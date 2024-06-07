Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре

Начало: В одном из 6 мест на выбор

«Кирхи Арнау и Хайлигенвальде — уже в первые 40 минут экскурсии вы увидите старейшие орденские кирхи»