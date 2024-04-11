2 день

Экскурсия «Гастрономическое Средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

10:15-14:30 Экскурсия «Гастрономическое Средневековье», замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии.