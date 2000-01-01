Собрались на ПМЖ в Калининград? Прочитали отзывы в интернете и послушали советы друзей? Замечательно!

Но ничто не сравниться с визуальным и личным осмотром города, когда Вы сами походите по Калининграду, пообщаетесь с местными жителями, да даже просто сходите за продуктами на местный рынок. Все это дает более реальную оценку местности, чем отзывы других людей. Поэтому, мы предлагаем Вам оценить плюсы Калининградской области в нашем комплексной экскурсии с возможностью расселения