Описание экскурсии
Музей марципана. В Бранденбургских воротах вы познакомитесь со сладкой визитной карточкой Калининграда. Узнаете, как марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир, выясните, из чего делают это лакомство и, разумеется, попробуете его.
Сыр и шоколад. Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика. Здесь вы познакомитесь с тонкостями сыроварного дела, а на дегустации под бокал сухого красного отведаете несколько сортов крафтового сыра и шоколада. Блаженство для гурманов и сладкоежек!
Пиво и рыба. История Кёнигсберга тесно связана с пивоварением и рыболовством — многие традиции сохраняются по сей день. На пивной дегустации вы оцените 6 сортов свежайшего пива, а сопровождать её будет самое знаменитое рыбное блюдо Калининграда — строганина из пеламиды!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе
- Обязательно оплачивается экскурсионно-дегустационный сет — 2200 ₽ за чел. (марципан, сыр с вином, пиво, строганина из пеламиды). Если вы не употребляете спиртное, пожалуйста, сообщите нам заранее: на пивной дегустации вам будет предложен безалкогольный напиток, но стоимость дегустационного сета не изменяется
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2060 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Сыры,купленные на ферме,а так же шоколад, по возвращении домой долго напоминали об этом туре👏👍😍🤩
Хочется начать с транспорта — он был очень комфортным, что для такого формата поездки крайне важно. Передвигаться по области
1. Марципан: забудьте про плитки из магазина. Здесь он живой,