Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей

6-дневный сёрф-тур по Калининграду и Куршской Косе с экскурсиями и тренировками

Описание
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Ответы на вопросы
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Surf camp. Сёрф-тур в Калининград на 6 дней / 5 ночей
Ближайшие даты:
2
июн
11
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Шесть насыщенных дней в Калининграде.
Настоящее путешествие и приключение.
Сёрфинг на Балтийском море.
100 часов спорта и развлечений.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Четыре тренировки по сёрфингу по 2,5 часа
  • Экскурсия по старинному району Калининграда – Амалиенау
  • Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску
  • Экскурсия на производство досок для сёрфинга
  • Экскурсия по Куршской Косе
  • Одно занятие йогой
  • Полный комплект снаряжения для тренировок
  • Сопровождение: гиды и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение в номере
  • Ранний заезд в день приезда
  • Поздний выезд в день отъезда
  • Завтраки и ужины по программе
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит
  • Авиабилеты не включены
  • Страховка не включена
  • Обеды не включены (подскажем лучшие места)
  • Трансферы из/в аэропорт не включены
  • Для участия необходимы базовые навыки плавания
  • Возможно одноместное размещение, доплата от 3000 рублей за весь период
  • Программа может быть изменена (исходя из прогноза погоды)
  • При отмене бронирования удерживается 100% от внесенной оплаты
  • При официальном запрете на посещение Калининградской области – возврат 100%
  • Возраст для участия 14+
Место начала и завершения?
Калининград, пр-т Победы 189 Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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