Сергей проводит ещё 12 экскурсий

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экскурсия не только о войне, но и о старом Кенигсберге. Поэтому мы гуляли вдоль водной глади Замкового пруда, по бывшей Луизеналлее и только по тем местам, которые не входят в другие мои маршруты.

Насчет папки гида согласен: за сезон она несколько износилась, обязательно ее заменю.

Информации о боевых действиях я давал много, в том числе и о Семилетней, и Первой, и Второй мировой войнах. Даже говорил об аресте Рокоссовского во время репрессий. К сожалению, запомнили Вы совсем другое.

Машину я вожу аккуратно. К слову, за свою «ласточку» и за родителей обидно.

Напоминаю, что после нашей встречи Вы собирались отправиться в Светлогорск на такси. Мы обсудили, что легче это сделать из форта, чем из центра города, где были пробки. Лишь поэтому я уехал один.

Проведя экскурсию в полном объеме, я не видел смысла в скидке, которую Вы у меня требовали.

Мне тоже было приятно с Вами познакомиться.