Описание экскурсииПоедем в Гурьевск — один из старейших городов области, который только начинает открываться для путешественников. Вы услышите историю этого места, увидите немецкие виллы и посетите отреставрированный замок Нойхаузен, который возведён ещё в 13 веке. А затем прогуляетесь по современному парку с впечатляющими световыми инсталляциями. Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску, ранее известному как Нойхаузен. Прогуляемся по районам с немецкими виллами XIX века, послушаем о героизме советских солдат узнаем, в честь кого назван город. Далее нас ждет визит к замку Нойхаузен XIII века. Услышим захватывающую историю его первой хозяйки, герцогини Пруссии и ее чернокнижника, а также узнаем, как туда попал барон Мюнхгаузен. Завершит экскурсию феерия света в самом масштабном ПАРКЕ СВЕТА, который оставит незабываемые впечатления и яркие фотографии.
По понедельникам с 9:00 до 16:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Посещение замка Нойхаузен
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам с 9:00 до 16:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена - из Калининграда
Погрузиться в эпоху Средневековья и исследовать несколько древних крепостей
Начало: На Центральной площади
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
14 888 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Экскурсия «Дорогой первых переселенцев» Лабиау и Вальдвинкель
Начало: Ул. Октябрьская, 55 (ост. «Набережная ветеранов»)
Расписание: По четвергам в 10:00
13 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Тевтонского ордена: путешествие на Восток области
Начало: Г. Калининград, по месту проживания гостей
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.