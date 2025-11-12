Исторический район Кёнигсберга Несмотря на изменившийся вид Калининграда (Кёнигсберга), когда центральная часть его была разрушена и был сформирован город новый, социалистический, в современной городской структуре продолжают быть узнаваемы «родимые пятна», городские ландшафты его довоенной истории. Одним из таких районов города является Штайндамм, нынешняя часть города рядом с Ленинским проспектом, улицами Больничная, Барнаульская и т. д. Здесь не только сохранились значимые объекты архитектуры, элементы планировки, но и живая история города. Поэтому данный маршрут представляет особенный интерес для жителей и гостей нашего города. На экскурсии вы увидите: Ресторан «Штайндамм 99», здания институтов и университетов, важные медицинские комплексы, народную школу, жилые дома, больницу, ландшафтный парк и многое другое. Важная информация:

Одежда по сезону и удобная обувь.