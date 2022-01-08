Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями

Попробовать кенигсбергский марципан и шоколад, пиво и сыры под рассказы о прусской кухне!

В группе
до 15 чел.
Это гастро-путешествие придется по душе всей семье! В компании до 15 человек вы откроете для себя кенигсбергские деликатесы: в музее Бранденбургских ворот попробуете нежнейший марципан, на старинной пивоварне оцените несколько видов пенного, у замка Шаакен продегустируете крафтовые сыры и шоколад.

А приправим мы всё это рассказами о кухне и аутентичных блюдах Пруссии.
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: семейное гастро-путешествие с дегустациями
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Обратите внимание: участие в экскурсии возможно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего в связи с ковидными ограничениями.

Что вас ожидает

Музей марципана. В Бранденбургских воротах вы познакомитесь со сладкой визитной карточкой Калининграда. Узнаете, как марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир, выясните, из чего делают это лакомство и, разумеется, попробуете его.

Дегустация пива. История Кенигсберга тесно связана с пивоварением — многие его традиции сохраняются по сей день. Вы побываете в одной из старейших пивоварен региона, откроете секреты производства пенного и понаблюдаете за этим процессом. А на дегустации оцените 5 сортов пива, сваренного по старинным рецептам.

Сыр и шоколад. Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика. Здесь вы познакомитесь с тонкостями сыроварного дела, а на дегустации под бокал сухого красного отведаете несколько сортов крафтового сыра и шоколада. Блаженство для гурманов и сладкоежек!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 15 человек, транспорт входит в стоимость
  • Дополнительно оплачивается дегустационный сет: 900 руб. для взрослых (марципан, шоколад, пиво, сыры), 300 руб. для детей (шоколад, марципан)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ленинском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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