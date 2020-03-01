Сергей проводит ещё 12 экскурсий

Что вас ожидает

Старые кварталы Кенигсберга

Прогуливаясь от бывшей Монетной площади вдоль старинного водоема, вы узнаете, как жил довоенный Кенигсберг: в какой салон заглядывал Иммануил Кант, чем в городе занимался Александр Суворов, какие лакомства готовила тетушка Фишер, как Биржевой сад превратился в фешенебельную гостиницу и кто выступал в городском зале Штадтхалле. На городских мощеных улочках начала 20 века вы рассмотрите изящную лепнину и грозных львов, напоминающих об эпохе королевы Луизы.

Военное прошлое Восточной Пруссии

Вы пройдете по настоящему заповеднику из скульптурных композиций, посвященных героизму русских воинов на территории Восточной Пруссии. Увидите бюсты советских военачальников, узнаете, кто завидовал маршалу Рокоссовскому и что связывает героя-подводника Александра Маринеско с летчиками французской эскадрильи «Нормандия-Неман». Мы поговорим о событиях Семилетней войны, неудачном наступлении в начале Первой мировой и, конечно, о победах Великой Отечественной.

История обороны города у форта № 5

Кульминацией прогулки станет посещение форта № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» — здесь вы одновременно ощутите мощь немецких стен и силу русского духа. Вы осмотрите разрушенный дот и выставку боевой техники, услышите истории о массированной бомбардировке и штурме укрепления. И, конечно, побываете внутри оборонительного сооружения, седые кирпичные своды которого помнят свист пуль и разрывы снарядов.