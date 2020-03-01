Сергей проводит ещё 12 экскурсий

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Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5

Сергей
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Сергей – ваш гид
В 19 веке Кенигсберг считался самой защищенной крепостью Германии после строительства кольца фортов.

На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии.

Вы увидите скульптуры, посвященные советским воинам, посетите сохранившийся форт «Король Фридрих Вильгельм III» и погрузитесь в довоенную эпоху на набережной озера, в воде которого отражаются немецкие виллы и дворцы.
3640 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга

Что вас ожидает

Старые кварталы Кенигсберга
Прогуливаясь от бывшей Монетной площади вдоль старинного водоема, вы узнаете, как жил довоенный Кенигсберг: в какой салон заглядывал Иммануил Кант, чем в городе занимался Александр Суворов, какие лакомства готовила тетушка Фишер, как Биржевой сад превратился в фешенебельную гостиницу и кто выступал в городском зале Штадтхалле. На городских мощеных улочках начала 20 века вы рассмотрите изящную лепнину и грозных львов, напоминающих об эпохе королевы Луизы.

Военное прошлое Восточной Пруссии
Вы пройдете по настоящему заповеднику из скульптурных композиций, посвященных героизму русских воинов на территории Восточной Пруссии. Увидите бюсты советских военачальников, узнаете, кто завидовал маршалу Рокоссовскому и что связывает героя-подводника Александра Маринеско с летчиками французской эскадрильи «Нормандия-Неман». Мы поговорим о событиях Семилетней войны, неудачном наступлении в начале Первой мировой и, конечно, о победах Великой Отечественной.

История обороны города у форта № 5
Кульминацией прогулки станет посещение форта № 5 «Король Фридрих Вильгельм III» — здесь вы одновременно ощутите мощь немецких стен и силу русского духа. Вы осмотрите разрушенный дот и выставку боевой техники, услышите истории о массированной бомбардировке и штурме укрепления. И, конечно, побываете внутри оборонительного сооружения, седые кирпичные своды которого помнят свист пуль и разрывы снарядов.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная.
  • Отдельно оплачивается посещение форта № 5 — 150 руб. с человека, школьникам — 50 руб. с человека.
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга
Штурм Кёнигсберга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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Сергей проводит ещё 12 экскурсий

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