Обратите внимание: участие в экскурсии возможно только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего в связи с ковидными ограничениями.

Что вас ожидает

Музей марципана. В Бранденбургских воротах вы познакомитесь со сладкой визитной карточкой Калининграда. Узнаете, как марципан прославил Восточную Пруссию на весь мир, выясните, из чего делают это лакомство и, разумеется, попробуете его.

Дегустация пива. История Кенигсберга тесно связана с пивоварением — многие его традиции сохраняются по сей день. Вы побываете в одной из старейших пивоварен региона, откроете секреты производства пенного и понаблюдаете за этим процессом. А на дегустации оцените 5 сортов пива, сваренного по старинным рецептам.

Сыр и шоколад. Недалеко от Калининграда, возле тевтонского замка Шаакен, расположилась семейная сыроварня и шоколадная фабрика. Здесь вы познакомитесь с тонкостями сыроварного дела, а на дегустации под бокал сухого красного отведаете несколько сортов крафтового сыра и шоколада. Блаженство для гурманов и сладкоежек!

Организационные детали