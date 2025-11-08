Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Поедем в Гурьевск — один из старейших городов области, который только начинает открываться для путешественников. Вы услышите историю этого места, увидите немецкие виллы и посетите отреставрированный замок Нойхаузен, который возведён ещё в 13 веке. А затем прогуляетесь по современному парку с впечатляющими световыми инсталляциями. Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску, ранее известному как Нойхаузен. Прогуляемся по районам с немецкими виллами XIX века, послушаем о героизме советских солдат узнаем, в честь кого назван город. Далее нас ждет визит к замку Нойхаузен XIII века. Услышим захватывающую историю его первой хозяйки, герцогини Пруссии и ее чернокнижника, а также узнаем, как туда попал барон Мюнхгаузен. Завершит экскурсию феерия света в самом масштабном ПАРКЕ СВЕТА, который оставит незабываемые впечатления и яркие фотографии.

