Штайндамм — исторический район Кёнигсберга, поселение Тевтонского ордена, из которого развился пригород города.
Именно здесь не только сохранились значимые объекты архитектуры, элементы планировки, но и живая история города. Поэтому данный маршрут представляет особенный интерес для жителей и гостей нашего города.
Описание экскурсии
Исторический район Кёнигсберга Несмотря на изменившийся вид Калининграда (Кёнигсберга), когда центральная часть его была разрушена и был сформирован город новый, социалистический, в современной городской структуре продолжают быть узнаваемы «родимые пятна», городские ландшафты его довоенной истории. Одним из таких районов города является Штайндамм, нынешняя часть города рядом с Ленинским проспектом, улицами Больничная, Барнаульская и т. д. Здесь не только сохранились значимые объекты архитектуры, элементы планировки, но и живая история города. Поэтому данный маршрут представляет особенный интерес для жителей и гостей нашего города. На экскурсии вы увидите: Ресторан «Штайндамм 99», здания институтов и университетов, важные медицинские комплексы, народную школу, жилые дома, больницу, ландшафтный парк и многое другое. Важная информация:
Среда, пятница, воскресенье — в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ресторан «Штайндамм 99»
- Здание бывшего городского ломбарда Кенигсберга
- Здания Химического института, Геолого-палеонтологического института и Собрание янтаря, Анатомического института Кёнигсбергского университета
- Комплекс зданий университетской медицинской клиники
- Жилые дома 19 века
- Народная школа имени И.Ф. Хербарта
- Здание Сельскохозяйственного общества
- Здания офтальмологической клиники и поликлиники, хирургического отделения
- Больница имени кайзера Вильгельма II и его жены Августы
- Виктории
- Ландшафтный парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 30, ТЦ Плаза
Завершение: Ботаническая, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье — в 10:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
