау, Георгинебург, их судьба и занимательные факты, экскурсия по Гвардейску, часы, потрясающий по уровню обслуживания и меню ресторан, где был на вкуснейший обед (борщ с салом, луком и пампушками с чесноком я заказала и пирожное), и далее 2.5 часа или даже больше незабываемой экскурсии по Черняховске и постоянно Павел рассказывал такое интересные подробности о каждом доме, где мы остановились, даже артефакты показывал и мы трогали их руками. Потрясающая архитектура, как преобразился город! С какой любовью и погружением в самые увлекательные детали Павел все это преподнёс! Это самая интересная экскурсия за семь дней моего пребывания! Она для сердца. Для памяти о потомках. Она завораживает по красоте увиденного. Я действительно прожила несколько эпох в этой экскурсии. Браво! Дай Бог, чтобы как можно больше туристов посмотрели и послушали то, что мы узнали от Павла, и побывали в Гвардейске и Черняховске! Мира и здоровья вам, Павел

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С
Самая необычная, понятная и запоминающаяся экскурсия в моей жизни. Настолько структурированной и ёмкой экскурсии ещё поискать надо. Держать всю группу в заинтересованности на протяжение 10 часов, это о многом говорит. Вся экскурсия продумана до мелочей. Шик, а не экскурсия! Павел исключительный гид!!! 100 из 5 баллов
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