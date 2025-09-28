Сергей проводит ещё 12 экскурсий

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Штурм Кёнигсберга

Имперское прошлое Калининграда и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту №5
В 19 веке Кёнигсберг считался самой защищённой крепостью Германии.

На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии.

Вы увидите скульптуры, посвящённые советским воинам, и сможете самостоятельно посетить форт, стены которого помнят свист пуль и разрывы снарядов.
4.2
5 отзывов
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга

Описание экскурсии

Старые кварталы Кёнигсберга

Прогуливаясь от бывшей Монетной площади вдоль старинного водоёма, вы узнаете:

  • как жил довоенный Кёнигсберг
  • в какой салон заглядывал Иммануил Кант
  • чем в городе занимался Александр Суворов
  • какие лакомства готовила тетушка Фишер
  • как Биржевой сад превратился в фешенебельную гостиницу
  • кто выступал в городском зале «Штадтхалле»

На мощёных улочках начала 20 века вы рассмотрите изящную лепнину и грозных львов, напоминающих об эпохе королевы Луизы.

Военное прошлое Восточной Пруссии

  • Вы пройдёте по настоящему заповеднику из скульптурных композиций, посвящённых героизму русских воинов на территории Восточной Пруссии
  • Увидите бюсты советских военачальников и узнаете, кто завидовал маршалу Рокоссовскому
  • Выясните, что связывает героя-подводника Александра Маринеско с лётчиками французской эскадрильи «Нормандия-Неман»
  • Послушаете о событиях Семилетней войны, неудачном наступлении в начале Первой мировой и победах в Великой Отечественной

История обороны города у форта №5

  • В форте №5 «Король Фридрих Вильгельм III» вы одновременно ощутите мощь немецких стен и силу русского духа
  • Осмотрите разрушенный дот и выставку боевой техники
  • Услышите истории о массированной бомбардировке и штурме укрепления
  • Побываете внутри оборонительного сооружения, седые кирпичные своды которого помнят свист пуль и разрывы снарядов

Организационные детали

  • Экскурсия автопешеходная. Между локациями передвигаемся на комфортабельном автомобиле
  • Отдельно оплачивается посещение форта №5 — 500 ₽ за чел., льготный билет — 300 ₽ за чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6344 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
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себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
Татьяна
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о довоенном Кëнигсберге и событиях военного времени.

Благодаря нашему гиду-проводнику Сергею сделали для себя немало открытий
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и узнали много новых фактов. С интересом изучали "масонскую" лепнину на старом немецком доме, любовались красивейшей архитектурой дома со львами, испытывали невероятный трепет при посещении парка Победы, где увековечены подвиги 1200 гвардейцев, бравших Кëнигсберг, разведчиков, пограничников. Здесь же недавно появилась экспозиция с макетами памятников советским воинам-освободителям, установленных в когда-то "братских" странах и не так давно снесëнных. И конечно, особые чувства испытываешь в форте № 5. В таких знаковых местах всегда встаëт комок в горле.

В общем, именно эта экскурсия будет интересна всем - и взрослым, и детям, и девочкам, и мальчикам. И пусть не пугает еë боевое название - на маршруте очень много разных объектов, а Сергей лëгкий в общении человек, готовый ответить на все ваши вопросы. Однозначно рекомендуем и маршрут, и гида!

Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о+1
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о
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Е
Экскурсовод мгновенно подстроился под ограниченные физические возможности участников группы,из-за которых экскурсия по времени увеличилась на час,за который он не потребовал никакой доплаты.
Даже на холоде согревал огнём любви к городу и теме,которой делится.
На экскурсии были три поколения -пенсионерка,средний возраст и подросток-понравилось всем.
Благодарим.
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Ольга
Много ходили, от локации до локации доезжали на авто. Много интересного и мест куда самостоятельно не пойдёшь, тк нет в рекомендациях интернета.
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марина
Познавательно. Интересно. Много новой информации.
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Марина
Фальшивый экскурсовод! «Сертифицированный гид по Куршской косе» взялся проводить экскурсию о войне, а сказать-то по теме ему и нечего! Вот и водил два часа по городу, рассказывая материал других своих
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экскурсий, показывая на замусоленных страницах черно-белые картинки в помятых файлах. Информация о героях войны сводилась к перечислению авторов памятников. Да и памятники не все имели отношение к Великой Отечественной войне. Моим удивленным детям смог сообщить лишь сальные подробности о победах Рокоссовского над женским полом, а не о военных подвигах. В вечный огонь в парке Победы зачем-то бросал монеты. То, ради чего экскурсия была заказана, - форт N5 - мы, оказывается, должны были осмотреть самостоятельно, а гид нас только довез на машине, вероятно, своего родителя. К слову сказать, машиной он управлял неуверенно. Экскурсию в итоге закончил на 40 минут раньше. На просьбу взять оплату меньше пропорционально фактически проведенному с нами времени, сказал, что будет сидеть в машине до окончания заявленного времени. В итоге взял полную стоимость и уехал без нас. Позорище, а не гид!

Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина! То, как Вы написали отзыв, можно объяснить только антипатией ко мне. Отвечаю по пунктам приговора.
Если Вы читали аннотацию,
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экскурсия не только о войне, но и о старом Кенигсберге. Поэтому мы гуляли вдоль водной глади Замкового пруда, по бывшей Луизеналлее и только по тем местам, которые не входят в другие мои маршруты.
Насчет папки гида согласен: за сезон она несколько износилась, обязательно ее заменю.
Информации о боевых действиях я давал много, в том числе и о Семилетней, и Первой, и Второй мировой войнах. Даже говорил об аресте Рокоссовского во время репрессий. К сожалению, запомнили Вы совсем другое.
Машину я вожу аккуратно. К слову, за свою «ласточку» и за родителей обидно.
Напоминаю, что после нашей встречи Вы собирались отправиться в Светлогорск на такси. Мы обсудили, что легче это сделать из форта, чем из центра города, где были пробки. Лишь поэтому я уехал один.
Проведя экскурсию в полном объеме, я не видел смысла в скидке, которую Вы у меня требовали.
Мне тоже было приятно с Вами познакомиться.

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