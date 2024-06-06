🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 251 отзыв Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне «Восхитимся изяществом архитектурных деталей на самой красивой улице Калининграда» 6 667 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 2.5 часа 956 отзывов Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего Начало: У входа в гостиницу Калининград «Вы погуляете по его колоритным улицам и увидите прусские, советские и современные здания» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30 894 805 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 255 отзывов Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки Начало: У входа в Центральный парк «Извилистыми улочками мы пройдем вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть собственное имя и уникальный образ» от 3600 2 520 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 75 отзывов Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф Начало: По договоренности «А затем прогуляемся по улицам Ратсхофа, где селились рабочие» от 10 700 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 58 отзывов Амалиенау - вдохновение Кенигсберга Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида Начало: У центрального парка «Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова» 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 149 отзывов Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида Начало: Г. Калининград «На обратном пути заглянете в Зеленоградск и пройдете по его тихим, уютным улицам» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 60 отзывов Калининград: история и красота приморья Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска Начало: На улице Шевченко в Калининграде «Аутентичный Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой» от 19983 17 985 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий Начало: На площади Победы 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания Начало: Ул Сергеева, 4 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 64 отзыва Калининград: город с удивительной судьбой Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии Начало: На Центральной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 9 часов 101 отзыв Популярное предложение От порта до курорта: путешествие по историческим городам Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья Начало: Ул. Профессора Баранова 34 «Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта» Расписание: ежедневно в 09:00 2555 2 300 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 187 отзывов Калининград - город контрастов Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии Начало: Площадь у Дома Советов 7 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 8 отзывов Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии Начало: На площади Победы «Вы увидите «Кровавый Собор», самую романтичную улицу Кёнигсберга, исторический вокзал, здания тюрьмы, НКВД и Гестапо» Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 2 отзыва Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа) Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов Начало: у Центрального парка «По улице Красной вы прогуляетесь до набирающей популярность кофейни «Хомлины»» Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00 700 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 110 отзывов Обзорная экскурсия по Калининграду Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81 «Я провезу вас по старинным немецким улицам, покажу роскошные виллы и рабочие кварталы» Расписание: ежедневно в 9:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 857 отзывов Огни ночного Калининграда Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00 от 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда Начало: Возле зоопарка «Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 17 отзывов Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда Начало: Медовый мост «Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I» Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Хуфен изнутри: как устроен город Исследовать исторический район Кёнигсберга Начало: У входа в Центральный парк «Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района» от 2900 2 465 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 4 часа 5 отзывов Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок «Погуляем по прибрежному Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с зеленоградскими котиками — живыми и декоративными» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Кёнигсберг - город призрак Начало: По договорённости «Район Амалиенау (район богатых) Проедемся по главной улице Лен» Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 43 отзыва Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр Начало: У входа в гостиницу «Калининград» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 1 отзыв Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33) «Вы пройдете по старинным улицам и зеленым паркам, спуститесь к морю, загадаете желание у солнечных часов, разгадаете код города и постигнете его душу» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Авторская экскурсия по Амалиенау О выдающемся проекте, великих людях и истории вилл, хранящих тайны своих владельцев Начало: В районе Центрального парка культуры и отдыха 4 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене» Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов Начало: На площади Победы «Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда» 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе) Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице Начало: У входа в Центральный парк «☝️ В 19 веке современная Комсомольская улица именовалась Луизеналлее в честь Луизы Мекленбургской, королевы Пруссии» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00 593 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва «Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе) Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов Начало: На пр. Мира «Мы прогуляемся по Комсомольской улице (бывш» Расписание: в среду и субботу в 12:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала Начало: В районе зоопарка «Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов На велосипеде по Амалиенау Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории Начало: У Астрономического бастиона «Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов» Расписание: в понедельник в 17:00 2 800 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья Начало: В аэропорту Калининграда «Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна» 8 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🚋 На трамвае Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком Изучить памятные места города и прикоснуться к его истории Начало: В районе парка Центральный «Он вернулся на улицы Калининграда благодаря настойчивым просьбам местных жителей» 5 345 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска «На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба»» от 4 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда Начало: Улица Комсомольская, 1 «Добро пожаловать на экскурсию по старинному району Кёнигсберга – Хуфен и одной из самых его красивых улиц – Луизен Алле» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа «Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору Начало: Площадь Победы, 1 «Тропою Канта к Кафедральному Собору По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга» Расписание: среда и суббота в 11.11 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Ратсхоф: район с историей Удивиться сюжетам, скрывающимся на улицах бывшего пролетарского пригорода Начало: на проспекте Мира «Здесь можно блуждать часами, смотреть на вековые домики, удивляться нетипичной для России планировке улиц» 4 500 ₽ за всё до 6 чел.