Приглашаем вас исполнить свою детскую мечту и погулять по фабрике со сладостями! Вы попробуете шоколад и узнаете, как его производят. Осмотрите новейшее оборудование и узнаете историю марципана. Сделаете конфеты и попробуете поймать всех гномиков, которые здесь живут.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Описание мастер-класса
- Экскурс в историю. Поговорим о марципане, фабрике и тех традициях, которых мы придерживаемся.
- Фабричная зона. Вы осмотрите новейшее оборудование и изучите процессы работы.
- Дегустация сладостей, на которой вы познакомитесь с разными вкусами марципана и выберете своего фаворита. А также поучаствуете в викторине со сладкими призами.
- Мастер-класс по марципану. Вы узнаете тонкости приготовления конфет: что такое вырубка, какими бывают формы и какие технические характеристики нужно учитывать в работе. А дальше создадите своё творение! Готовые конфеты завернём в красивую фирменную упаковку.
- Магазин с продукцией фабрики. Его преимущество в том, что на витринах только свежайшая продукция. Каждое утро мы обновляем ассортимент.
Организационные детали
- До фабрики можно добраться на машине. По запросу мы можем организовать трансфер на комфортабельном автобусе с группой — подробности уточняйте в переписке.
- На фабрике мы выдадим вам защитный комплект одежды.
- На мастер-классе вы сделаете около 5 конфет.
в будние дни в 10:00 и 14:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В индустриальном парке «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Калининграде
Добрый день! Мы крупнейшая фабрика по производству марципана в России. Два года подряд выигрывали звание бренда года. Я руковожу проектом по привлечению турпотока и с удовольствием покажу вам наше производство!Задать вопрос
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