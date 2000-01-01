Собрались на ПМЖ в Калининград
Собрались на ПМЖ в Калининград? Прочитали отзывы в интернете и послушали советы друзей? Замечательно. Но ничто не сравниться с визуальным и личным осмотром города, когда Вы сами походите по Калининграду, пообщаетесь с местными жителями, да даже просто сходите за продуктами на местный рынок.
Собрались на ПМЖ в Калининград? Прочитали отзывы в интернете и послушали советы друзей? Замечательно!
Но ничто не сравниться с визуальным и личным осмотром города, когда Вы сами походите по Калининграду, пообщаетесь с местными жителями, да даже просто сходите за продуктами на местный рынок. Все это дает более реальную оценку местности, чем отзывы других людей. Поэтому, мы предлагаем Вам оценить плюсы Калининградской области в нашем комплексной экскурсии с возможностью расселения
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Показ 5 жилищных комплексов Калининграда
- Что не входит
- Трансфер
- Проживание
- Дополнительные экскурсии
- Место начала и завершения
- Калининград, Советский проспект, 63
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой деньЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
в любой день
Роман М.
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