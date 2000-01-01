Собрались на ПМЖ в Калининград

Собрались на ПМЖ в Калининград? Прочитали отзывы в интернете и послушали советы друзей? Замечательно. Но ничто не сравниться с визуальным и личным осмотром города, когда Вы сами походите по Калининграду, пообщаетесь с местными жителями, да даже просто сходите за продуктами на местный рынок.
На ПМЖ в Калининград
На ПМЖ в Калининград
На ПМЖ в Калининград
На ПМЖ в Калининград
На ПМЖ в Калининград
Собрались на ПМЖ в Калининград? Прочитали отзывы в интернете и послушали советы друзей? Замечательно!
Но ничто не сравниться с визуальным и личным осмотром города, когда Вы сами походите по Калининграду, пообщаетесь с местными жителями, да даже просто сходите за продуктами на местный рынок. Все это дает более реальную оценку местности, чем отзывы других людей. Поэтому, мы предлагаем Вам оценить плюсы Калининградской области в нашем комплексной экскурсии с возможностью расселения

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
На ПМЖ
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Показ 5 жилищных комплексов Калининграда
Что не входит
  • Трансфер
  • Проживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения
Калининград, Советский проспект, 63
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в любой день

Роман М.
Роман М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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