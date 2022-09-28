Новый год в сердце Кёнигсберга

Экскурсионный тур «Новый год в сердце Кёнигсберга» на 4 дня

5
3 отзыва
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Новый год в сердце Кёнигсберга
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Полный релакс
Полный релакс
Расслабимся в бассейне и сауне, поваляемся в кресле с любимой книжкой или всей компанией поиграем в настольные игры
Двойной Новый год
Двойной Новый год
Встретим первый Новый год «по Москве» — за праздничным столом, а к полуночи уедем на побережье встречать второй год с шампанским и салютами
Атмосфера сказки
Атмосфера сказки
Попадём в настоящую сказку на узких улочках праздничного Зеленоградска и Светлогорска

Описание

В зимние праздники Калининград выглядит как городок с новогодней открытки, а праздничное настроение здесь ощущается совсем иначе. Улицы сияют разноцветными гирляндами, на новогодних ярмарках царит атмосфера волшебства, везде пахнет хвоей и пряным глинтвейном.

За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Калининграду. Празднование Нового года

Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.

Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.

На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.

Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.

Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.

Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.

После этого поедем на остров Канта.

Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.

Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.

Вечером нас ждёт праздничный ужин с дегустацией локальных продуктов и с интересными историями об особенностях праздников в Кёнигсберге.

К полуночи выезжаем в Зеленоградск встречать Новый год у моря с шампанским и фейерверками.

Гуляем по курортному городу — уютные улочки, черепичные крыши, сказочные украшения и новогодний глинтвейн.

Возвращаемся в комплекс.

Прогулка по Калининграду. Празднование Нового годаПрогулка по Калининграду. Празднование Нового годаПрогулка по Калининграду. Празднование Нового годаПрогулка по Калининграду. Празднование Нового года
2 день

День отдыха

Поздний завтрак в комплексе.

Бассейн и сауна доступны весь день без ограничений.

Можно отдохнуть в комплексе, поиграть в настолки в чилл-зонах, поваляться с книжкой, посмотреть кино — или отправиться на прогулку в Калининград.

Вечером вас будет ждать ужин в комплексе.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
3 день

Куршская коса и Танцующий лес

Позавтракаем в комплексе и отправимся на Куршскую косу.

Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.

Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.

Мы поднимемся по утопающей в зелени в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой неутомимого балтийского ветра.

Выделим время на перекус на маршруте и отправимся на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней. вековых сосен.

Здесь открывается панорама всей Куршской косы.

Мы увидим знаменитый Танцующий лес и разгадаем его тайны.

К ужину вернёмся в комплекс.

Вечером согреемся в бассейне и сауне.

Куршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лесКуршская коса и Танцующий лес
4 день

Светлогорск. Отъезд

После завтрака отправляемся в Светлогорск.

В прошлом Раушен— элитный морской курорт Восточной Пруссии.

Узнаем, как город стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю, чем он так сильно отличается от других прибрежных городков и почему здесь столько говорят о Гофмане.

В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем больше его исследуешь, тем интереснее.

Здесь нет широких песчаных пляжей, но есть крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл.

Выделим время на обед в Светлогорске ивернёмся в комплекс, чтобы собрать вещи и попрощаться.

Выезжаем из номеров до 18:00.

Светлогорск. ОтъездСветлогорск. ОтъездСветлогорск. ОтъездСветлогорск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.

Можно выбрать более комфортное размещение:

  • Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 9 000 рублей за номер / за весь период проживания;
  • доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.

Варианты проживания

Многофункциональный комплекс «Friday Center»

3 ночи

Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.

Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»Многофункциональный комплекс «Friday Center»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Завтраки и ужины в рамках программы
  • Новогодний ужин во FridayCenter
  • Новогодняя поездка в Зеленоградск
  • Экскурсия по Амалиенау
  • Экскурсия по Острову Канта
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Экскурсия по Светлогорску
  • Услуги гидов и турлидеров
  • Экологический сбор
  • Посещение бассейна и сауны 1 и 2 января
  • Транспортное обслуживание в рамках программы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Алкогольные напитки
  • Доплата за одноместное размещение от 3 000 руб. за период
  • Обеды не включены (подскажем лучшие кафе на маршруте)
Место начала и завершения?
г. Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • средства личной гигиены;
  • тапочки (для перемещения по центру);
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности (в комплексе есть бассейн).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.

Как будет организовано питание?

Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
28 сен 2022
Организовано все на высшем уровне!
В
27 сен 2022
Спасибо руководству принимающей стороны за прекрасно организованный тур!
П
23 сен 2022
Принимающая сторона города Калиниград поразил своей чистотой и вежливостью персонала. Очень классное место, на территории имеется кафе с потрясающими завтраками, обедами и ужинами. Все необходимые помещений для комфортного длительного пребывания. Бассейн, сауна, тренажерный зал. Когда буду в Калиниграде, размещение преимущественно буду производить там))

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