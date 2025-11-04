В центре Калининграда вас ждёт уникальный мастер-класс по лепке из марципана. Под руководством опытного мастера создайте сладкую фигурку, которую сможете забрать с собой.
Приятным дополнением станет дегустация шести видов конфет и знакомство с историей крупнейшей фабрики марципана в России - Pomatti. Это отличная возможность провести время с близкими и открыть для себя что-то новое в мире сладостей
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍬 Создание уникальной сладкой фигурки
- 🧑🍳 Руководство опытного мастера
- 🍫 Дегустация шести видов конфет
- 📜 История бренда Pomatti
- 🏠 Уютная атмосфера в центре города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проходит в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в холодные месяцы с ноября по март, когда на улице прохладно и хочется уюта. В тёплые месяцы с апреля по октябрь можно также насладиться мероприятием, избегая жары и суеты. В любое время года это отличная возможность провести время с пользой и удовольствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Pomatti
Описание мастер-класса
Увлекательный мастер-класс по марципану — для вас и ваших близких!
- Мы предоставим вам набор для лепки и специальные формочки. Под руководством нашего мастера вы слепите сладкую фигурку, которую заберёте с собой
- Также разберём разнообразные вкусы марципана на примере дегустационного набора – вы попробуете набор из шести видов конфет и узнаете историю марципана и бренда Pomatti
Организационные детали
Мастер-класс проведёт один из сотрудников Pomatti.
ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 478 туристов
Добрый день! Мы крупнейшая фабрика по производству марципана в России — я руковожу проектом по привлечению турпотока. Два года подряд мы выигрывали звание бренда года. С удовольствием покажем вам наше производство и проведём мастер-классы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Новикова
4 ноя 2025
Отличный мастер-класс отзавтракать изготовителя марцепана! Надегустировались и налепились от души, понравилось и деля и взрослым!
М
Мария
31 окт 2025
Классный МК, детям и нам понравилось!
Валерия
25 окт 2025
В приятной атмосфере лепили фигурки из марципана. Для нас провели дегустацию и мини экскурс по истории фабрики, рассказали о будущих планах и угостили чаем.
От нас большая благодарность!
Екатерина
9 окт 2025
Здесь взрослый может почувствовать ребёнком.
Так было интересно, что даже забыли сфотографироваться.
Виктория
8 окт 2025
Отличный мастер-класс и продукция в Pomatti!
Недавно посетила мастер-класс по лепке из марципана Pomatti, и хочу поделиться своими впечатлениями.
Татьяна
4 окт 2025
Интересно рассказали, продегустировали конфетки, слепила фигурки из марцепана.
Д
Даша
28 сен 2025
Очень классный мастер-класс! Узнали много интересного, задали все интересующие вопросы и остались под приятным впечатлением!
Светлана
25 сен 2025
Детям и мне очень понравился мастер класс! Светлана с такой тонкостью и не поддельным участием помогала детям сначала различить оттенки вкуса разных сортов марципана,а потом слепить сладкие фигурки! Буду всем рекомендовать. И у Pomatti действительно самый вкусный марципан в Калининграде(мы проверяли). Наши сладкие фигурки уже давно съедены,а чудесное воспоминание осталось. Спасибо!
Е
Елена
31 авг 2025
Очень душевно и интересно!
Е
Елена
26 авг 2025
Посетили мастер-класс по лепке из марципана.
Очень интересное мероприятие. узнали историю возникновения различных видов марципана. Была проведена дегустация марципана с различными вкусами. Дегустация позволила определиться в предпочтениях. Самостоятельно из марципана для лепки сделали различные фигурки.
Весьма увлекательно для взрослых и детей.
П
Полина
19 авг 2025
Очень понравился мастер-класс, организация и проведение. Будет интересно и детям, и взрослым.
И
Ирина
18 авг 2025
Большое спасибо за профессиональный мастер-класс!!!
Нам с внучкой очень понравилось!!!
Доброжелательно и позитивно!!!
Удачи и здоровья!!!)))
М
Марина
15 авг 2025
Хорошее мероприятие. Дегустация+ лепка из марципана. Нам понравилось. Были с семьёй 4 человека (3 взрослых и ребенок 8 лет). Вполне можно разнообразить досуг.
Н
Наталия
12 авг 2025
Ожидали более полного и интересного рассказа про изготовление марципана, а получили только описание нескольких видов.
Долго занимались лепкой, ребенок изготовил много фигурок и конфет на палочках, которые через некоторое время нашей прогулки после мастер-класса превратились в непонятно что, все расстроились. Организаторам надо предложить заготовить маленькие картонные коробочки для упаковки созданного "богатства".
Евгения
Ответ организатора:
Наталия, более подробную экскурсию с погружением в историю и производство вы можете получить на фабрике. У нас же несколько урезанный формат, оправданный невысокой стоимостью и удобным расположением в центре города.
Д
Дарья
10 авг 2025
Мастер класс очень понравился. Сделали фигурки, продегустировали разный марципан. Единственное, что необходимо доработать это упаковку для слепленных фигурок. Они все измялись в пакете и чемодане,пока мы ехали домой. Очень жаль.
