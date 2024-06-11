Наша поездка позволит прикоснуться к ранним страницам истории: приходу Тевтонского ордена на земли пруссов в 13 веке. Мы посетим замки, построенные рыцарями ордена — Бальга и Бранденбург.
И осветим трагическую историю насильственной христианизации племён, живших от устья Вислы до устья Немана.
И осветим трагическую историю насильственной христианизации племён, живших от устья Вислы до устья Немана.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Замок Бальга — первый замок, построенный рыцарями Тевтонского ордена
- Замок Бранденбург — являлся центром в Пруссии комтурства, территория которого простиралась на огромные расстояния, вплоть до Больших Мазурских озёр
- Мамоново (Хайлигенбайль) — приграничный с Польшей городок, заложенный тевтонским орденом на месте прусской крепости
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 950 ₽
|Льготный
|1 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьской
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 272 туристов
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