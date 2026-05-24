Галина проводит ещё 6 экскурсий

В удивительном регионе России, где существуют подлинные строения Европейского Средневековья, вы посетите одну из старейших кирх Восточной Пруссии. Узнаете о судьбе обители, побывавшей домом для разных конфессий, и ее редчайших фресках. Осмотрите замок, где жил сам магистр Ордена, и побываете в резиденциях его супруги. А также посетите Музей инквизиции, изучите рыцарскую экипировку и отведаете крафтового сыра.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История кирхи Арнау

Построенный в 14 веке храм испытал на себе смену разных эпох. Вы узнаете о временах, когда обитель была католической, затем лютеранской и, наконец, стала православным храмом Святой Екатерины. Осмотрите воссозданные фасады строения, которые напоминают о былом величии кирхи. А также услышите о ценных настенных росписях Пруссии — фресках Арнау, которые много веков находились в сохранности, но, увы, при советской власти были практически уничтожены.

Замок Вальдау — резиденция магистра

Далее в программе — один из самых сохранившихся замков на территории Калининградской области, построенный в 13 веке. Возле неоднократно перестраивавшегося сооружения вы узнаете о летней резиденции супруги прусского герцога и магистра Тевтонского ордена, а также о знаменательном событии — визите Великого посольства России во главе с Петром I. В музее вы изучите интереснейшую экспозицию, осмотрите редкую коллекцию скульптур из дерева, а также спуститесь в подвалы замка.

По желанию можем заменить музей на другую часть замка — с фотозонами в исторических интерьерах.

Замок Нойхаузен

Вы увидите старейший замок в Калининградской области — его история начинается в 13 веке. А в 16 веке он стал резиденцией супруги первого герцога Пруссии.

Замок Шаакен: атмосфера рыцарства и средневековья

В завершение вы побываете в замке, построенном на месте прусской крепости в том же 13 веке. В подвалах, где расположен Музей инквизиции, вы послушаете о средневековых порядках, в помещениях я расскажу об экспозиции орудий, рыцарской экипировки и каминном зале, а во дворе замка вам предложат пострелять из лука. На фоне замковых стен вы сможете сделать атмосферные снимки. Кроме того, в бывшей замковой конюшне открыто производство крафтового сыра. Через панорамные окна вы увидите производство и хранилище. А в магазине сможете продегустировать и приобрести не только сырную продукцию, но и изделия шоколадной фабрики «Шаакендорф», расположенной поблизости.

Организационные детали

Дополнительные расходы