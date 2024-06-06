1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Восхитимся изяществом архитектурных деталей на самой красивой улице Калининграда»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
«Вы погуляете по его колоритным улицам и увидите прусские, советские и современные здания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
«Извилистыми улочками мы пройдем вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть собственное имя и уникальный образ»
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
«А затем прогуляемся по улицам Ратсхофа, где селились рабочие»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
«Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«На обратном пути заглянете в Зеленоградск и пройдете по его тихим, уютным улицам»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Аутентичный Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Начало: На площади Победы
«Вы увидите «Кровавый Собор», самую романтичную улицу Кёнигсберга, исторический вокзал, здания тюрьмы, НКВД и Гестапо»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
«По улице Красной вы прогуляетесь до набирающей популярность кофейни «Хомлины»»
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
«Я провезу вас по старинным немецким улицам, покажу роскошные виллы и рабочие кварталы»
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Завтра в 16:30
9 июня в 16:30
от 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
«Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Начало: Медовый мост
«Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I»
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
1 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
«Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
«Погуляем по прибрежному Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с зеленоградскими котиками — живыми и декоративными»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
«Район Амалиенау (район богатых) Проедемся по главной улице Лен»
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
«Вы пройдете по старинным улицам и зеленым паркам, спуститесь к морю, загадаете желание у солнечных часов, разгадаете код города и постигнете его душу»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау
О выдающемся проекте, великих людях и истории вилл, хранящих тайны своих владельцев
Начало: В районе Центрального парка культуры и отдыха
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
Начало: У входа в Центральный парк
«☝️ В 19 веке современная Комсомольская улица именовалась Луизеналлее в честь Луизы Мекленбургской, королевы Пруссии»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
593₽ за человека
Мини-группа
3 часа
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
«Мы прогуляемся по Комсомольской улице (бывш»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
«Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской»
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
«Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
Изучить памятные места города и прикоснуться к его истории
Начало: В районе парка Центральный
«Он вернулся на улицы Калининграда благодаря настойчивым просьбам местных жителей»
9 июня в 10:00
10 июня в 16:00
5 345₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
«На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба»»
от 4 550₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Начало: Улица Комсомольская, 1
«Добро пожаловать на экскурсию по старинному району Кёнигсберга – Хуфен и одной из самых его красивых улиц – Луизен Алле»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«Тропою Канта к Кафедральному Собору По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга»
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ратсхоф: район с историей
Удивиться сюжетам, скрывающимся на улицах бывшего пролетарского пригорода
Начало: на проспекте Мира
«Здесь можно блуждать часами, смотреть на вековые домики, удивляться нетипичной для России планировке улиц»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
«мы пройдём по оживлённому Ленинскому проспекту, где расположились здания бывшей дирекции имперских железных дорог и Биржи»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Добрый день! Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию, а особенно за Олю! Мы в диком восторге! Она поняла то, что
- ККсения6 июня 2024Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
- ЛЛюдмила6 июня 2024Такие экскурсии однозначно нужно брать! На меня произвела огромное впечатление непростая история города. Можно было, конечно, почитать, но некогда и не
- ЛЛюбовь6 июня 2024Очень понравилась экскурсия от Тимура, что сразу после первой экскурсии мы записались на вторую. Интересно, энергично, с юмором, поэтому многое запомнилось и было увлекательно, время быстро пролетело, хотелось еще изучать, гулять, впитывать историю. Спасибо!
- ЕЕлена5 июня 2024Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
- ААлексей5 июня 2024Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
- ЕЕлизавета5 июня 2024Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
- ТТатьяна5 июня 2024Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
- ДДенис5 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
- ННадежда5 июня 2024Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Калининграда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод