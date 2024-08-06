2 день

Вторник. Обзорная экскурсия по Калининграду или экскурсия «Курорты восточной Пруссии»

10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду ( Маршрут: г. Калининград ) .

Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.

По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за доп. плату).

14:00 Окончание экскурсии.

ИЛИ

16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград» (Маршрут: г. Калининград).

Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена. У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.

А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.

21:00 Окончание экскурсии.

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09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).

Эта экскурсия для тех, кто хочет побывать на курорте. Два города, Зеленоградск и Светлогорск, курорты федерального значения на берегу Балтийского моря. Каждый уютен и интересен по-своему. В прошлом немецкие курорты Кранц и Раушен. Их развитие началось в далёком 19 веке. Курортная атмосфера сразу же захватывает любопытных путешественников.

Прогуляетесь по пешеходной улице Зеленоградска, знакомясь с архитектурой начала 20, конца 19 века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск – город котов, увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых. Прогуляетесь по широкому променаду вдоль береговой линии моря. При желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.

После получасового переезда вас ждёт прекрасный Светлогорск, в прошлом аристократический курорт Раушен. Пешеходная прогулка по исторической части города на высокой береговой дюне, 60 метров над уровнем моря никого не оставляет равнодушным.

Прогуляетесь по узеньким, петляющим улочкам, утопающим в зелени в любое время года из-за обилия вечнозелёных растений, любуясь виллами, притаившимися между деревьями. Познакомитесь с доминантой города – водо и грязелечебницей, построенной в 1908 году, узнаете, что такое «читаслоу» и увидите современный театр эстрады «Янтарь - Холл». Для прогулки по променаду Светлогорска необходимо спуститься по широкой лестнице или на лифте, а затем подняться на фуникулёре.

17:00 Окончание экскурсии.