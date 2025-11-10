11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У вас романтическое настроение, желание заглянуть в тайны влюбленных сердец? Тогда приглашаю на необычную экскурсию по следам романтических историй Кёнигсберга.
Вы узнаете о пылкой любви знаменитых людей прошлого, а также о мучениях и жертвах, на которые им пришлось ради нее пойти.
Вы узнаете о пылкой любви знаменитых людей прошлого, а также о мучениях и жертвах, на которые им пришлось ради нее пойти.
Описание экскурсии
- Кафедральный собор. Начнём экскурсию в духовном центре Кёнигсберга. Здесь захоронены герцог Альбрехт и любовь всей его жизни Доротея Датская, ради которой Альбрехт забыл рыцарские заветы и создал новое государство.
- Исчезнувшая французская улица. Погрустим об Эрнсте Гофмане и его юношеской любви.
- Монастырь Святой Екатерины, бывшая кирха в Арнау — старинное место поклонения для женщин и девушек, которые просят святую о семейном благополучии.
- Старинный Луизенваль. Окажемся в пристанище королевы Луизы, чья неразделённая любовь и ранняя кончина отягощали совесть императора Александра I.
- Замок Вальдау (современное Низовье). В музее замка мы поищем приведение несчастной Сюзанны и удивимся судьбе поэта Максимилиана Шенкендорфа.
- Ресторанчик «У тётки Фишер». Вернёмся в город и поделимся впечатлениями.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Chrysler Voyager.
- При посещении музея замка Вальдау, билеты приобретаются самостоятельно.
- Посещение ресторана «У тётки Фишер» оплачивается отдельно и не является обязательным.
- По согласованию возможно изменение программы.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 788 туристов
Я отношусь к тому поколению калининградцев, которые с любовью исследуют свой город и с гордостью рассказывают о его неповторимости. Историк по образованию, я с удовольствием копаюсь в архивных материалах, свои интересные находки публикую для широкого читателя. Мне хочется увлечь наших гостей загадками этого старинного и романтического места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была лучшая экскурсия из всего, что приобретали в Калининграде!!! И лучшая информация!
Изначально искала экскурсию на автомобиле, без большой группы, чтобы поехать с чемоданами, так как в этот день был
Изначально искала экскурсию на автомобиле, без большой группы, чтобы поехать с чемоданами, так как в этот день был
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Очень наполненная, глубокая, интересная, прекрасно организованная экскурсия. Взгляд на историю не с точки зрения дат, цифр и сухих фактов, а с точки зрения человеческих историй, взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
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Экскурсия организована идеально, я бы сказал эталонно. На Елену нужно равняться всем. Само название темы уже говорит о нетривиальности человека, который ее придумал. Лаконично, но емко и завлекательно. Но реальность
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И
Это была лучшая экскурсия по Калининграду из четырех заказанных в этом городе, правда, у других гидов. Очень интересно и содержательно, без лишней воды, но с увлекательными подробностями. Мы прошлись с
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Если вы планируете поездку в Калининград, то эта экскурсия обязательно должна быть в ваших планах! Я осталась в полном восторге! Насколько увлекательно и необычно она построена, как интересно Елена излагает
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Были на экскурсии "Влюбленные в Калининграде" уже после того, как много что посмотрели и узнали о городе и области. Елена открыла нам Калининград романтичный и необычный, рассказав историю города через
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