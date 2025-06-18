Вы отведаете напиток, который варят по закону о чистоте пивоварения, принятому ещё в 16 веке, понаблюдаете за
Описание тура
Организационные детали
Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и дегустация на пивоварне
Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда. Затем начнём обзорную авто-пешеходную экскурсию. Увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. После обеда пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.
Заселимся в отель, а ужинать будем в ресторане-пивоварне «Хмель», где вас ждёт дегустация разных видов пенного: императорское, царское светлое, яровое пшеничное, цыганское чёрное, светлое фильтрованное. Закуски включены в стоимость, а горячие блюда вы сможете заказать на месте самостоятельно. По возможности для нас проведут обзорную экскурсию по производственным цехам и расскажут, как производится напиток.
Самостоятельное возвращение в отель из ресторана.
Полесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школа
После завтрака отправимся в Полесск, бывший Лабиау. Эти места прозвали «Калининградской Венецией» за живописные реки, озёра и каналы. Заглянем на пивоварню Альберта Бланкенштайна. Нам расскажут, как в городе начали варить напиток и как Полесск стал городом пива. Конечно же, пенное продегустируем.
Осмотрим тевтонский замок Лабиау и здание крайсхауса, районного управления, построенное в начале 20 века. После обеда посетим музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» и узнаем, как раньше проходили уроки, выглядели парты и сколько учеников было в классе. Ещё расскажем вам о разводном Орлином мосте через Дейму.
Вернёмся в Калининград. Ужин — самостоятельно. Советуем посетить ресторан-пивоварню «Редюит», ресторан «Музей мундира», пивной ресторан «Брецель».
Куршская коса, заселение в отель-замок и дегустация пива
Позавтракаем и поедем на Куршскую косу. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.
Пообедаем в ресторане на косе и отправимся в отель-замок «Нессельбек». Здесь можно примерить рыцарские доспехи, прокатиться верхом, пострелять из лука и осмотреть коллекцию оружия. А ещё посетить спа-комплекс с сауной и хаммамом, окунуться в пивную ванну, насладиться массажем и обёртыванием. Если вы планируете посетить спа, возьмите с собой купальные принадлежности.
В случае, если в отеле «Нессельбек» не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле «Усадьба». Он находится в пешем доступе от отеля «Нессельбек», куда можно будет сходить погулять и заглянуть в спа.
Вечером вас ждёт дегустация пива из пивоварни «Нессельбека». Напиток варят по Закону о чистоте пивоварения, принятому ещё в 16 веке. Будем не только пробовать, но и понаблюдаем за процессом создания напитка. Закуски к пиву включены, горячие блюда вы сможете заказать на месте самостоятельно.
Ещё сегодня вы сможете посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле «Нессельбек» в даты его проведения (время уточняйте у нас или на ресепшн отеля).
Отъезд или дополнительная экскурсия
После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал в диапазоне от 8:00 до 22:00. Если вы улетаете после 15:00, можем организовать для вас дополнительную экскурсию за доплату. Посетим замок Шаакен, заглянем в музей инквизиции, увидим экспозицию осадных орудий и сделаем фото в средневековых одеждах. На сыроварне по возможности нам устроят дегустацию сыров с бокалом вина. А ещё здесь можно купить шоколад и марципан.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 410 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя для группы до 7 человек включительно
- Входные билеты на объекты экскурсий
- 2 пивные дегустации
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 8000-10 000 ₽ (зависит от сезона и отеля)
- Доплаты за повышение категории номеров
- Дополнительные активности и посещение спа-зоны отеля
- Посещение замка Шаакен и сыроварни «Шаакендорф» в 4-й день - стоимость по запросу
- Тур состоится от 2 участников
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании по запросу