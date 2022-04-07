Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Приглашаем вас совершить путешествие назад во времени — в эпоху Средневековья. Вас ждут готические сооружения, стены которых хранят таинственную историю Тевтонского ордена с его культурой, религией и традициями.

Экскурсия начинается с Кирхи «Арнау» на правом берегу реки Преголя. Это один из древнейших храмов в Калининградской области. Готическое здание кирхи было сооружено Тевтонским орденом в 14 веке. Вы увидите главную ценность храма — частично сохранившиеся фрески 14 века, изображающие библейские сюжеты. В наши дни здесь находится приход в честь Святой Великомученицы Екатерины.

После осмотра кирхи мы отправимся к старинному прусскому сооружению 13 века — знаменитому замку «Вальдау». Это старинное поместье с обширными угодьями когда-то служило летней резиденцией Великого магистра Тевтонского ордена.

Программа продолжится в Музее «Вальдавский замок», расположенном в стенах средневековой рыцарской крепости. Мы окажемся в старинных подвалах, экспозиции которых поведают историю здешних мест с древних веков. Вы узнаете интересные факты о Великом посольстве царя Петра I во время его остановки в замке Вальдау.

В заключительной части экскурсии мы посетим Музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен». Руинированный замок 13 века погружает в атмосферу Средневековья. Вы сможете почувствовать себя рыцарем, примерив на себя традиционную одежду и экипировку, побываете в каминном зале с оружием и подвалах, где находится музей инквизиции. Романтику рыцарской эпохи дополняет средневековый стиль интерьера таверны, где можно будет выпить кофе в свободное время.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.