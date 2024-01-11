2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: Национальный парк Куршская коса + г. Зеленоградск).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

17:00 Окончание экскурсии.