Приглашаем на увлекательную экскурсию по национальному парку «Куршская коса».
Вы пройдетесь по эко-маршруту «Танцующий лес», где растут сосны с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце.
Полюбуетесь красотой песчаных дюн и Куршского залива со смотровых площадок эко-маршрута «Высота Эфа». По желанию сможете прогуляться к морю в свободное время. Также вас ждет экскурсия по средневековому замку Нойхаузен
Описание экскурсииНациональный парк «Куршская коса» Вас ждёт путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы найдете невероятные ландшафты и чистейший воздух, познакомитесь с историей рукотворных дюн, а может быть и повстречаете диких зверей, которые не боятся людей (кабанов и лис). Вы посетите популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать». Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Здесь со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, дюны песчаные и покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. В рамках экскурсии вы посетите один из древнейших замков Восточной Пруссии — Нойхаузен, расположенный всего в 7 км. от Калининграда. Построенный в XIII веке, он хранил секреты рыцарей Тевтонского ордена, герцогов и курфюрстов. После масштабной реставрации замок открылся для гостей летом 2025 года. Что делает посещение особенным:. подлинные готические своды, подвалы, фрагменты оборонительных стен; истории о рыцарях, охотах, старинной библиотеке и дубе-долгожителе, растущем у стен замка уже почти тысячу лет; современные интерактивные экспозиции, которые делают экскурсию живой и увлекательной. Экскурсия подойдёт тем, кто интересуется средневековой историей и архитектурой, семьям, желающим провести время познавательно и увлекательно вместе с детьми, а также любителям культурных маршрутов и неспешных прогулок. В сочетании с Куршской косой это отличное путешествие для тех, кто хочет открыть для себя Калининградскую область во всей её красе. Важная информация:
- Форма одежды — максимально удобная, обувь без каблуков.
- С напитками и едой в автобус проходить запрещается!
понедельник и пятница в 09:10
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на дюне Эфа
- Открытая панорама на Балтийское море
- Куршский залив
- Танцующий лес
- Замок Нойхаузен
Что включено
- Сопровождение гидом по всему маршруту следования
- Проезд на комфортабельном автобусе
Что не входит в цену
- Обед
- Экологический сбор - 400 р на чел, кроме льготных категорий по критериям Национального парка
- Входной билет и экскурсия в замок Нойхаузен - 1000р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6
Завершение: Г. Пионерский, ул. Армейская, 6 (у городского историко-археологического музея «Рантава»)
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник и пятница в 09:10
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
15 авг 2025
Д
Дмитрий
6 июл 2025
Хорошая программа, удобное время
С
Сысойкина
7 июн 2025
Экскурсия очень понравилась.
А
Алина
10 сен 2024
Т
Татьяна
19 авг 2024
Входит в следующие категории Калининграда
