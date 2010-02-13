Галина проводит ещё 6 экскурсий

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Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда

Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле

Галина
Галина – представитель из Калининграда
В удивительном регионе России, где существуют подлинные строения Европейского Средневековья, вы посетите одну из старейших кирх Восточной Пруссии.

Узнаете о судьбе обители, побывавшей домом для разных конфессий, и ее редчайших фресках.

Осмотрите замок 🏰, где жил сам магистр Ордена.

А также посетите Музей 🖼 инквизиции, изучите рыцарскую экипировку и отведаете крафтового сыра.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда

Что вас ожидает

История кирхи Арнау
Построенный в 14 веке храм испытал на себе смену разных эпох. Вы узнаете о временах, когда обитель была католической, затем лютеранской и, наконец, стала православным храмом Святой Екатерины. Осмотрите воссозданные фасады строения, которые напоминают о былом величии кирхи. А также услышите о ценных настенных росписях Пруссии — фресках Арнау, которые много веков находились в сохранности, но, увы, при советской власти были практически уничтожены.

Замок Вальдау — резиденция магистра
Далее в программе — один из самых сохранившихся замков на территории Калининградской области, построенный в 13 веке. Возле неоднократно перестраивавшегося сооружения вы узнаете о летней резиденции супруги прусского герцога и магистра Тевтонского ордена, а также о знаменательном событии — визите Великого посольства России во главе с Петром I. В музее вы изучите интереснейшую экспозицию, осмотрите редкую коллекцию скульптур из дерева, а также спуститесь в подвалы замка.

Замок Шаакен: атмосфера рыцарства и средневековья
В завершение вы побываете в замке, построенном на месте прусской крепости в том же 13 веке. В подвалах, где расположен Музей 🖼 инквизиции, вы послушаете о средневековых порядках, в помещениях я расскажу об экспозиции орудий, рыцарской экипировки и каминном зале, а во дворе замка вам предложат пострелять из лука. На фоне замковых стен вы сможете сделать атмосферные снимки. Кроме того, в бывшей замковой конюшне открыто производство крафтового сыра. Через панорамные окна вы увидите производство и хранилище. А в магазине сможете продегустировать и приобрести не только сырную продукцию, но и изделия шоколадной фабрики «Шаакендорф», расположенной поблизости.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты 🎫 в Вальдау — 100 руб. /чел., экскурсия ⛳ — 300 руб. /группу; билеты в Шаакен — 200 руб. /чел. ; экскурсия по замку — 50 руб. /чел.
  • Я могу организовать дегустацию сыра и шоколада на семейной фабрике, а также шоколадный мастер-класс — стоимость за каждую опцию составляет 250-350 руб. /чел.
  • Поездка возможна для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
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