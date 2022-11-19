Если вы уже побывали в Калининграде и на побережье Балтики, самое время отправиться вглубь области, чтобы погрузиться в историю Восточной Пруссии. Приглашаю вас в Черняховск — уютный город, где громче всего звучит эхо довоенной эпохи. Мы осмотрим руины 3 тевтонских замков, пройдем по старинным улочкам и исследуем архитектурные детали, быт и нравы конца 19 века.

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Описание

Что вас ожидает

Идем на Восток: Гвардейск/Тапиау

По пути в Черняховск мы не пропустим другой интересный городок — Гвардейск. Здесь вас встретит старая рыночная площадь, мощеные улочки, здание бывшей лютеранской кирхи и тевтонская цитадель Тапиау 13 века, которая помнит последнего великого магистра ордена.

Замок Георгенбург и конюшни 19 века

Следом отправимся на конезавод, где вы полюбуетесь гарцующими лошадьми, осмотрите старинные конюшни и манеж. А после посетим руины замка Георгенбург: я расскажу о непростой судьбе крепости, которая помнит нашествия литовцев, восстания пруссов и визит русских войск под командованием князя Барклая-де-Толли.

Черняховск/Инстербург: дух истинной Восточной Пруссии

Мы прогуляемся по уютным улочкам, заглядывая во дворики и рассматривая здания 19 века: выясним, что располагалось в них раньше и что находится сейчас. А еще я расскажу об истории бывшего Истербурга и помогу вам подметить его архитектурные детали. Мы увидим:

Действующий костел св. Бруно (и даже услышим орган, если повезет!);

Бывшую ремесленную школу для девочек: здесь обсудим, какой должна была быть хорошая немецкая хозяйка, как ее готовили и почему называли «тефтелькой»;

Храм Архангела Михаила — бывшая протестантская кирха Инстербурга в неороманском стиле;

Руины орденского замка Истербург;

Водонапорную башню 19 века в форме шахматной ладьи;

Бывшую виллу «Брандес», которая похожа на сказочный терем и наверняка вдохновит вас на несколько фото.

Организационные детали