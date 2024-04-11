Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь

В этом туре выходного дня Вас ждет знакомство с очаровательным Калининградом, его уютными улицами и старинной архитектурой.

Вы пройдетесь по территории замка Шаакен и оцените продукцию частной сыроварни, а также съездите на знаменитую Куршскую косу. В свободное время можно самостоятельно погулять по городу и сделать памятные фотографии.
5
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсия

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за доп. плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

«Калининградский экспресс».

13:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, Калининградский зоопарк, проспект Мира и кирху королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и Музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсия
2 день

Экскурсия «Гастрономическое Средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

10:15-14:30 Экскурсия «Гастрономическое Средневековье», замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии.

Экскурсия «Гастрономическое Средневековье» - замок Шаакен - сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое Средневековье» - замок Шаакен - сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое Средневековье» - замок Шаакен - сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое Средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф
3 день

Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск. Отъезд

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

Освобождение номеров.

10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

09:45 Посадка в экскурсионный автобус от ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34.

Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии в Калининграде.

По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель

Одноместный

Двухместный

Трехместный

Гостевой дом «Робинзон»

10 мин до центра города (завтрак континентальный оплачивается дополнительно — 300-350 руб. /чел.)

В отеле действует система динамического ценообразования, стоимость уточняется при бронировании

15600

13650

12600

Отель «Берлин»***

10 минут до центра города (завтрак шведский стол оплачивается дополнительно — 500 руб. /чел.)

В отеле действует система динамического ценообразования, стоимость уточняется при бронировании

21000

15900

14250

Отель «Гламур»***

Центр города (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

25200

16800

14700

Отель «Мартон Олимпик»***

15 минут до центра (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

20400

15150

14400

Гостиница «Турист»***

Центр города (завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

24900

18900

17250

Гостиница «Radisson Blu»****

Центр города (завтрак шведский стол оплачивается дополнительно — 2000 руб. /чел.)

40800

24600

23400

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

2 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3

2 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).

До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.

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Отель «Гламур» 3

2 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».

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Гостиница «Radisson» 4

2 ночи

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.

Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.

Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.

Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.

Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4

Гостиница «Турист» 3

2 ночи

Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

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Гостиница «Мартон Олимпик» 3

2 ночи

Гостиница «Мартон Олимпик» находится в Ленинградском районе Калининграда, недалеко от Ялтинского парка.

Уютные номера разных категорий обустроены стильной мебелью, комфортабельными кроватями, мини-баром, телевизором с кабельным телевидением и Wi-Fi. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, для проживающих подготовлены тапочки, набор полотенец и гигиенические средства.

В проживание включен континентальный завтрак из ресторана гостиницы.

За отдельную плату гости могут воспользоваться сауной, джакузи и поиграть в бильярд. На территории есть бесплатная парковка. Рядом расположены Закхаймские ворота — 660 м, историко-художественный музей — 2,26 км, Суздальский парк — 1,18 км. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4 км, до аэропорта — 27 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание по программе
  • Питание: завтраки при проживании в отелях "Гламур", "Мартон Олимпик", "Турист"
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание: завтраки (для туристов, кто выбрал проживание без завтрака), обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт - 1 200 руб., с/на железнодорожный вокзал - 900 руб. (действует акция для именинников, подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять последовательность посещения объектов, не меняя программы в целом.

Действуют ли акции на данный тур?

Именинникам, дни рождения которых попадают на период проведения тура, мы дарим трансфер из аэропорта или вокзала.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
11 апр 2024
Брала тур "Янтарный Кенингсберг". Экскурсии замечательные:
- за первую обзорную - отлично. Проехали почти все важные и значимые места Калининграда. По дороге (в какие места не успевали) - экскурсовод указывал,
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что там и там есть такой-то замок, сходите обязательно.
- от экскурсий по замкам Шаакен и Несселбек я просто в восторге от экскурсовода. К сожалению, не могу точно вспомнить ее имя (Элина?). Настолько хорошо поставленные рассказы (я бы даже сказала как будто сказки) об этих местах и основании Калининграда - восторг!
- на третью экскурсию мы посетили Национальный парк Куршская коса. Честно, знала бы, что придется подниматься в гору на Дюну Эфа - не поползла бы (я лентяй). Для таких лентяев как я - подняться все же стоит, потому что виды с такой высоты открываются потрясающие - Балтийское море, Куршский залив - берите побольше воды и мягкую обувь. Отдельное спасибо экскурсоводу Марике Герб - она не только рассказала об истории этого края, но и поделилась знаниями о растениях и зверях, что проживают там.
Туроператору - огромное спасибо за незабываемые впечатления!

В
11 июл 2024
Все на высшем уровне. Спасибо за отдых!!
А
23 июн 2024
Спасибо за прекрасную экскурсионную программу, мой день рождение прошел отлично, всегда кураторы были на связи, сопровождали, подсказывали и помогали, профессионалы с большой буквы. Нас только забыли в Зеленоградске. Автобус уехал раньше обещанного времени. (
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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