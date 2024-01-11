Новый год без суеты в Калининградской области

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Новый год – чудесный праздник. Но далеко не всем получается насладиться им в отведенный срок.

Кто-то работает, а кто-то столько сил тратит на организацию праздника, что не успевает почувствовать его волшебство. Именно для них, мы создали этот тур, в котором встреча Нового года подарит только удовольствие.

Встречайте Старый Новый год в бесконечно прекрасном, уютном, тихом Светлогорске и 2024 год совершенно точно станет самым счастливым!
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Новый год без суеты в Калининградской области
Ближайшие даты:
11
янв

Что вас ожидает:

Безмятежный Раушен
Безмятежный Раушен
Неспешно прогуляетесь по Светлогорску, наслаждаясь воздухом моря и любуясь на нарядные домики
Мир Куршской косы
Мир Куршской косы
В национальном парке вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные дюны и посетите легендарный «Танцующий лес»
Рождественский Зеленоградск
Рождественский Зеленоградск
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней и запах выпечки создадут действительно рождественское настроение
Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора
Дегустация в частной сыроварне
Дегустация в частной сыроварне
Испробуете 6 лучших сортов сыра с бокалом вина и несколько видов шоколада

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Прогулка по Светлогорску

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в отель «Вилла Гретта» г. Светлогорск (расчетный час 14:00).

14:30 Экскурсия «Тихая прелесть Раушена» (маршрут: г. Светлогорск).

В эти зимние дни старинный Раушен, притихший и опустевший после шумных праздников, особенно прекрасен.

По прежнему уютный и нарядный он вызывает желание неспешно гулять по нему, наслаждаясь воздухом моря и соснового бора и любуясь на нарядные домики.

Именно на прогулку мы с вами и отправимся, но предварительно вкусно пообедаем и выпьем по кружечке глинтвейна, который как ничто другое, согревает на свежем морском ветерке.

16:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по СветлогорскуПрибытие в Калининград. Прогулка по Светлогорску
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (маршрут: Национальный парк Куршская коса + г. Зеленоградск).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
3 день

Экскурсия по Калининграду и новогодний ужин

Завтрак.

09:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он – волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

16:00 Окончание экскурсии.

19:00 А вечером вас ждет торжественный Новогодний ужин приготовленный по рецептам настоящей балтийской кухни!

Экскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужинЭкскурсия по Калининграду и новогодний ужин
4 день

Завершение программы

Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Экскурсия «Вкусный Кёнигсберг» (маршрут: п. Некрасово).

Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов.

Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен, Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.

Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф».

Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.

В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыра, которых сейчас здесь производят 12 сортов – чеддер, голландский, лиска, зоке и другие.

Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада.

Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла.

14:30 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво».

Завершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Вилла Гретта» 3* в г. Светлогорске.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN +EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Вилла Гретта» 3* (с завтраком)21 62021 01526 6752950/2550/4300

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Вилла Гретта» 3*, г. Светлогорск

3 ночи

Новый отель, «Вилла Гретта» расположен в туристической зоне Светлогорска, одного из самых популярных курортов России, прямо у спуска к морю и напротив туристического комплекса "Янтарь Холл" с его концертным залом, музеями и ресторанами.

«Гретта» предлагает своим гостям отдых нового формата. Это игровой отель, в стенах которого проводятся театральные представления, квесты, кулинарные и ремесленные мастер-классы. Совершите путешествие в историю вместе с восточно-прусской девушкой Греттой, хохотушкой и хозяюшкой, которая гостеприимно распахнёт перед Вами двери семейной виллы. Загляните в детскую комнату, спальню бабушки-сказочницы, кузины, увлекающейся садоводством, дядюшки-рыбака и тётушки-скрипачки. Вас ждут авторские номера, каждый – со своей историей.

Гостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. СветлогорскГостиница «Вилла Гретта» 3*, г. Светлогорск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице «Вилла Гретта» в Светлогорске
  • Питание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Посещение органного мини-концерта
  • Дегустации
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д – отель – от 1700 руб. /легковая машина, аэропорт – отель – от 1700 руб. /легковая машина
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
4-дневные туры
Новогодние 2024
Новогодние туры 2024

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