Вкусная Пруссия: гастропутешествие с дегустациями

Отведать марципан и шоколад, сыры и вино, пиво и строганину под рассказы о прусской кухне
Это уникальное гастропутешествие придётся по душе всем! Вы откроете для себя кёнигсбергские деликатесы: в музее Бранденбургских ворот попробуете нежнейший марципан, у замка Шаакен продегустируете крафтовые сыры и шоколад, а в уютном штабе отведаете 6 сортов авторского пенного под строганину из пеламиды! А приправим мы всё это рассказами о кухне и аутентичных блюдах Пруссии.
5
120 отзывов
Вкусная Пруссия: гастропутешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: гастропутешествие с дегустациями
Вкусная Пруссия: гастропутешествие с дегустациями

Описание экскурсии

Музей марципана. В Бранденбургских воротах вы познакомитесь со сладкой визитной карточкой Калининграда. Узнаете, как марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир, выясните, из чего делают это лакомство и, разумеется, попробуете его.

Сыр и шоколад. Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика. Здесь вы познакомитесь с тонкостями сыроварного дела, а на дегустации под бокал сухого красного отведаете несколько сортов крафтового сыра и шоколада. Блаженство для гурманов и сладкоежек!

Пиво и рыба. История Кёнигсберга тесно связана с пивоварением и рыболовством — многие традиции сохраняются по сей день. На пивной дегустации вы оцените 6 сортов свежайшего пива, а сопровождать её будет самое знаменитое рыбное блюдо Калининграда — строганина из пеламиды!

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • Обязательно оплачивается экскурсионно-дегустационный сет — 2200 ₽ за чел. (марципан, сыр с вином, пиво, строганина из пеламиды). Если вы не употребляете спиртное, пожалуйста, сообщите нам заранее: на пивной дегустации вам будет предложен безалкогольный напиток, но стоимость дегустационного сета не изменяется

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2060 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара
Лара — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1156 туристов
Наша команда организует познавательный отдых в самом западном регионе нашей Родины. Мы не возим огромные автобусы с толпой туристов — в маленькой компании до 15 участников вам, дорогие гости, будет
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комфортно и интересно! Наши экскурсии проходят в неспешном темпе, вы можете вдоволь насладиться красотой Куршской Косы, готической архитектурой кирх и средневековых замков, а также сделать красивые фото. А наши энергичные высококлассные гиды и профессиональные водители создадут все условия для прекрасного отдыха.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 120 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
114
4
5
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Белоусова
Первыц раз взяли гастротур и ни разу не пожалели😀 Минигруппа,минивтобус… в пути постоянно интересная информация даже не связанная с гастрономией.
Сыры,купленные на ферме,а так же шоколад, по возвращении домой долго напоминали об этом туре👏👍😍🤩
Первыц раз взяли гастротур и ни разу не пожалели😀 Минигруппа,минивтобус… в пути постоянно интересная информация даже не связанная с гастрономией.
Первыц раз взяли гастротур и ни разу не пожалели😀 Минигруппа,минивтобус… в пути постоянно интересная информация даже не связанная с гастрономией.
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Анастасия
Мы с мужем съездили в это гастропутешествие, и впечатления остались только положительные.

Хочется начать с транспорта — он был очень комфортным, что для такого формата поездки крайне важно. Передвигаться по области
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было одно удовольствие.

Для нас было принципиально выбрать экскурсию в малой группе, а не на 50 человек, и мы ни разу об этом не пожалели. Атмосфера совсем другая, гораздо уютнее.

Дегустация на сыроварне проходила совместно с большой группой, но нам выделили отдельный столик — спасибо за этот момент. Сыры были очень вкусные, ассортимент порадовал: огромный выбор как сыров, так и местных сладостей. Можно купить продукцию со скидкой от гида. Рядом есть кофейня с шикарным сырным кофе.

Самым сытным и запоминающимся этапом стала дегустация строганины из пеламиды в паре с пивом. Строганину подали сразу в удобном виде. Сравнивать есть с чем, но эта была точно лучшей. Пивной сет тоже шикарный: попробовали много новых сортов и узнали о них интересные детали. И отдельный плюс — даже после такой щедрой дегустации никакого дискомфорта или головной боли не было, всё прошло легко.

Огромное спасибо организаторам за эту поездку! Искренне рекомендуем экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть места, а по-настоящему их прочувствовать.

Мы с мужем съездили в это гастропутешествие, и впечатления остались только положительные.
Мы с мужем съездили в это гастропутешествие, и впечатления остались только положительные.
Мы с мужем съездили в это гастропутешествие, и впечатления остались только положительные.
Мы с мужем съездили в это гастропутешествие, и впечатления остались только положительные.
Мы с мужем съездили в это гастропутешествие, и впечатления остались только положительные.
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Виктор
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро, позитив и счастье ✨ и всё это вы получаете в этом простом и в тоже время прекрасном путешествии 👍 Лариса, вам огромное человеческое спасибо 🥰за доброту и заботу в этом волшебном мире путешествий 💖
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,+1
Доброго времени суток ✌️ Друзья, отпуск, отдых в двух словах это смена картинки, перезагрузка на добро,
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Мария
Нам очень понравилась дегустация, Лариса делилась интересными фактами во время поездки, все прошло быстро и вкусно!
Нам очень понравилась дегустация, Лариса делилась интересными фактами во время поездки, все прошло быстро и вкусно!
Нам очень понравилась дегустация, Лариса делилась интересными фактами во время поездки, все прошло быстро и вкусно!
Нам очень понравилась дегустация, Лариса делилась интересными фактами во время поездки, все прошло быстро и вкусно!
Нам очень понравилась дегустация, Лариса делилась интересными фактами во время поездки, все прошло быстро и вкусно!
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Адунова
Если хотите понять, чем пахнет настоящий Калининград — вам сюда. Про историю расскажу кратко: интересно, но главный герой дня — ЕДА.

1. Марципан: забудьте про плитки из магазина. Здесь он живой,
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ароматный, запечённый, в шоколаде, с разными начинками и без.
2. Сыры: Очень достойные мягкие и полутвёрдые сорта от местных сыроваров.
3. Пиво: тёмное и светлое, плотное, с карамельными, кофейными нотками - для каждого свой вкус.
4. Строганина: конечно же нельзя не отметить визитную карточку Калининграда строганину из пеламиды. Невероятно вкусно, обязательно нужно попробовать блюдо моряков!
Порции большие, голодными не уйдёте. Отдельный плюс — гид Лариса, которая не читает лекцию, а ведёт диалог, в лёгкой форме, с юмором, расскажет об истории и ответит на все вопросы!

Если хотите понять, чем пахнет настоящий Калининград — вам сюда. Про историю расскажу кратко: интересно, но главный герой дня — ЕДА.
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Е
Очень понравилась экскурсия "Вкусная Пруссия". Лариса замечательный гид. Интересный рассказ об истории этих мест дополнялся прекрасными видами замков, природы. И, конечно, дегустация. Особенно в сыроварне возле замка Шаакен - это
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была и познавательная экскурсия и открытие для себя вкуснейшие сыров и марципана. На пивной дегустации было интересно послушать о производстве этого продукта, хотя я и не любитель его. Рекомендую эту экскурсию как дополнение к знакомству с Калининградом ❤️

Очень понравилась экскурсия "Вкусная Пруссия". Лариса замечательный гид. Интересный рассказ об истории этих мест дополнялся прекрасными
Очень понравилась экскурсия "Вкусная Пруссия". Лариса замечательный гид. Интересный рассказ об истории этих мест дополнялся прекрасными
Очень понравилась экскурсия "Вкусная Пруссия". Лариса замечательный гид. Интересный рассказ об истории этих мест дополнялся прекрасными
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