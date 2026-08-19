Это уникальное гастропутешествие придётся по душе всем! Вы откроете для себя кёнигсбергские деликатесы: в музее Бранденбургских ворот попробуете нежнейший марципан, у замка Шаакен продегустируете крафтовые сыры и шоколад, а в уютном штабе отведаете 6 сортов авторского пенного под строганину из пеламиды! А приправим мы всё это рассказами о кухне и аутентичных блюдах Пруссии.

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Описание экскурсии

Музей марципана. В Бранденбургских воротах вы познакомитесь со сладкой визитной карточкой Калининграда. Узнаете, как марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир, выясните, из чего делают это лакомство и, разумеется, попробуете его.

Сыр и шоколад. Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика. Здесь вы познакомитесь с тонкостями сыроварного дела, а на дегустации под бокал сухого красного отведаете несколько сортов крафтового сыра и шоколада. Блаженство для гурманов и сладкоежек!

Пиво и рыба. История Кёнигсберга тесно связана с пивоварением и рыболовством — многие традиции сохраняются по сей день. На пивной дегустации вы оцените 6 сортов свежайшего пива, а сопровождать её будет самое знаменитое рыбное блюдо Калининграда — строганина из пеламиды!

Организационные детали