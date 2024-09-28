Вас ждет экскурсия по историческому центру Калининграда, посещение национального парка “Куршская коса” с
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Калининграду
Сбор и отъезд группы от гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Начало экскурсии в 14:00.
Обзорная экскурсия по Калининграду.
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей. Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации. В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Во время трехчасовой обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого - историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко - культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря - фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» - пешеходная прогулка по улочкам старого города.
Длительность экскурсии 3 часа.
Куршская коса
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Начало экскурсии в 11:00.
Поездка в уникальное место – НП “Куршская коса”
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах. Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” - это до сих пор не разгаданная природная аномалия. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
С апреля по октябрь в программу экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц (обзорно, входной билет оплачивается дополнительно (350 руб.)).
Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, при возможности лучше брать перекус с собой.
Проезжаем Зеленоградск с путевой экскурсией.
При желании провести больше времени в г. Зеленоградск можно остаться и добраться обратно в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси).
По окончании возвращение в Калининград 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Янтарный - Светлогорск
Начало экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск.
Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Вы отправитесь в поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая “Янтарная” затоплена в шахте Анна. В небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами - в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений. Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
По окончании экскурсии в Светлогорске, самостоятельное заселение в отель.
Свободный день в Светлогорске
Завтрак (включен в стоимость).
Свободный день в Светлогорске.
Город-курорт федерального значения Светлогорск привлекает туристов разнообразием и уникальностью окружающего ландшафта, неповторимостью архитектуры, свежим морским воздухом.
Прогулки по променаду, купание в Балтийском море, Театр Эстрады Янтарь-холл, «янтарная улица» с множеством сувенирных лавочек и многое другое надолго сохранится в памяти о путешествии на Балтику.
Свободный день в Светлогорске. Экскурсия за доп. плату
Завтрак (включен в стоимость).
Свободный день в Светлогорске.
Факультативная экскурсия (по желанию за доп. плату).
Экскурсия “Путешествие в Средневековье” — замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф + замок Нессельбек — 1600 руб. с человека.
Замок Шаакен расположен в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области.
На экскурсии Вы увидите старинный средневековый замок, который выстоял несколько веков и сохранил свою уникальность с 1270 года.
Вам предстоит узнать интереснейшую историческую хронику о развитии, становлении, процветании и упадке этого орденского замка. На сегодняшний день это — один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение.
Вы окунетесь в средневековую атмосферу музея инквизиции, в рыцарском зале ознакомитесь с коллекцией оружия, старинных украшений и предметов быта.
Пройдетесь по сохранившимся сооружениям замкового здания и послушаете интересную экскурсию о истории замка Шаакен.
Рядом с замком расположена интересная фабрика “Шаакен Дорф”. Это частное производство, где вам проведут небольшую экскурсию по производственным цехам и покажут изготовление крафтового сыра, шоколадных конфет с разными начинками.
Экскурсия в рыцарский Замок "Нессельбек".
Роскошный замок Нессельбек расположен в живописном районе вблизи Калининграда. Он поражает гостей своим великолепием и особой атмосферой средневековья.
Замок Нессельбек — единственная из достопримечательностей Калининграда, воссозданная по всем канонам средневекового зодчества.
Прогуляться по залам, рассматривая предметы старины — подлинные экспонаты богатой коллекции музея, сфотографироваться в облачении воинов Тевтонского ордена, познакомиться с историей одного из самых могущественных в Европе сообществ рыцарей, ощутить дыхание истории — все это ожидает Вас в единственном действующем замке Калининграда!
Прикоснитесь к старине, проведите день, как по волшебству переместившись в прошлое! Вдохновитесь атмосферой Средневековья! Посмотрите как производят сыр и шоколадные конфеты! Попробуйте вкусное живое пиво и квас замка Нессельбек!
Сентябрь-октябрь: еженедельно по вторникам.
- 14:20 Отъезд из Светлогорска от отеля “Волна”, Калининградский пр-т, 68б.
- 14:20 Отъезд от автобусной остановки "Лодочная станция" (ор-р Озеро Тихое).
- 14:30 Отъезд возле ж/д путей напротив отеля "Раушен" Светлогорск 2.
- 19:30 Приезд.
Ужин в замке "Нессельбек" можно заказать у менеджера по желанию: колбаски из свинины или курицы с живым пивом — 900 руб., с квасом — 800 руб.
Завершение программы
Завтрак (включен в стоимость).
Выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|Питание
|Стоимость с человека в рублях
Отель «Золотая Бухта»
+ отель «Олимп» Светлогорск
450 руб.
по желанию на месте
Апрель - Декабрь 2024 года
39800 двухместный взрослый
39300 двухместный детский
60100 одноместный стандарт
35400 трехместное размещение взрослый
34900 трехместное размещение детский
Отель «Шерлок»
+ отель «Олимп» Светлогорск
2 завтрака в отеле «Шерлок»
континентальный
Апрель - Декабрь 2024 года
41900 двухместный стандарт взрослый
41300 двухместный стандарт детский
62000 одноместный стандарт
36400 трехместное размещение взрослый
35900 трехместноеразмещение детский
Отель «Калининград» 3*
+ отель «Олимп» Светлогорск
500 руб. /на месте
шведский стол
по желанию
Апрель - Декабрь 2024 года
41500 двухместная студия взрослый
41000 двухместная студия детский
63000 одноместный
36300 трехместная студия взрослый
35800 трехместная студия детский
46100 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
45600 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
68000 одноместный бизнес с завтраком
39600 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
39100 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Отель «Берлин»
+ отель «Олимп»
Светлогорск
500 руб.
по желанию на месте
Апрель - Декабрь 2024 года
40800 двухместный взрослый
40300 двухместный детский
64100 одноместный
36000 трехместное размещение взрослый
35500 трехместная размещение детский
Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи возможны согласно основного прайса.
Варианты проживания
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кондиционеры в номерах не предусмотрены.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы «Калининград» с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель «Золотая Бухта»расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
Отель Олимп Светлогорск
Отель «Олимп» находится недалеко от центра города, в 500 метрах от моря и рассчитана на очень взыскательных клиентов. Это единственная в области гостиница с открытым бассейном с подогревом воды.
К вашим услугам 29 номеров различных категорий. В каждом номере есть все необходимое для комфортного и уютного проживания гостя.
В отеле есть ресторан, в котором Вы можете насладиться вкусными блюдами и прекрасным обслуживанием.
Расстояние до аэропорта составляет 29 км, а до железнодорожного вокзала - 770 метров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 2 ночи в выбранном отеле + проживание в Светлогорске
- Завтраки в Светлогорске в отеле «Олимп»
- 2 завтрака в отеле Калининграда (если выбран тариф с завтраком)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Трансфер: аэропорт 1500 руб., Ж/Д вокзал 800 руб
- Входные билеты по программе, доплата на месте: орнитологическая станция - 350 руб. /чел
- Орнитологическая станция - 350 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.