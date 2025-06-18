Позавтракаем и поедем на Куршскую косу. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.

Пообедаем в ресторане на косе и отправимся в отель-замок «Нессельбек». Здесь можно примерить рыцарские доспехи, прокатиться верхом, пострелять из лука и осмотреть коллекцию оружия. А ещё посетить спа-комплекс с сауной и хаммамом, окунуться в пивную ванну, насладиться массажем и обёртыванием. Если вы планируете посетить спа, возьмите с собой купальные принадлежности.

В случае, если в отеле «Нессельбек» не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле «Усадьба». Он находится в пешем доступе от отеля «Нессельбек», куда можно будет сходить погулять и заглянуть в спа.

Вечером вас ждёт дегустация пива из пивоварни «Нессельбека». Напиток варят по Закону о чистоте пивоварения, принятому ещё в 16 веке. Будем не только пробовать, но и понаблюдаем за процессом создания напитка. Закуски к пиву включены, горячие блюда вы сможете заказать на месте самостоятельно.

Ещё сегодня вы сможете посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле «Нессельбек» в даты его проведения (время уточняйте у нас или на ресепшн отеля).