В центре Калининграда вас ждёт уникальный мастер-класс по лепке из марципана. Под руководством опытного мастера создайте сладкую фигурку, которую сможете забрать с собой.



Приятным дополнением станет дегустация шести видов конфет и знакомство с историей крупнейшей фабрики марципана в России - Pomatti. Это отличная возможность провести время с близкими и открыть для себя что-то новое в мире сладостей

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проходит в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в холодные месяцы с ноября по март, когда на улице прохладно и хочется уюта. В тёплые месяцы с апреля по октябрь можно также насладиться мероприятием, избегая жары и суеты. В любое время года это отличная возможность провести время с пользой и удовольствием.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.