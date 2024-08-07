Вас ждет путешествие по самому западному уголку нашей страны, где вы сможете
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия "Море, дюны, город. Увидеть и влюбиться" или экскурсия "На самый запад"
Экскурсия в день заезда НЕ входит в тур.
09:00 Экскурсия «Море, дюны, город. Увидеть и влюбиться» (Маршрут: НП Куршская коса- г. Зеленоградск).
Начнется она с посещения национального парка «Куршская коса», в котором даже закоренелые скептики проникаются красотой природы.
Проникнувшись природной красотой, мы отправимся в чудесный Зеленоградск, город-курорт, город-праздник, созданный руками человека, но как будто вышедший из сказки. Уютные улочки, нарядные домики, множество арт-объектов, милых кофеен, музеев и магазинчиков и, конечно, зеленоградские коты, настоящие хозяева этого чудесного города.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «На самый запад» (Маршрут: г. Балтийск - Балтийская коса).
Балтийск – бывший Пиллау – это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.
Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19вв. Гостеприимные хозяева Люнета расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками. От стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, Вам откроется прекрасный вид на стык трех акваторий — моря, залива и канала.
16:00 Окончание экскурсии.
Вторник. Обзорная экскурсия по Калининграду или экскурсия «Курорты восточной Пруссии»
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград).
Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за доп. плату).
14:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград» (Маршрут: г. Калининград).
Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена. У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.
А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
21:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Эта экскурсия для тех, кто хочет побывать на курорте. Два города, Зеленоградск и Светлогорск, курорты федерального значения на берегу Балтийского моря. Каждый уютен и интересен по-своему. В прошлом немецкие курорты Кранц и Раушен. Их развитие началось в далёком 19 веке. Курортная атмосфера сразу же захватывает любопытных путешественников.
Прогуляетесь по пешеходной улице Зеленоградска, знакомясь с архитектурой начала 20, конца 19 века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск – город котов, увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых. Прогуляетесь по широкому променаду вдоль береговой линии моря. При желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.
После получасового переезда вас ждёт прекрасный Светлогорск, в прошлом аристократический курорт Раушен. Пешеходная прогулка по исторической части города на высокой береговой дюне, 60 метров над уровнем моря никого не оставляет равнодушным.
Прогуляетесь по узеньким, петляющим улочкам, утопающим в зелени в любое время года из-за обилия вечнозелёных растений, любуясь виллами, притаившимися между деревьями. Познакомитесь с доминантой города – водо и грязелечебницей, построенной в 1908 году, узнаете, что такое «читаслоу» и увидите современный театр эстрады «Янтарь - Холл». Для прогулки по променаду Светлогорска необходимо спуститься по широкой лестнице или на лифте, а затем подняться на фуникулёре.
17:00 Окончание экскурсии.
Среда. Экскурсия "Замки Восточной Пруссии" или экскурсия "На самый запад" или экскурсия "Три стихии косы: песок, вода и ветер"
09:00 Экскурсия «Замки Восточной Пруссии» (Маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — пос. Некрасово, замок Шаакен).
Незабываемая экскурсия по замкам Калининградской области. Во время этой экскурсии Вы увидите объекты по разному сохранившиеся и представленные для осмотра. Орденские замки — отлично сохранившийся Тапиау, в Гвардейске, где помимо замка вы увидите мини-концерт на здании старой ратуши,. Замок Вальдау с экспозицией «Великое Посольство», и замок Шаакен, с его славной историей и интересной современностью. Во время экскурсии Вы проедете тот самый путь, который преодолевали рыцари во время своих походов.
16:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «На самый запад» (Маршрут: г. Балтийск - Балтийская коса).
Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России с пришвартованными здесь военными кораблями.
Балтийск – бывший Пиллау – это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.
Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения 18-19вв. Гостеприимные хозяева Люнета расскажут историю его строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками. От стен руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, Вам откроется прекрасный вид на стык трех акваторий — моря, залива и канала.
16:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
15:00 Экскурсия «Три стихии косы: песок, вода и ветер» (Маршрут: НП Куршская коса- Зеленоградск, Западный пляж).
Эта экскурсия для тех, кто устал от суеты шумного мегаполиса и хочет вобрать в себя силу самой природы, подзарядившись её энергией, наслаждаясь тишиной и покоем, любуясь красотой и разнообразием пейзажей.
Вы отправитесь в Национальный парк «Куршская коса», внесённый в список Всемирного Наследия Юнеско, этот удивительный природный уголок на эту узкую длинную полоску суши между двумя водоёмами – Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.
Вы познаете три стихии косы – песок, воду и ветер. Поднимаясь на песчаную дюну Болотную, в полной мере ощутите под ногами мягкость белого песка, вот и первая стихия, почувствуете его непостоянство под воздействием ветра. Услышите шелест листвы и скрип сосен. И это стихия ветра.
Познакомитесь с «самой уродливой королевой Курской косы». Подниметесь на смотровую площадку «Высота Мюллера», откуда открываются потрясающие виды на море, на залив, увидите озеро «Чайка» и «ледниковый остров», образованный вследствие последнего схождения ледника.
Спустившись с дюны, вы отправитесь в посёлок Рыбачий, самый большой из трёх посёлков на российской территории косы. Там пересядете на катер для водной прогулки по заливу. Увидите косу не с суши, а с воды Куршского залива, познакомитесь с его обитателями, и это стихия воды.
В полной мере насладившись тишиной и природным великолепием и совершив получасовой переезд, вас ждёт ужин (за доп. плату) на берегу Балтийского моря в кафе «Гнездо». Заключительный аккорд этой атмосферной экскурсии – закат на море.
22:00 Окончание экскурсии.
Четверг. Обзорная экскурсия по Калининграду или экскурсия "Курорты восточной Пруссии" или экскурсия "Вечерний Калининград"
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Эта экскурсия для тех, кто хочет побывать на курорте. Два города, Зеленоградск и Светлогорск, курорты федерального значения на берегу Балтийского моря. Каждый уютен и интересен по-своему. В прошлом немецкие курорты Кранц и Раушен. Их развитие началось в далёком 19 веке. Курортная атмосфера сразу же захватывает любопытных путешественников.
Прогуляетесь по пешеходной улице Зеленоградска, знакомясь с архитектурой начала 20, конца 19 века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск – город котов, увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых. Прогуляетесь по широкому променаду вдоль береговой линии моря. При желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.
После получасового переезда вас ждёт прекрасный Светлогорск, в прошлом аристократический курорт Раушен. Пешеходная прогулка по исторической части города на высокой береговой дюне, 60 метров над уровнем моря никого не оставляет равнодушным. Прогуляетесь по узеньким, петляющим улочкам, утопающим в зелени в любое время года из-за обилия вечнозелёных растений, любуясь виллами, притаившимися между деревьями. Познакомитесь с доминантой города – водо и грязелечебницей, построенной в 1908 году, узнаете, что такое «читаслоу» и увидите современный театр эстрады «Янтарь - Холл». Для прогулки по променаду Светлогорска необходимо спуститься по широкой лестнице или на лифте, а затем подняться на фуникулёре.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду(Маршрут: г. Калининград).
Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России.
Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-20вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за доп. плату).
14:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград» (Маршрут: г. Калининград).
Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена.
А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
21:00 Окончание экскурсии.
Пятница. Экскурсия «Дорогами королей» с дегустацией или обзорная экскурсия по Калининграду
09:00 Экскурсия «Дорогами королей» (Маршрут: г. Советск - г. Неман).
Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск - легендарный Тильзит. Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Российский император Александр1 и Прусская королевская чета. В котором и был подписан знаменитый Тильзитский мир. Город, где фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер». Сегодня город Советск - один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под открытым небом и, конечно, мост Королевы Луизы. Мы совершим с Вами пешеходную прогулку по городу, окунёмся в историю давно минувших дней. Обязательно заедем в город Неман, чтобы взглянуть на руинированный орденский замок Рагнит (15в).
Здесь же посетим сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, узнаем секреты сыроделов. Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
15:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград).
Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
19:00 Окончание экскурсии.
Суббота. Национальный парк "Куршская коса" или экскурсия "Разноцветная провинция"
08:30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (Маршрут: НП «Куршская коса»).
Национальный парк "Куршская коса" - удивительный, уникальный природный уголок, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия. Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце и наполняя свои лёгкие фитонцидами. А птичьи трели будут сопровождать вас на каждой экотропе. На этой атмосферной экскурсии вы загляните в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну "танцующего леса" и поднимитесь не самую высокую дюну российской территории косы.
16:30 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (Маршрут: г. Правдинск- пос. Железнодорожный- пос. Дружба).
Калининград – город с двумя историями, но и область не отстает. Отправившись в бывший Фридланд, сегодня Правдинск, мы не только вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились, но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле. Именно с кирхи Святого Георгия когда-то можно было наблюдать за сражением, участник которого стал первым кавалером Георгиевского Креста. А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» - он сохранился до наших дней.
Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 (!) году, как замок Гердауэн. Сотни лет сюда ехали люди насладиться чудесными видами. И хоть дома в Гердауэне восстанавливались после Первой мировой, но реновированные улицы оставляют полное ощущение средневековья, сбегая от кирхи к озеру, и будут чудесно смотреться на ваших фотографиях.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «На другом берегу времени» (Маршрут: пос. Чехово – г. Полесск – пос. Заливино –пос. Ильичево).
Маршрут для тех, кто хочет знать и видеть гораздо больше, чем все. Для тех, предпочитает рассматривать не только привычную, но и альтернативную сторону предметов и явлений. Словом для тех, кто хочет увидеть Куршский залив не со стороны Куршской косы, а с другого его берега. А здесь, поверьте, есть много мест, посещение которых произведет неизгладимое впечатление даже на искушенных путешественников.
Чего стоит только старая немецкая школа «Вальдвинкель», построенная еще в 1890 году и бережно воссозданная нынешними хозяевами здания. Уроки, которые там проходят, дают возможность детям и взрослым почувствовать дух и атмосферу настоящей старинной немецкой школы.
Но это приключение, далеко не единственное, на этом маршруте. Ведь нам еще предстоит увидеть и кирху Гросс-Легиттен, в которой продолжают возносить молитвы, и тевтонский замок Лабиау, и рукотворные каналы, не зря ведь этот край называют Прусской Венецией, и даже Орлиный мост. В музее «Дом Рыбака» вы узнаете все о рыбной ловле, а потом, пройдя живописным берегом залива, кишашего пернатыми обитателями, вы подниметесь на настоящий маяк Риндерорт — единственный из трех, куда сегодня могут попасть гости Калининградской области. Оттуда открывается шикарный вид и, говорят, желания, загаданные там, сбываются.
17:00 Окончание экскурсии.
Воскресенье. Экскурсия "Черняховск: следы истории на улицах города" или экскурсия "Вкусный Кенигсберг"
09:00 Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города» (Маршрут: г. Черняховск).
Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем, в город Черняховск. . В этом городе прекрасно всё — дома и улицы, фонтаны и скульптуры, кирхи и замки. Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок., На остатках руинированного замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы. Сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем, а в школе, в годы Первой Мировой войны, располагался лазарет, сестрами милосердия в котором, служили особы царской крови. . В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт. А в хорошо сохранившемся здании лютеранской кирхи ведутся православные богослужения.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
10:00 Экскурсия «Вкусный Кенигсберг» (пос. Некрасово).
Основателями крепости Кенигсберг были рыцари Тевтонского Ордена. Именно они в 13 веке пришли крестить язычников Пруссов. Во время экскурсии по руинированному Замку Шаакен, Вы пройдете по сохранившимся залам и подвалам 13 столетия, где Вам расскажут тайны средневековья — об инквизиции и светской жизни, познакомят с бытом.
Возле руин замка Шаакен расположилась частная сыроварня и шоколадная фабрика «Шаакендорф». Основатели этого «вкусного» предприятия отец и сын, не только собрали лучшие рецепты, но и воплотили свои идеи гастрономического туризма, которые сегодня являются визитной карточкой региона.
В сыроварне Вам расскажут и покажут процесс изготовления сыра, которых сейчас здесь производят 12 сортов — чеддер, голландский, лиска, зоке и другие. Специально для наших гостей мы подготовили дегустацию лучших 6 сортов сыра с вином и несколько видов шоколада. Настоящий хрустящий шоколад от молочного до горького с разным составом какао-порошка и какао-масла. Вся продукция проходит жесткую норму контроля и имеет высокое качество.
Здесь же Вы можете приобрести всю продукцию по выгодным ценам и отвезти вкусный сувенир для друзей.
14:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 «Янтарное Эльдорадо» (Маршрут: пос. Янтарный).
Калининградская область – уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря. А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь. Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере добудем для себя несколько янтариков.
В «Янтарной лагуне» мы попадем в самое сердцеювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.
Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу посёлка Янтарный, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.
16:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
15:00 Обзорная экскурсия по Калининграду(Маршрут: г. Калининград).
Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
19:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Категория номера
|5д/4н
|Примечание
|Гостиница «Академическая», 3*
|DBL/TWIN, руб.
|18300
Без питания, завтрак - 450 руб/чел
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|18300
|SNGL, руб.
|23810
|Гостиница «Smart KDO», без звезд
|DBL/TWIN, руб.
|20940
|Без питания
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|--
|SNGL, руб.
|32280
Гостиница «Пруссия», без звезд
|DBL/TWIN, руб.
|18650
Без питания, завтрак - 450 руб/чел
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|17025
|SNGL, руб.
|27700
Гостиница «Турист», 3*
|DBL/TWIN, руб.
|25840
|С завтраком
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|23910
|SNGL, руб.
|39760
Гостиница «Мартон Палас», 4*
|DBL/TWIN, руб.
|26835
С завтраком
|DBL/TWIN+EXB, руб.
|23990
|SNGL, руб.
|41620
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Smart KDO»
Гостиница «Smart Hotel КДО Калининград» находится в здании железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». Это прекрасное решения для путешественников, ценящих своё время и легкость в передвижении. Большой плюс — бесплатное подключение к WI-FI. Домашних животных можно брать с собой в отпуск по согласованию.
В наличии 16 уютных, светлых номеров с индивидуальным ремонтом. Они оснащены кондиционером, письменным столом и прикроватными тумбочками. Для вещей предусмотрен шкаф с вешалками. Собственная или общая ванная комната располагает душем и системой нагрева воды.
К услугам гостей общая кухня с микроволновой печью и холодильником. В ближайшей доступности работает сеть быстрого питания, кафе и продуктовые магазины.
Для разнообразного досуга постояльцы могут воспользоваться мини-библиотекой при отеле. В окрестностях стоит посетить «Другой театр» с его оригинальными постановками, или Бранденбургские ворота — один из архитектурных памятников города. Расстояние до аэропорта «Храброво» составляет 21 км, до автовокзала — всего 215 м.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 4 завтрака при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах: завтрак в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел. завтрак в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Академическая» - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 450 руб. /чел
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 700 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1200 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|“Турист”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|“Академическая”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|10 мин. на автобусе
|“Мартон Палас”
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
|“Пруссия”
|Южный вокзал
|10 мин. на автобусе
|“Smart KDO”
|Южный вокзал
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 700 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1200 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.