Галина проводит ещё 6 экскурсий

Арнау, Вальдау, Нойхаузен и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
В удивительном регионе России, где существуют подлинные строения Европейского Средневековья, вы посетите одну из старейших кирх Восточной Пруссии. Узнаете о судьбе обители, побывавшей домом для разных конфессий, и ее редчайших фресках. Осмотрите замок, где жил сам магистр Ордена, и побываете в резиденциях его супруги. А также посетите Музей инквизиции, изучите рыцарскую экипировку и отведаете крафтового сыра.
Построенный в 14 веке храм испытал на себе смену разных эпох. Вы узнаете о временах, когда обитель была католической, затем лютеранской и, наконец, стала православным храмом Святой Екатерины. Осмотрите воссозданные фасады строения, которые напоминают о былом величии кирхи. А также услышите о ценных настенных росписях Пруссии — фресках Арнау, которые много веков находились в сохранности, но, увы, при советской власти были практически уничтожены.
Замок Вальдау — резиденция магистра
Далее в программе — один из самых сохранившихся замков на территории Калининградской области, построенный в 13 веке. Возле неоднократно перестраивавшегося сооружения вы узнаете о летней резиденции супруги прусского герцога и магистра Тевтонского ордена, а также о знаменательном событии — визите Великого посольства России во главе с Петром I. В музее вы изучите интереснейшую экспозицию, осмотрите редкую коллекцию скульптур из дерева, а также спуститесь в подвалы замка.
По желанию можем заменить музей на другую часть замка — с фотозонами в исторических интерьерах.
Замок Нойхаузен
Вы увидите старейший замок в Калининградской области — его история начинается в 13 веке. А в 16 веке он стал резиденцией супруги первого герцога Пруссии.
Замок Шаакен: атмосфера рыцарства и средневековья
В завершение вы побываете в замке, построенном на месте прусской крепости в том же 13 веке. В подвалах, где расположен Музей инквизиции, вы послушаете о средневековых порядках, в помещениях я расскажу об экспозиции орудий, рыцарской экипировки и каминном зале, а во дворе замка вам предложат пострелять из лука. На фоне замковых стен вы сможете сделать атмосферные снимки. Кроме того, в бывшей замковой конюшне открыто производство крафтового сыра. Через панорамные окна вы увидите производство и хранилище. А в магазине сможете продегустировать и приобрести не только сырную продукцию, но и изделия шоколадной фабрики «Шаакендорф», расположенной поблизости.
Организационные детали
Дополнительные расходы
билеты в Вальдау — 300 ₽ за чел.
билеты в Шаакен — 550 ₽/взрослые, 250 ₽/дети
замок Нойхаузен — 600 ₽
дегустация сыра и шоколада на семейной фабрике — 500 ₽/взрослые, 300 ₽/дети
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Центральная. Дом Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3718 туристов
Меня зовут Галина. Я историк, экскурсовод, аккредитована при Правительстве Калининградской области и НП «Куршская коса». С удовольствием покажу вам наш янтарный край во всём его разнообразии! Познакомлю с историей, природой читать дальшеуменьшить
и людьми. Командой профессиональных гидов мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, автомобильные и пешеходные: как стандартные маршруты, так и с учётом ваших интересов и пожеланий. Вас ждут живое общение, увлекательные истории, масса полезной информации, яркие впечатления! Узнайте о балтийском побережье всё, что хотели знать, и даже больше!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Галина отличный рассказчик и собеседник. Продуманный маршрут, интересные локации, комфортная поездка и масса впечатлений!
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Вероника
Нам понравился маршрут. Посмотрели несколько рыцарских замков разной сохранности - достаточно, чтобы составить представление. Особенно понравилось в Шаакен Дорф и в Нойхаузене. Галина великолепный рассказчик! Очень располагает к себе, сразу складывается читать дальшеуменьшить
живое общение. Галина много знает как-будто обо всем: по дороге мы иногда обсуждали исторические события, довольно далеко отходящие от темы экскурсии, и уточняли какие-то факты - Галина нам на все ответила и про все рассказала! Галина, спасибо вам за проведенный вместе день! Если еще выберемся в Калининград, то надеемся, что снова будем осматривать окрестности с вами.
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Д
Дарья
Спасибо большое Галине за прекрасно проведенный день! Обязательно порекомендую экскурсию своим друзьям, которые поедут в Калининград. Это уникальная возможность увидеть Средневековье.
Галина - интересная рассказчица и собеседница. Подробно осветила тему и раскрыла множество любопытных деталей о деятельности Тевтонского ордена на территории Калининградской области. Остались под большим впечатлением от экскурсии.
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Владимир
Экскурсия очень понравилась. Евгений сумел увлечь, заинтересовать и открыть новые станицы в истории нашего края, и это несмотря на то, что мы Калининградцы с 1985 года, а жена серьезно занимается краеведением. Конечно же советуем, не пожалеете. Маршрут интересный, экскурсовод глубоко в теме и умеет доходчиво поделиться своими знаниями.
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О
Ольга
Галина удивительная! Она великолепный экскурсовод, потрясающий рассказчик! Владеет материалом на «5+». Она интеллигентна, умна, умеет слышать и понимать собеседника… Все продумано. Да! Ещё эта красавица замечательно водит автомобиль)) Об экскурсии можно говорить только в превосходной степени! Спасибо! Рекомендую. Однозначно))
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И
Ирина
Отличная экскурсия с Еленой, которая прекрасно знает историю, очень интересный рассказчик и прекрасный собеседник. Следующая экскурсия - только с Еленой!
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