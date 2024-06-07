Экскурсии по кирхам в Калининграде и региону

Найдено 64 экскурсии в категории «Кирхи» в Калининграде, цены от 593 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
Калининград знакомый и неизвестный
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
77 отзывов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
«А также узнаете, как в советское время здесь спасли старинную кирху»
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990 за всё до 4 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена к парку Морица Беккера»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«Мы прогуляемся по средневековому городку и оценим классическую немецкую архитектуру: увидим Ратушу на Рыночной площади и лютеранскую кирху 1502 года, отыщем рыцарскую символику на фасаде школы и домик немецкого художника-экспрессиониста»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
«Готические кирхи, извилистые улочки и круговые площади»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
85 отзывов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
«Зайдёте в бывшую лютеранскую кирху, послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Кирхи и замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
«В Арнау посетите кирху Святой Катарины, услышите о знатном прусском роде Арново и одну из самых красивых легенд о любви и верности, связанную с представителями этого древнего рода»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
101 отзыв
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300 за человека
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
«Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800 за всё до 10 чел.
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
238 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
«Кирхи Арнау и Хайлигенвальде — уже в первые 40 минут экскурсии вы увидите старейшие орденские кирхи»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890 за человека
Замки и кирхи Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
289 отзывов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
«Памятник истории и архитектуры Не более 10 минут после начала экскурсии, и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх — Арнау»
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890 за человека
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
13 отзывов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
«Подниметесь на гору к руинам замка Гердауэн и полюбуетесь великолепным видом на пруд и кирху»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
23222 090 за человека
К дальним рубежам Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
«Краснознаменск — нас будут интересовать кирха Лазданена и плотина на реке Шешупе»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340 за всё до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
«Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году»
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
«Знаменск — вы оцените необычный семиарочный мост и осмотрите кирху Святого Иакова»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
«Именно в этих городках у разрушенных кирх или стен замка вы погрузитесь во время и свой внутренний мир с помощью магии фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200 за всё до 3 чел.
Из Калининграда - в Правдинск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Из Калининграда - в Правдинск
Отправиться в нетуристический город, чтобы увидеть орденскую кирху - жемчужину Средневековья
«Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Амалиенау: модерн, история и ботаника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Погулять по району немецких вилл, разобраться в его архитектуре и полюбоваться редкими растениями
Начало: У парка им. Калинина на пр. Мира
«Вы увидите главные достопримечательности старинного Южного Амалиенау: кирху королевы Луизы, ротонду, имение Луизенваль, приют Адальберта и дом фрау Дюрен»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Мы проедем по Длинному мосту, построенному ещё в 19 веке, посмотрим на кирху Святого Якоба 14 века»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
На поиски средневековых прусских городов
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Христианская кирха и прусский тотем»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Кирха Хайлигенвальде, которую называют жемчужиной на Прегеле»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190 за человека
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Начало: Площадь Василевского
«Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
«Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св»
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Четыре войны»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900 за всё до 5 чел.
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Начало: Калининград, от места проживания гостей
«Кирха Юдиттен: перенестись в Средневековье»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
Начало: У входа в Центральный парк
«Осмотрим полуротонду и кирху, посвящённую памяти королевы»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
593 за человека
В гости к хомлинам - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000 за человека
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Отправиться на юг области, увидеть госпиталь из «Войны и мира» и узнать про Анхен из Тарау
Начало: По договорённости
«Осматривая древнейшую кирху и гуляя по старым мощёным дорогам, мы поговорим о том, как могла бы пойти история, если бы именно здесь всё произошло немножко по-другому»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Замки и кирхи Тевтонского ордена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
«В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время»
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000 за всё до 4 чел.
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
«Осмотрите воссозданные фасады строения, которые напоминают о былом величии кирхи»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670 за всё до 4 чел.
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«увидите памятники, посвященные Фридландскому сражению, восстановленную кирху Святого Георга, дом Наполеона и висячий мост Индианы Джонса»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
«Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в поселке Чехово»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835 за всё до 4 чел.
Прусский Кенигсберг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
«Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375 за всё до 4 чел.
Ускользающий мир Старой Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
«В немецком поселении, на стенах кирхи сохранилось редчайшее произведение искусства — мозаичное панно в технике смальты с аллегорическим изображением сеятеля»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600 за всё до 3 чел.
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
«Изучите кирпичную готику и арки кирхи Св»
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека
Жемчужина Восточной Пруссии: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений
«На центральной площади вы увидите его главный символ — красавицу кирху святого Георгия»
1 июля в 09:00
3 июля в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
Побывать в местах, популярных у местных жителей, и узнать их в деталях
«Правдинск-Фридланд: кирха, Наполеон и ГЭС»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 999 за всё до 4 чел.
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
Открыть прусское наследие на русской земле и разобраться в переплетении трех религий
Начало: в центре города
«Георгия: когда-то эта кирха вмещала всех жителей города, а ее стены помнят и католиков, и лютеран, и православных»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
«Вы увидите средневековые прусские кирхи, некогда грозные замки и места знаковых сражений»
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990 за всё до 4 чел.
На велосипеде по Амалиенау
🚲 На велосипеде
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«На велосипеде — мимо вилл, кирх и бастионов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800 за человека
Средневековые сокровища Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Средневековые сокровища Калининградской области
Прикоснуться к хроникам Восточной Пруссии и увидеть древние кирхи
«Вы узнаете, как рыцари Тевтонского ордена возводили кирхи и где останавливался Пётр 1»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии
Отправиться в путешествие по области и посетить места, находящиеся под угрозой исчезновения
Начало: Калининград Ул. Шевченко 2
«Вы отыщете остатки одноимённой кирхи и полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
10 500 за всё до 3 чел.
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
«Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда»»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500 за всё до 3 чел.
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
«Посёлок Тургенево, где вы увидите реформаторскую кирху Гросс Легиттен»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
    Заказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуру одного из красивейших районов
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    Калининграда. Было интересно сравнить внешний вид столетних строений с современными зданиями. Экскурсовод подробно рассказал историю района с начала 20-го века до сегодняшних дней. Три часа пролетели незаметно. Рекомендуем всем.

    Заказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуруЗаказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуру
  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
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    давала советы, видно, что с душой подходит к работе. Счастливы, что попали к этой девушке. Жаль, что на Куршскую косу ездили не с ней.

  • М
    Михаил
    6 июня 2024
    Янтарный и Светлогорск - легенды балтийского взморья
    Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
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    маршрут и реперные точки нашего путешествия можно говорить много, аналогичных маршрутов от других операторов достаточно много. Балтийск, прогулка на катере, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Везде свои достопримечательности, радость для глаз и ушей, новые впечатления. Но отдельно хотелось бы остановится на нашем гиде, Евгении. Без него, возможно, впечатления были иными. Это просто потрясающий рассказчик, энциклопедическая кладезь исторических фактов про Калининградскую область, вежливый, внимательный к мелочам и тактичный человек. Он сделал нашу экскурсию незабываемым моментом пребывания в Калининграде. Однозначно рекомендовано к посещению. Отдельно стоит отметить, что наше путешествие проходило в мини-группе (8 чел.) на комфортабельном микроавтобусе. Везде можно подъехать, припарковаться, ждать других участников экскурсии долго не надо, в общем тоже рекомендую мини-группе. В итоге, все экскурсии только с Евгением!!! И в мини-группе!

    Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанныхСказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных
  • м
    мария
    5 июня 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
    Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
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    области! Антон, очень интересный рассказчик, с профессиональным образованием, интересным взглядом на жизнь, ну и автор необычного маршрута! Спасибо большое за шикарное путешествие!!!

  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
    Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсиейПоменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирхи»

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