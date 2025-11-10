11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюблённые в Кёнигсберге

Прогулка по местам страстной любви и романтических историй знатных и простых людей прошлого
У вас романтическое настроение, желание заглянуть в тайны влюбленных сердец? Тогда приглашаю на необычную экскурсию по следам романтических историй Кёнигсберга.

Вы узнаете о пылкой любви знаменитых людей прошлого, а также о мучениях и жертвах, на которые им пришлось ради нее пойти.
5
20 отзывов
Влюблённые в Кёнигсберге
Влюблённые в Кёнигсберге
Влюблённые в Кёнигсберге

Описание экскурсии

  • Кафедральный собор. Начнём экскурсию в духовном центре Кёнигсберга. Здесь захоронены герцог Альбрехт и любовь всей его жизни Доротея Датская, ради которой Альбрехт забыл рыцарские заветы и создал новое государство.
  • Исчезнувшая французская улица. Погрустим об Эрнсте Гофмане и его юношеской любви.
  • Монастырь Святой Екатерины, бывшая кирха в Арнау — старинное место поклонения для женщин и девушек, которые просят святую о семейном благополучии.
  • Старинный Луизенваль. Окажемся в пристанище королевы Луизы, чья неразделённая любовь и ранняя кончина отягощали совесть императора Александра I.
  • Замок Вальдау (современное Низовье). В музее замка мы поищем приведение несчастной Сюзанны и удивимся судьбе поэта Максимилиана Шенкендорфа.
  • Ресторанчик «У тётки Фишер». Вернёмся в город и поделимся впечатлениями.

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Chrysler Voyager.
  • При посещении музея замка Вальдау, билеты приобретаются самостоятельно.
  • Посещение ресторана «У тётки Фишер» оплачивается отдельно и не является обязательным.
  • По согласованию возможно изменение программы.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 788 туристов
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
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1
Марина
Это была лучшая экскурсия из всего, что приобретали в Калининграде!!! И лучшая информация!
Изначально искала экскурсию на автомобиле, без большой группы, чтобы поехать с чемоданами, так как в этот день был
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вылет. Попалась эта экскурсия, и, хотя тематика вообще не моя, посмотрела отзывы и удивилась.
И это было прекрасно и познавательно. У меня к концу экскурсии от количества образов, картинок, в которые Елена погрузила, дух захватывало.
Прекрасный маршрут, прекрасная информация и её подача, прекрасная атмосфера!!!!
Искренне советую: больше, чем мы услышали от Елены, мы не смогли получить ни на одной экскурсии, ни в Историческо-Художественном музее, ни в интернете в процессе подготовки к поездке.
Отдельное спасибо, Елена, что смогли в своём плотном графике уделить нам время👍👍👍

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Елена
Очень наполненная, глубокая, интересная, прекрасно организованная экскурсия. Взгляд на историю не с точки зрения дат, цифр и сухих фактов, а с точки зрения человеческих историй, взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
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Поискать ответ на вопрос, какова роль Женщины великих мира сего в истории - кто они, кем и какими были эти музы, вдохновительницы, крепкий тыл,… За одну экскурсию, погружаясь проживаешь несколько жизней, любовных историй, в разных эпохах. Елена делает это очень тонко, искусно и вкусно. Знакомство с красивейшими уголками Калининграда и области, скрытыми от глаз обычного туриста, да и порой и местных жителей. Соприкосновение с удивительными, творческими людьми - энтузиастами, болеющими и бережно сберегающими историю, позволяющими увидеть и восстановить связь между событиями прошлого и настоящего. Благодаря тому, что Елена Профессионал с большой буквы и неравнодушный человек с активной жизненной позицией, а также прекрасная Женщина с очень тёплой и мягкой энергетикой, время на экскурсии пролетело незаметно и оставило глубокий след. БлагоДарю!
P.S. А ещё очень понравилось и на мой взгляд добавляло гармонии и целостности экскурсии, что на экскурсии о влюблённых Кенингсберга меня сопровождала и мужская и женская энергетика. Помимо целостности ощущений -это рождало внутри какое-то особое состояние тепла. БлагоДарю!

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Александр
Экскурсия организована идеально, я бы сказал эталонно. На Елену нужно равняться всем. Само название темы уже говорит о нетривиальности человека, который ее придумал. Лаконично, но емко и завлекательно. Но реальность
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превзошла ожидания многократно. Концентрированный, интереснейший материал, объединенный единой темой, воспринимается и усваивается очень легко. Речевая информация сопровождается еще и музыкой (это на индивидуальной экскурсии я встретил впервые). Несмотря на лаконичность темы исторические факты и гипотезы касались не только любви и взаимоотношений полов, они выходили за пределы Пруссии, не ограничивались одной исторической эпохой, но часто самым неожиданным образом сходились в итоге в конкретную географическую точку Кегингсберга - Калининграда и были тайно или явно связаны с заявленной вечной темой. Человеческий мозг, как и организм в целом, нуждается в пище. Но потребляет он не белки, жиры и углеводы, а информацию. Больше всего он любит новые, ранее не известные факты, темы и впечатления. С этой точки зрения экскурсия Елены - это пища для самых изысканных гурманов. Даже местный житель, полиглот, почти краевед, который был с нами, узнал много нового и интересного в том числе о том, как связаны ранее известные имена, исторические личности и факты с Кенигсбергом. Впечатление и "послевкусие" от экскурсии длилось очень долго. Казалось, что старый Кениг мы видели не только на фотографиях, а "в живую", прохаживаясь по его улицам, встречаясь с Кантом, Гофманом, Вагнером, Королевой Луизой и самим Наполеоном, Григорием Орловым, Евгением Сандовым (он же Юджин Сэндоу, он же Фридрих Вильгельм Мюллер) - родоначальником бодибилдинга и другими замечательными персонажами рассказа. Это не наше больное воображение, а эффект "погружения" в тему, которым владеет Елена. Спасибо огромное за образцовую экскурсию, прекрасно проведенное время и полученные впечатления! С Еленой экскурсии можно назвать отдельным видом искусства. Желаем Елене как можно дольше радовать нас и других гостей янтарного края своими шедеврами экскурсионного жанра, а гостям получать новые самые приятные впечатления, знания, узнавать интересные факты и загораться желанием познать еще больше и стать лучше. С уважением и благодарностью, Александр Синев.

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И
Это была лучшая экскурсия по Калининграду из четырех заказанных в этом городе, правда, у других гидов. Очень интересно и содержательно, без лишней воды, но с увлекательными подробностями. Мы прошлись с
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Еленой по по давно уже несуществующему Кенигсбергу в окружении весьма уважаемой компании - бывших жителей города. Если вас привлекают не просто архитектурные изыски, а жизнь людей давно ушедших эпох, то вам, конечно, понравится эта экскурсия. Мы с мужем были в полном восторге! Огромное спасибо Елене! Она заставила нас взглянуть на Калининград другими глазами*)

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Анна
Если вы планируете поездку в Калининград, то эта экскурсия обязательно должна быть в ваших планах! Я осталась в полном восторге! Насколько увлекательно и необычно она построена, как интересно Елена излагает
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материал, все это нужно просто услышать. Никаких сухих исторических фактов, все логично и со вкусом, так, что я впервые, наверное, даже смогла запомнить всё, что рассказывает экскурсовод! Рекомендую экскурсию всем, кто ценит своё время, потому что проведёте вы его с удовольствием и пользой! Спасибо, Елена, огромное!!!

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Ирина
Были на экскурсии "Влюбленные в Калининграде" уже после того, как много что посмотрели и узнали о городе и области. Елена открыла нам Калининград романтичный и необычный, рассказав историю города через
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истории людей, через истории любви. Заканчивается один рассказ, звучит красивая музыка и начинается следующая легенда… Это особенная экскурсия, которую хочется порекомендовать всем, кто любит нестандартный подход, индивидуальность. А может быть просто всем, кто любит…

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