Дегустации пенного, ночь в отеле-замке и погружение в историю Кёнигсберга в мини-группе

Побывать в Полесске и на Куршской косе, посетить 3 пивоварни и заглянуть в старинную немецкую школу
Приглашаем в хмельное путешествие по Калининграду и области. Пива будет много и разных сортов.

Вы отведаете напиток, который варят по закону о чистоте пивоварения, принятому ещё в 16 веке, понаблюдаете за
процессом его приготовления и узнаете секреты вкуса. Попробуете необычные сорта: царское светлое, яровое пшеничное, цыганское чёрное. И даже побываете в городе пива Полесске.

Познакомитесь и с историей региона: погуляете по Кёнигсбергу, осмотрите тевтонский замок Лабиау, заглянете в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Полюбуетесь Куршской косой, просторами Балтики и поющими песками. А ещё проведёте ночь в отеле-замке, представляя себя знатными дамами и храбрыми рыцарями.

5
1 отзыв
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя18
ноя20
ноя21
ноя25
ноя27
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом и дегустация на пивоварне

Встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда. Затем начнём обзорную авто-пешеходную экскурсию. Увидим территорию Музея Мирового океана (без посещения объектов), Рыбную деревню и Кафедральный собор. Полюбуемся немецкой архитектурой, погуляем по острову Канта и заглянем в Музей марципана. Посетим музей «Бункер» в бывшем бомбоубежище на глубине 7 метров. После обеда пройдёмся по Амалиенау — району с роскошными виллами в стиле модерн.

Заселимся в отель, а ужинать будем в ресторане-пивоварне «Хмель», где вас ждёт дегустация разных видов пенного: императорское, царское светлое, яровое пшеничное, цыганское чёрное, светлое фильтрованное. Закуски включены в стоимость, а горячие блюда вы сможете заказать на месте самостоятельно. По возможности для нас проведут обзорную экскурсию по производственным цехам и расскажут, как производится напиток.

Самостоятельное возвращение в отель из ресторана.

Знакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварнеЗнакомство с Калининградом и дегустация на пивоварне
2 день

Полесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школа

После завтрака отправимся в Полесск, бывший Лабиау. Эти места прозвали «Калининградской Венецией» за живописные реки, озёра и каналы. Заглянем на пивоварню Альберта Бланкенштайна. Нам расскажут, как в городе начали варить напиток и как Полесск стал городом пива. Конечно же, пенное продегустируем.

Осмотрим тевтонский замок Лабиау и здание крайсхауса, районного управления, построенное в начале 20 века. После обеда посетим музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель» и узнаем, как раньше проходили уроки, выглядели парты и сколько учеников было в классе. Ещё расскажем вам о разводном Орлином мосте через Дейму.

Вернёмся в Калининград. Ужин — самостоятельно. Советуем посетить ресторан-пивоварню «Редюит», ресторан «Музей мундира», пивной ресторан «Брецель».

Полесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школаПолесск: дегустация пива, рыцарский замок и старинная немецкая школа
3 день

Куршская коса, заселение в отель-замок и дегустация пива

Позавтракаем и поедем на Куршскую косу. Начнём с прогулки по Танцующему лесу, затем поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся морем, заливом и лесом, а ещё послушаем поющие пески.

Пообедаем в ресторане на косе и отправимся в отель-замок «Нессельбек». Здесь можно примерить рыцарские доспехи, прокатиться верхом, пострелять из лука и осмотреть коллекцию оружия. А ещё посетить спа-комплекс с сауной и хаммамом, окунуться в пивную ванну, насладиться массажем и обёртыванием. Если вы планируете посетить спа, возьмите с собой купальные принадлежности.

В случае, если в отеле «Нессельбек» не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле «Усадьба». Он находится в пешем доступе от отеля «Нессельбек», куда можно будет сходить погулять и заглянуть в спа.

Вечером вас ждёт дегустация пива из пивоварни «Нессельбека». Напиток варят по Закону о чистоте пивоварения, принятому ещё в 16 веке. Будем не только пробовать, но и понаблюдаем за процессом создания напитка. Закуски к пиву включены, горячие блюда вы сможете заказать на месте самостоятельно.

Ещё сегодня вы сможете посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле «Нессельбек» в даты его проведения (время уточняйте у нас или на ресепшн отеля).

Куршская коса, заселение в отель-замок и дегустация пиваКуршская коса, заселение в отель-замок и дегустация пиваКуршская коса, заселение в отель-замок и дегустация пиваКуршская коса, заселение в отель-замок и дегустация пива
4 день

Отъезд или дополнительная экскурсия

После завтрака — освобождение номеров до 12:00. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал в диапазоне от 8:00 до 22:00. Если вы улетаете после 15:00, можем организовать для вас дополнительную экскурсию за доплату. Посетим замок Шаакен, заглянем в музей инквизиции, увидим экспозицию осадных орудий и сделаем фото в средневековых одеждах. На сыроварне по возможности нам устроят дегустацию сыров с бокалом вина. А ещё здесь можно купить шоколад и марципан.

Отъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсия

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 410 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсионное обслуживание, возможен формат гида-водителя для группы до 7 человек включительно
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • 2 пивные дегустации
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное проживание (подселения нет) - 8000-10 000 ₽ (зависит от сезона и отеля)
  • Доплаты за повышение категории номеров
  • Дополнительные активности и посещение спа-зоны отеля
  • Посещение замка Шаакен и сыроварни «Шаакендорф» в 4-й день - стоимость по запросу
  • Тур состоится от 2 участников
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим на на ж/д вокзале или в аэропорту Калининграда до 12:00
Завершение: Доставим на ж/д вокзал или в аэропорт с 9:00 до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
18 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями. В высшей степени коммуникабельны и внимательны. Все организовано на достаточно высоком уровне: продуманные маршруты без накладок, комфортабельные автомобили, эрудированные гиды, удобные остановки, вкусные дегустации. Получили яркие впечатления, ожидания оправдались. С удовольствием будем рекомендовать эту интересную программу!
Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.Прекрасная экскурсия! Гиды Сергей и Людмила просто выше всяких похвал! Блестящие рассказчики, профессионалы, обладающие обширными знаниями.

Тур входит в следующие категории Калининграда

