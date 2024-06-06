Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Калининграда

Найдено 36 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Калининграде, цены от 593 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
251 отзыв
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
«Восхитимся изяществом архитектурных деталей на самой красивой улице Калининграда»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667 за всё до 5 чел.
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
«Вы погуляете по его колоритным улицам и увидите прусские, советские и современные здания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
«Извилистыми улочками мы пройдем вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть собственное имя и уникальный образ»
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Город-призрак Кёнигсберг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
75 отзывов
Путешествие в прошлое: Город-призрак Кёнигсберг в Калининграде
Познайте Калининград через истории Кёнигсберга: от острова Канта до тайн Амалиенау и Ратсхоф
Начало: По договоренности
«А затем прогуляемся по улицам Ратсхофа, где селились рабочие»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от 10 700 за всё до 7 чел.
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
«Вы погуляете по центральным улицам Амалиенау: живописному и утопающему в зелени проспекту Победы, Каштановой аллее и роскошной улице Кутузова»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«На обратном пути заглянете в Зеленоградск и пройдете по его тихим, уютным улицам»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Калининград: история и красота приморья
Исследуйте жемчужины Калининградской области: узнайте тайны янтаря, военные традиции Балтийска и архитектуру Светлогорска
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Аутентичный Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1998317 985 за всё до 7 чел.
Пешком по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000 за всё до 5 чел.
Мистики и маги Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800 за всё до 5 чел.
Калининград: город с удивительной судьбой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
64 отзыва
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Прогулявшись по его атмосферным улицам со старинными виллами, вы поймёте, почему город заслужил репутацию лучшего курорта»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Калининград - город контрастов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
187 отзывов
Калининград - город контрастов
Познакомиться с самым западным и самым таинственным городом на автомобильно-пешеходной экскурсии
Начало: Площадь у Дома Советов
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
7 300 за всё до 4 чел.
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Кирпичная история Кёнигсберга: что скрывают камни
Окунуться в прошлое города и узнать тайны его домов и улиц на групповой экскурсии
Начало: На площади Победы
«Вы увидите «Кровавый Собор», самую романтичную улицу Кёнигсберга, исторический вокзал, здания тюрьмы, НКВД и Гестапо»
Расписание: в понедельник в 10:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 100 за человека
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Амалиенау! (мини-группа)
Прогуляться по Кёнигсбергским улочкам и полюбоваться причудливыми фасадами старых домов
Начало: у Центрального парка
«По улице Красной вы прогуляетесь до набирающей популярность кофейни «Хомлины»»
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00, в субботу в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
700 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду
Мини-группа
3 часа
110 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
«Я провезу вас по старинным немецким улицам, покажу роскошные виллы и рабочие кварталы»
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 200 за человека
Огни ночного Калининграда
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
857 отзывов
Огни ночного Калининграда
Расписание: По субботам в 18:00 и в 19:00
Завтра в 16:30
9 июня в 16:30
от 900 за человека
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
От Ули до Антошки: семейная прогулка с участием хомлинов
Познакомиться с историческими районами и современными символами Калининграда
Начало: Возле зоопарка
«Мы прогуляемся по проспекту Мира — главной улице немецкого района Хуфен»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Остров Канта и Амалиенау - сердце Калининграда
Начало: Медовый мост
«Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I»
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
1 000 за человека
Хуфен изнутри: как устроен город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Хуфен изнутри: как устроен город
Исследовать исторический район Кёнигсберга
Начало: У входа в Центральный парк
«Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:30
от 29002 465 за всё до 8 чел.
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
«Погуляем по прибрежному Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с зеленоградскими котиками — живыми и декоративными»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Кёнигсберг - город призрак
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Кёнигсберг - город призрак
Начало: По договорённости
«Район Амалиенау (район богатых) Проедемся по главной улице Лен»
Расписание: Понедельник, Вторник, среда, Четверг, пятница Суббота, Воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Советск - Неман: православные святыни и немецкое зодчество
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Симфония Светлогорска: аудиоэкскурсия-спектакль по улицам города
Начало: Площадь перед вокзалом (улица Ленина, 33)
«Вы пройдете по старинным улицам и зеленым паркам, спуститесь к морю, загадаете желание у солнечных часов, разгадаете код города и постигнете его душу»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990 за человека
Авторская экскурсия по Амалиенау
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау
О выдающемся проекте, великих людях и истории вилл, хранящих тайны своих владельцев
Начало: В районе Центрального парка культуры и отдыха
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Квест-экскурсия «Щелкунчик в Хуфене»
Обойти самые сказочные локации Кёнигсберга в поисках скрытых деталей и вкусных призов
Начало: На площади Победы
«Когда-то тут высился средневековый лес, а теперь теснятся домики с черепичными крышами, проложены тихие улочки и самый красивый проспект Калининграда»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за всё до 10 чел.
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
Начало: У входа в Центральный парк
«☝️ В 19 веке современная Комсомольская улица именовалась Луизеналлее в честь Луизы Мекленбургской, королевы Пруссии»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
593 за человека
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
«Весна королевы Луизы»: прогулка по знаменитой улице Кёнигсберга (в мини-группе)
Отправиться в путешествие сквозь время и раствориться в блеске роскошных вилл и доходных домов
Начало: На пр. Мира
«Мы прогуляемся по Комсомольской улице (бывш»
Расписание: в среду и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
12 июня в 12:00
1 200 за человека
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
По аллеям Хуфена, или В гостях у Кёнигсберга
Атмосферная экскурсия по старинным улицам с погружением в историю и архитектуру квартала
Начало: В районе зоопарка
«Затем вы окажетесь на самой живописной улице Хуфена — Луизеналлее, ныне Комсомольской»
16 июня в 10:00
17 июня в 09:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
На велосипеде по Амалиенау
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«Аллеи, парки и уютные улицы Амалиенау просто созданы для велосипедистов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800 за человека
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
«Вы прогуляетесь по уютному парку «Плантаж», где в пруду круглый год живут утки и лебеди, и попадёте на главную улицу города с нарядными домами эпохи немецкого модерна»
9 июня в 14:00
11 июня в 08:00
8 800 за всё до 7 чел.
Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Самые красивые улицы Калининграда на трамвае и пешком
Изучить памятные места города и прикоснуться к его истории
Начало: В районе парка Центральный
«Он вернулся на улицы Калининграда благодаря настойчивым просьбам местных жителей»
9 июня в 10:00
10 июня в 16:00
5 345 за всё до 6 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
«На торговой улице Кёнигсбергерштрассе осмотрим сохранившиеся виллы, отели, почтамт, булочную и даже «Дом звездного неба»»
от 4 550 за всё до 4 чел.
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Дом с Горгульей и секреты Хуфен: аудиогид по старинному району Калининграда
Начало: Улица Комсомольская, 1
«Добро пожаловать на экскурсию по старинному району Кёнигсберга – Хуфен и одной из самых его красивых улиц – Луизен Алле»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790 за человека
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
«Из века XXI в Средние века» - дорога к Кафедральному собору
Начало: Площадь Победы, 1
«Тропою Канта к Кафедральному Собору По пути, на неприметной улице отыщем старый университет, поприветствуем выдающихся жителей Кёнигсберга»
Расписание: среда и суббота в 11.11
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Ратсхоф: район с историей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ратсхоф: район с историей
Удивиться сюжетам, скрывающимся на улицах бывшего пролетарского пригорода
Начало: на проспекте Мира
«Здесь можно блуждать часами, смотреть на вековые домики, удивляться нетипичной для России планировке улиц»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Кёнигсберг - Калининград: между двух вокзалов
Погружение в историю города на авторской прогулке в мини-группе
Начало: У Южного вокзала
«мы пройдём по оживлённому Ленинскому проспекту, где расположились здания бывшей дирекции имперских железных дорог и Биржи»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Балтийск, Янтарный, Светлогорск - уникальные приморские города
    Добрый день! Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию, а особенно за Олю! Мы в диком восторге! Она поняла то, что
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    нам нужно было без слов! Не пожалела своего времени, показала нам потрясающие виды на затопленный карьер и мыс. Мы, сами того не ожидая, увидели немецкое кладбище. Сделала нам кучу потрясающих фотографий. А прогулка на фуникулёре - это просто мечта! Оля очень юморная, приятная и легкая в общении. 🫶

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
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    давала советы, видно, что с душой подходит к работе. Счастливы, что попали к этой девушке. Жаль, что на Куршскую косу ездили не с ней.

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Калининград на одном дыхании
    Такие экскурсии однозначно нужно брать! На меня произвела огромное впечатление непростая история города. Можно было, конечно, почитать, но некогда и не
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    сложилось. Тимур абсолютно без "лишней воды" рассказал и показал основные моменты, на которые возможно я бы не обратила внимания, передвигаясь по центру города самостоятельно. Здесь неоднократно писали, что он очень торопится и проглатывает слова. НО! …. Друзья, а вы пробовали так много говорить за такой промежуток времени? Из нашей группы никто не пожаловался, что чего-то не услышал и не понял. К тому же Тимур с удовольствием и большим интересом отвечает на все вопросы. Ощущение, что рассказал бы еще много интересного, но время ограничивает. Были с нами и дети, интереса у них не увидела, но наш гид не берет с детей плату в отличие от других! Нам, как и всем, была предложена еще одна экскурсия "Амалиенау — в поисках Кёнигсберга". Называйте это маркетингом, но я спокойно отношусь к тому, что люди зарабатывают. Мы согласились и с удовольствием прогулялись по улочкам старого района. И ФАКТ! Если бы не Тимур, то так и не поняли, зачем мы вообще сюда пришли))).

  • Л
    Любовь
    6 июня 2024
    Калининград на одном дыхании
    Очень понравилась экскурсия от Тимура, что сразу после первой экскурсии мы записались на вторую. Интересно, энергично, с юмором, поэтому многое запомнилось и было увлекательно, время быстро пролетело, хотелось еще изучать, гулять, впитывать историю. Спасибо!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
    Были на экскурсии по Амалиенау 15 мая с Евгением. Мы в восторге! Евгений великолепный рассказчик, он просто очаровал нас городом.
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    Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень интересно и увлекательно знакомиться с городом с человеком, влюбленным в свой город! Спасибо огромное Евгению!!!

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Инга - без сомнений топовый гид: много знающий, но не занудный, а также очень опытный, благодаря чему удается организовать и
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    маршрут, и рассказ оптимальным образом. Также она очень энергичная и целенаправленная (что позволяет за не самое продолжительное время охватить самые разные грани прекрасного города), но очень комфортная в общении и чрезвычайно милая женщина! Благодаря Инге мы увидели Калининград совсем другими глазами! Спасибо большое!

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Мистики и маги Кёнигсберга
    Очень интересная экскурсия, Кёнигсберг открывается с другой стороны, тайной и мистической. Елена нам рассказала об замках, призраках и проклятиях, что
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    находятся здесь. Она очень здорово визуализировала весь процесс, вышли на горку, она нам картинку,мол так вот всё выглядело, а внутри вот так и всё в таком духе. Мне очень всё понравилось, рекомендую посетить:)

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Город-призрак Кёнигсберг
    Геннадий молодец, популярно, позновательно и интересно провел экскурсию. Мы первый раз в городе.
  • Д
    Денис
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась. Гид Инга познавательно рассказала много интересной информации о истории города, его восстановлении и текущей жизни. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
    Это было наше первое посещение Калининграда. И Инга очень интересно рассказала нам историю города, показала все знаковые места, старые фотографии
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    домов и улиц, провела нас от центра до острова Канта. И несмотря на жару, 3 часа пролетели незаметно! А кроме этого, Инга выслала еще перед встречей список хороших ресторанов не только в Калининграде, но и в рядом расположенных городах, и ответила на все вопросы, которых у нас было масса. Однозначно рекомендую Ингу как лучшего гида в Калининграде!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
  2. Калининград на одном дыхании
  3. Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
  4. Город-призрак Кёнигсберг
  5. Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 593 до 17 985 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3387 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Калининграда. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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