Сергей проводит ещё 12 экскурсий

В 19 веке Кёнигсберг считался самой защищённой крепостью Германии.
На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии.
Вы увидите скульптуры, посвящённые советским воинам, и сможете самостоятельно посетить форт, стены которого помнят свист пуль и разрывы снарядов.
На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии.
Вы увидите скульптуры, посвящённые советским воинам, и сможете самостоятельно посетить форт, стены которого помнят свист пуль и разрывы снарядов.
Описание экскурсии
Старые кварталы Кёнигсберга
Прогуливаясь от бывшей Монетной площади вдоль старинного водоёма, вы узнаете:
- как жил довоенный Кёнигсберг
- в какой салон заглядывал Иммануил Кант
- чем в городе занимался Александр Суворов
- какие лакомства готовила тетушка Фишер
- как Биржевой сад превратился в фешенебельную гостиницу
- кто выступал в городском зале «Штадтхалле»
На мощёных улочках начала 20 века вы рассмотрите изящную лепнину и грозных львов, напоминающих об эпохе королевы Луизы.
Военное прошлое Восточной Пруссии
- Вы пройдёте по настоящему заповеднику из скульптурных композиций, посвящённых героизму русских воинов на территории Восточной Пруссии
- Увидите бюсты советских военачальников и узнаете, кто завидовал маршалу Рокоссовскому
- Выясните, что связывает героя-подводника Александра Маринеско с лётчиками французской эскадрильи «Нормандия-Неман»
- Послушаете о событиях Семилетней войны, неудачном наступлении в начале Первой мировой и победах в Великой Отечественной
История обороны города у форта №5
- В форте №5 «Король Фридрих Вильгельм III» вы одновременно ощутите мощь немецких стен и силу русского духа
- Осмотрите разрушенный дот и выставку боевой техники
- Услышите истории о массированной бомбардировке и штурме укрепления
- Побываете внутри оборонительного сооружения, седые кирпичные своды которого помнят свист пуль и разрывы снарядов
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная. Между локациями передвигаемся на комфортабельном автомобиле
- Отдельно оплачивается посещение форта №5 — 500 ₽ за чел., льготный билет — 300 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6344 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это одна из самых удивительных экскурсий, на которых нам довелось побывать. Очень гармоничное переплетение рассказов о довоенном Кëнигсберге и событиях военного времени.
Благодаря нашему гиду-проводнику Сергею сделали для себя немало открытий
Благодаря нашему гиду-проводнику Сергею сделали для себя немало открытий
+1
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Е
Экскурсовод мгновенно подстроился под ограниченные физические возможности участников группы,из-за которых экскурсия по времени увеличилась на час,за который он не потребовал никакой доплаты.
Даже на холоде согревал огнём любви к городу и теме,которой делится.
На экскурсии были три поколения -пенсионерка,средний возраст и подросток-понравилось всем.
Благодарим.
Даже на холоде согревал огнём любви к городу и теме,которой делится.
На экскурсии были три поколения -пенсионерка,средний возраст и подросток-понравилось всем.
Благодарим.
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Много ходили, от локации до локации доезжали на авто. Много интересного и мест куда самостоятельно не пойдёшь, тк нет в рекомендациях интернета.
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Познавательно. Интересно. Много новой информации.
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Фальшивый экскурсовод! «Сертифицированный гид по Куршской косе» взялся проводить экскурсию о войне, а сказать-то по теме ему и нечего! Вот и водил два часа по городу, рассказывая материал других своих
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марина! То, как Вы написали отзыв, можно объяснить только антипатией ко мне. Отвечаю по пунктам приговора.
Если Вы читали аннотацию,
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