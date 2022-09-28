В зимние праздники Калининград выглядит как городок с новогодней открытки, а праздничное настроение здесь ощущается совсем иначе. Улицы сияют разноцветными гирляндами, на новогодних ярмарках царит атмосфера волшебства, везде пахнет хвоей и пряным глинтвейном.
За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию.
Прилетаем в Калининград в любое удобное время до 13:00.
Заселяемся в номера и осматриваем комплекс.
На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях.
Отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга.
Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века.
Узнаем все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
После этого поедем на остров Канта.
Кафедральный собор XIV века и прекрасный парк — таков остров сейчас.
Мы узнаем, каким был Кнайпхоф несколько столетий назад, почему его жители недолюбливали владельцев вилл Амалиенау и как могила Канта спасла Кафедральный собор.
Вечером нас ждёт праздничный ужин с дегустацией локальных продуктов и с интересными историями об особенностях праздников в Кёнигсберге.
К полуночи выезжаем в Зеленоградск — встречать Новый год у моря с шампанским и фейерверками.
Гуляем по курортному городу — уютные улочки, черепичные крыши, сказочные украшения и новогодний глинтвейн.
Возвращаемся в комплекс.
Поздний завтрак в комплексе.
Бассейн и сауна доступны весь день без ограничений.
Можно отдохнуть в комплексе, поиграть в настолки в чилл-зонах, поваляться с книжкой, посмотреть кино — или отправиться на прогулку в Калининград.
Вечером вас будет ждать ужин в комплексе.
Позавтракаем в комплексе и отправимся на Куршскую косу.
Куршская коса — национальный парк и памятник ЮНЕСКО, узкая полоска суши протяженностью 100 километров, омывается Балтийским морем с запада и Куршским заливом с востока.
Сюда приезжают за неповторимыми природными ландшафтами.
Мы поднимемся по утопающей в зелени в зелени сосен экотропе на дюну Эфа и полюбуемся панорамой высоких песков, которые постоянно перемещаются силой неутомимого балтийского ветра.
Выделим время на перекус на маршруте и отправимся на высоту Мюллера: поднимемся на дюну, покрытую густым лесом, по тропам между корней. вековых сосен.
Здесь открывается панорама всей Куршской косы.
Мы увидим знаменитый Танцующий лес и разгадаем его тайны.
К ужину вернёмся в комплекс.
Вечером согреемся в бассейне и сауне.
После завтрака отправляемся в Светлогорск.
В прошлом Раушен— элитный морской курорт Восточной Пруссии.
Узнаем, как город стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю, чем он так сильно отличается от других прибрежных городков и почему здесь столько говорят о Гофмане.
В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем больше его исследуешь, тем интереснее.
Здесь нет широких песчаных пляжей, но есть крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл.
Выделим время на обед в Светлогорске ивернёмся в комплекс, чтобы собрать вещи и попрощаться.
Выезжаем из номеров до 18:00.
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер из аэропорта и обратно не включен в стоимость тура.
Завтраки и ужины включены в стоимость тура, обеды оплачиваются отдельно (мы посоветуем вам лучшие кафе на маршруте).