11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Влюбленные в Кенигсберге

Прогулка по местам страстной любви и самых романтических историй знатных и простых людей прошлого

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
У вас романтическое настроение, желание заглянуть в тайны влюбленных сердец? Тогда приглашаю на необычную экскурсию по следам романтических историй Кенигсберга.

Вы узнаете о пылкой любви знаменитых людей прошлого, а также о мучениях и жертвах, на которые им пришлось ради нее пойти.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
5
Влюбленные в Кенигсберге
Влюбленные в Кенигсберге

Программа

  • Начнется экскурсия в духовном центре Кенигсберга — Кафедральном соборе, где захоронены герцог Альбрехт и любовь всей его жизни Доротея Датская, ради которой Альбрехт забыл рыцарские заветы и создал новое государство.
  • Мы прогуляемся по исчезнувшей французской улице, погрустим о Эрнсте Гофмане и его юношеской любви.
  • Продолжим наше путешествие в любимом парке всех влюбленных, который создал поэт Шеффнер.
  • И еще один парк зовет нас в гости — старинный Луизенваль — пристанище королевы Луизы, чья неразделенная любовь и ранняя кончина отягощала совесть императора Александра I.
  • Затем мы покинем городскую суету и отправимся в замок Вальдау (Совр. Низовье), в музее замка мы поищем приведение несчастной Сюзанны и удивился судьбе поэта Максимилиана Шенкендорфа.
  • Потом мы вернемся в город и полные незабываемых впечатлений отдохнем в ресторанчике «У тетки Фишер».
Влюбленные в Кенигсберге
Влюбленные в Кенигсберге
Влюбленные в Кенигсберге
Влюбленные в Кенигсберге
Влюбленные в Кенигсберге
Влюбленные в Кенигсберге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
Напишите мне

11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Анна
22 июля 2019
Если вы планируете поездку в Калининград, то эта экскурсия обязательно должна быть в ваших планах! Я осталась в полном восторге! Насколько увлекательно и необычно она построена, как интересно Елена излагает материал, все это нужно просто услышать. Никаких сухих исторических фактов, все логично и со вкусом, так, что я впервые, наверное, даже смогла запомнить всё, что рассказывает экскурсовод! Рекомендую экскурсию всем, кто ценит своё время, потому что проведёте вы его с удовольствием и пользой! Спасибо, Елена, огромное!!!
12 мая 2019
Прилетала с подругой на майские праздники из Санкт-Петербурга в Калининград. Вчера - 11 мая у нас была экскурсия с Еленой "Влюбленные в Кенигсберг". Мы в восторге от экскурсовода Елены и самой экскурсии: тактичный гид, интересная подача, удобство и комфорт во время экскурсии. Рекомендуем всем! Анна и Айя.
12 июня 2018
Елена очень грамотный и интеллигентный гид. С глубоким знание и любовью к городу помогла полюбить нам прекрасный город. Через историю любви легендарных жителей она донесла до нас всю историю Кёнигсберга. Настолько было увлекательно, что мы попросили продлить нашу экскурсию. Маршрут был пеший и автомобильный. Объездили весь город, включая Форт 11. Очень рекомендую.
Ирина
18 сентября 2017
Были на экскурсии "Влюбленные в Калининграде" уже после того, как много что посмотрели и узнали о городе и области. Елена открыла нам Калининград романтичный и необычный, рассказав историю города через истории людей, через истории любви. Заканчивается один рассказ, звучит красивая музыка и начинается следующая легенда... Это особенная экскурсия, которую хочется порекомендовать всем, кто любит нестандартный подход, индивидуальность. А может быть просто всем, кто любит...
8 августа 2017
Очень интересная экскурсия! Много новых имен, исторических событий! Мы очень благодарны Елене за глубокие знания материала, за любовь к своей профессии и профессиализм.
4 июня 2017
Это прелестная экскурсия, в которой гид рассказывает о городе через призму человеческих отношений. Сценарий отличный, развитие событий происходит как в хорошо написанной книге. Приятно видеть, когда человек искренне любит свою работу.
18 мая 2017
Очень наполненная, глубокая, интересная, прекрасно организованная экскурсия. Взгляд на историю не с точки зрения дат, цифр и сухих фактов, а с точки зрения человеческих историй, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Поискать ответ на вопрос, какова роль Женщины великих мира сего в истории - кто они, кем и какими были эти музы, вдохновительницы, крепкий тыл,… За одну экскурсию, погружаясь проживаешь несколько жизней, любовных историй, в разных эпохах. Елена делает это очень тонко, искусно и вкусно. Знакомство с красивейшими уголками Калининграда и области, скрытыми от глаз обычного туриста, да и порой и местных жителей. Соприкосновение с удивительными, творческими людьми - энтузиастами, болеющими и бережно сберегающими историю, позволяющими увидеть и восстановить связь между событиями прошлого и настоящего. Благодаря тому, что Елена Профессионал с большой буквы и неравнодушный человек с активной жизненной позицией, а также прекрасная Женщина с очень тёплой и мягкой энергетикой, время на экскурсии пролетело незаметно и оставило глубокий след. БлагоДарю!
P.S. А ещё очень понравилось и на мой взгляд добавляло гармонии и целостности экскурсии, что на экскурсии о влюблённых Кенингсберга меня сопровождала и мужская и женская энергетика . Помимо целостности ощущений -это рождало внутри какое-то особое состояние тепла. БлагоДарю!
9 января 2017
Экскурсия организована идеально, я бы сказал эталонно. На Елену нужно равняться всем. Само название темы уже говорит о нетривиальности человека, который ее придумал. Лаконично, но емко и завлекательно. Но реальность превзошла ожидания многократно. Концентрированный, интереснейший материал, объединенный единой темой, воспринимается и усваивается очень легко. Речевая информация сопровождается еще и музыкой (это на индивидуальной экскурсии я встретил впервые). Несмотря на лаконичность темы исторические факты и гипотезы касались не только любви и взаимоотношений полов, они выходили за пределы Пруссии, не ограничивались одной исторической эпохой, но часто самым неожиданным образом сходились в итоге в конкретную географическую точку Кегингсберга - Калининграда и были тайно или явно связаны с заявленной вечной темой. Человеческий мозг, как и организм в целом, нуждается в пище. Но потребляет он не белки, жиры и углеводы, а информацию. Больше всего он любит новые, ранее не известные факты, темы и впечатления. С этой точки зрения экскурсия Елены - это пища для самых изысканных гурманов. Даже местный житель, полиглот, почти краевед, который был с нами, узнал много нового и интересного в том числе о том, как связаны ранее известные имена, исторические личности и факты с Кенигсбергом. Впечатление и "послевкусие" от экскурсии длилось очень долго. Казалось, что старый Кениг мы видели не только на фотографиях, а "в живую", прохаживаясь по его улицам, встречаясь с Кантом, Гофманом, Вагнером, Королевой Луизой и самим Наполеоном, Григорием Орловым, Евгением Сандовым (он же Юджин Сэндоу, он же Фридрих Вильгельм Мюллер) - родоначальником бодибилдинга и другими замечательными персонажами рассказа. Это не наше больное воображение, а эффект "погружения" в тему, которым владеет Елена. Спасибо огромное за образцовую экскурсию, прекрасно проведенное время и полученные впечатления! С Еленой экскурсии можно назвать отдельным видом искусства. Желаем Елене как можно дольше радовать нас и других гостей янтарного края своими шедеврами экскурсионного жанра, а гостям получать новые самые приятные впечатления, знания, узнавать интересные факты и загораться желанием познать еще больше и стать лучше. С уважением и благодарностью, Александр Синев.
11 апреля 2016
Отличная экскурсия, дающая возможность посмотреть на историю через призму человеческих взаимоотношений, часто ее и определяющих. Елена прекрасный гид, умеющий увлекательно изложить материал и очень приятный человек. Большое спасибо.
2 ноября 2015
Как только я поздоровалась с Еленой, мне показалось, что экскурсия пройдет очень хорошо! Так оно и оказалось! Во-первых, Елена - очень приятная женщина и интересный рассказчик! Какие красивые и интересные места мы посетили! И если в первые дни нашего пребывания в Калининграде у нас было ощущение, что надо приехать сюда еще, то после экскурсии с Еленой стало совершенно очевидно - надо вернуться!
Большое спасибо Елене и Илье за замечательную прогулку!
Ещё 1 отзыв

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Кенигсберг — город-крепость, город-музейКенигсберг — город-крепость, город-музейКенигсберг — город-крепость, город-музей
4000 за экскурсию
5.5 часов
16 отзывов
От основания до штурма — история Кенигсберга на авто-экскурсии по музеям оборонительных объектов
Кенигсберг был создан рыцарями тевтонского ордена как город-крепость, таким он и оставался на протяжении многих столетий. В наши дни история и объекты оборонительной линии города стали достоянием нескольких музейных экспозиций. Теперь Кенигсберг — это город-музей. Во время экскурсии вы откроете оборонительную историю Кенигсберга и Калининграда, узнаете о влиятельных правителях, связанных с судьбой города, о быте и традициях 19 века и о знаменательных событиях 20 столетия.

Необычные маршруты по Калининграду

Сказки старого КалининградаСказки старого КалининградаСказки старого Калининграда
2080 за экскурсию
2.5 часа
61 отзыв
Узнать о кошачьих тропах города, открыть их секреты и понять, каким был Кёнигсберг в средние века
Коты — это главные хранители тайн Калининграда, города, в котором интересное не сразу бросается в глаза из-за былых разрушений. Я поделюсь с вами увлекательными фактами о Кёнигсберге: о его «кошачьих местах» и их истории, о судьбе города и его древних локациях; дам ключи, которые помогут вам самостоятельно изучить Калининград и его окрестности. Приведу к тайным местам, где нужно обязательно загадать желание, а после мы побываем там, где когда-то жил Гофман — мистик, фантаст и художник. Моя экскурсия откроет новые грани одного из самых необычных городов России.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого городаПодземный Кёнигсберг: легенды старого городаПодземный Кёнигсберг: легенды старого города
3640 за экскурсию
4 часа
23 отзыва
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда – существование подземного города с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках. Вы пройдете по «зеленому поясу» Кенигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
Романтические прогулки по загадочному КалининградуРомантические прогулки по загадочному КалининградуРомантические прогулки по загадочному Калининграду
3640 за экскурсию
3 часа
33 отзыва
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
«В некотором царстве, в тридевятом государстве…» — так начинаются многие сказки. Между тем это про нас, ведь Калининград является тридцать девятым регионом. В компании гида-чародея — меня — вы прикоснетесь к городским тайнам немного в стороне от привычных туристических маршрутов, проникнитесь атмосферой романтики и таинственности, полюбите город за его непарадные символы и народные предания.
Янтарная душа КалининградаЯнтарная душа КалининградаЯнтарная душа Калининграда
5500 за экскурсию
6 часов
12 отзывов
Познакомиться с судьбой солнечного камня и разгадать его тайны
От Тевтонского ордена до советского комбината — янтарной истории Калининграда много веков. Я расскажу самое интересное о самоцвете: как ещё его называют, когда начали добывать камень, чем он отличается от других. Конечно, вы прикоснётесь и к главной загадке солнечного минерала — Янтарной комнате. Легенды о таинственной пропаже шедевра и предания о добыче камня в Средневековье добавят экскурсии налёт мистики, а занимательные факты позволят проникнуть в янтарную жизнь Калининграда.
Сафари «В поисках янтаря»Сафари «В поисках янтаря»Сафари «В поисках янтаря»
13300 за экскурсию
7.5 часов
Прокатиться по местам добычи солнечного камня, узнать о его обработке и отыскать свой самородок
Наша область — самый янтароносный край в мире, и мы предлагаем вам отправиться в путешествие по янтарным кладовым. Вы побываете в музее Янтарного комбината и раскроете секреты этого камня, на карьерах увидите, как добывают хвойную смолу. Встретитесь с ювелирами, а если повезет, сами отыщете самоцвет.
Рыбалка в КалининградеРыбалка в КалининградеРыбалка в Калининграде
9000 за экскурсию
7 часов
4 отзыва
Отправиться за свежим уловом к живописным Тавским озерам или заливам Балтийского моря
Предлагаю вам провести пару часов среди морских волн или пейзажей Тавских озер за самым «клевым» занятием в мире — рыбалкой! Я помогу вам подобрать снасти, расскажу о повадках местной рыбы, открою секретные «рыбные» уголки и, конечно, не позволю уехать без свежепойманных трофеев, которые мы сможем тут же закоптить к ужину.

Выбирайте и другие экскурсии в Калининграде

Музеи и искусствоКрыши и панорамыЯнтарныйОбзорныеФортыЗа городомКафедральный соборКуршская косаНа автобусеЗамкиИндивидуальныеСоветскГрупповыеИстория и архитектураГастрономическиеНеобычные маршрутыКвестыФотосессииСветлогорскАмалиенауЗеленоградскМузей янтаряЧерняховскВсеРечные прогулкиМастер-классыНа автомобилеИндивидуальныеДля детейВ другой городБалтийскНеманСо скидкойПешком