1 чел.
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Мини-группа
9 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
«Вы узнаете, как его добывают и перерабатывают, осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец и усадебный парк — настоящий ботанический сад — янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Калининград знакомый и неизвестный: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
«А также узнаете, как в советское время здесь спасли старинную кирху»
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный: культурное наследие и природа за 1 день
Погрузитесь в уникальный мир Балтийского побережья: от янтарных пляжей до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
«Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена к парку Морица Беккера»
9 июня в 08:30
10 июня в 08:30
1400012 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«Мы прогуляемся по средневековому городку и оценим классическую немецкую архитектуру: увидим Ратушу на Рыночной площади и лютеранскую кирху 1502 года, отыщем рыцарскую символику на фасаде школы и домик немецкого художника-экспрессиониста»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
«Готические кирхи, извилистые улочки и круговые площади»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Янтарный и Светлогорск: легенды балтийского взморья
Исследуйте тайны янтаря и архитектурные шедевры Светлогорска, наслаждаясь индивидуальным подходом
«Зайдёте в бывшую лютеранскую кирху, послушаете о столетней водонапорной башне, необыкновенном по архитектуре доме-усадьбе и парке с редкими деревьями основателя янтарной мануфактуры Морица Беккера»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
«В Арнау посетите кирху Святой Катарины, услышите о знатном прусском роде Арново и одну из самых красивых легенд о любви и верности, связанную с представителями этого древнего рода»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Вы прогуляетесь по главной пешеходной улице и увидите визитные карточки города: кирху пражского епископа Святого Адальберта, бювет с минеральной водой и водонапорную башню 1904 года»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Популярное предложение
От порта до курорта: путешествие по историческим городам
Погрузитесь в историю и культуру самого западного уголка России, открывая тайны Балтийского побережья
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Беккера, лучший пляж России, лютеранская кирха и другие места»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
25552 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Мятежный дух Понарта»
Погулять по «нахальной деревне» на окраине Кёнигсберга и раскрыть её тайны в увлекательном формате
Начало: у культурно-досугового центра в Понарте
«Гуляя по Понарту, вы увидите старинную пивоварню, а ещё осмотрите чудом сохранившуюся кирху, атмосферные дворики и дома с «говорящими» барельефами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
«Кирхи Арнау и Хайлигенвальде — уже в первые 40 минут экскурсии вы увидите старейшие орденские кирхи»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
«Памятник истории и архитектуры Не более 10 минут после начала экскурсии, и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх — Арнау»
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 6 точек в центре Калининграда на выбор
«Подниметесь на гору к руинам замка Гердауэн и полюбуетесь великолепным видом на пруд и кирху»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
23222 090₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К дальним рубежам Калининградской области
Посетить нетуристический Краснознаменск, Гусев, Неман, Черняховск и другие окрестности
«Краснознаменск — нас будут интересовать кирха Лазданена и плотина на реке Шешупе»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
19 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по востоку Калининградской области
Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
«Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году»
10 июня в 20:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
«Знаменск — вы оцените необычный семиарочный мост и осмотрите кирху Святого Иакова»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
14 940₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
«Именно в этих городках у разрушенных кирх или стен замка вы погрузитесь во время и свой внутренний мир с помощью магии фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Калининграда - в Правдинск
Отправиться в нетуристический город, чтобы увидеть орденскую кирху - жемчужину Средневековья
«Сейчас в стенах кирхи располагается православная церковь необыкновенной красоты»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: модерн, история и ботаника
Погулять по району немецких вилл, разобраться в его архитектуре и полюбоваться редкими растениями
Начало: У парка им. Калинина на пр. Мира
«Вы увидите главные достопримечательности старинного Южного Амалиенау: кирху королевы Луизы, ротонду, имение Луизенваль, приют Адальберта и дом фрау Дюрен»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на Восток! Знакомство с историей малых городов
Посетить древние замки и кирхи, отыскать «кошачий дворик» и пообедать на ферме
Начало: По вашему адресу
«Мы проедем по Длинному мосту, построенному ещё в 19 веке, посмотрим на кирху Святого Якоба 14 века»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На поиски средневековых прусских городов
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Христианская кирха и прусский тотем»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Экскурсия на аутентичный юго-восток области
Открыть необычное прусское наследие в авторской автобусной экскурсии из Калининграда
Начало: На парковке здания Дома Советов
«Кирха Хайлигенвальде, которую называют жемчужиной на Прегеле»
Расписание: в субботу в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 190₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса, замок Шаакен, кирха Святой Барбары, город Зеленоградск
Начало: Площадь Василевского
«Далее посетим с вами разрушенную кирху святой Барбары»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
По-настоящему увидеть достояние Калининградской области
Начало: В Рыбной деревне или по договоренности
«Город Правдинск, где возвышается бывшая кирха Фридланд 14 века — сегодня это церковь Св»
9 июня в 11:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Авторская экскурсия «Четыре войны»
Начало: Калининград или Зеленоградск
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самое-самое: в Янтарный через Амалиенау и кирху 13 века
Места и символы, которые вы ждете от путешествия в Калининградскую область
Начало: Калининград, от места проживания гостей
«Кирха Юдиттен: перенестись в Средневековье»
18 июня в 08:00
25 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Аллея королевы Луизы - живописное сердце города (в мини-группе)
Оценить старинную архитектуру, отыскать горгулью и узнать любопытные факты о «королевской» улице
Начало: У входа в Центральный парк
«Осмотрим полуротонду и кирху, посвящённую памяти королевы»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00, во вторник в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 09:00
593₽ за человека
Мини-группа
4 часа
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
«Парк Луизенваль (ныне Центральный), заложенный ещё в 18 веке, и кирху, возведённую в честь прусской королевы Луизы»
Расписание: в среду в 16:30
12 июня в 16:30
19 июня в 16:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Отправиться на юг области, увидеть госпиталь из «Войны и мира» и узнать про Анхен из Тарау
Начало: По договорённости
«Осматривая древнейшую кирху и гуляя по старым мощёным дорогам, мы поговорим о том, как могла бы пойти история, если бы именно здесь всё произошло немножко по-другому»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
«В посёлке Родники вы осмотрите кирху XIV века снаружи и узнаете, какие функции лютеранская постройка выполняет в наше время»
12 июня в 10:30
13 июня в 16:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Исследовать памятники средневековой архитектуры и узнать об эпохе рыцарства на калининградской земле
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
«Осмотрите воссозданные фасады строения, которые напоминают о былом величии кирхи»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«увидите памятники, посвященные Фридландскому сражению, восстановленную кирху Святого Георга, дом Наполеона и висячий мост Индианы Джонса»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Историческая экскурсия «Немецкое лицо» Калининграда
Исследуйте уникальное немецкое наследие Калининграда, погрузитесь в атмосферу средневековья и романтики старых времён
Начало: На площади Победы
«Вы побываете в действующей церкви Святого Георгия и увидите три старинные кирхи: Борхерсдорфскую, Абшвагенскую и кирху Христа в поселке Чехово»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
1510012 835₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Прусский Кенигсберг: историческое путешествие
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
«Кирха Креста, кирха Королевы Луизы, кирха Святого Семейства — вы полюбуетесь старинной церковной архитектурой и узнаете, почему не снесли некоторые строения»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
75006 375₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ускользающий мир Старой Пруссии
Погружение во все эпохи Пруссии, атмосферные фото и необычный взгляд на Калининградскую область
«В немецком поселении, на стенах кирхи сохранилось редчайшее произведение искусства — мозаичное панно в технике смальты с аллегорическим изображением сеятеля»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
28 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
«Изучите кирпичную готику и арки кирхи Св»
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Жемчужина Восточной Пруссии: путеводитель по истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу древнего Калининграда, открывая секреты его замков и сражений
«На центральной площади вы увидите его главный символ — красавицу кирху святого Георгия»
1 июля в 09:00
3 июля в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фридланд и Гердауэн - экскурсия на юго-восток
Побывать в местах, популярных у местных жителей, и узнать их в деталях
«Правдинск-Фридланд: кирха, Наполеон и ГЭС»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
На восток области с теологом: Правдинск и Железнодорожный
Открыть прусское наследие на русской земле и разобраться в переплетении трех религий
Начало: в центре города
«Георгия: когда-то эта кирха вмещала всех жителей города, а ее стены помнят и католиков, и лютеран, и православных»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Разговоры о замках, кирхах и… Наполеоне
Нескучное погружение в историю края - в декорациях малых городов Калининградской области
«Вы увидите средневековые прусские кирхи, некогда грозные замки и места знаковых сражений»
1 авг в 08:30
2 авг в 08:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
На велосипеде по Амалиенау
Прокатиться по аллеям самого уютного района Калининграда и услышать его истории
Начало: У Астрономического бастиона
«На велосипеде — мимо вилл, кирх и бастионов»
Расписание: в понедельник в 17:00
10 июня в 17:00
17 июня в 17:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Средневековые сокровища Калининградской области
Прикоснуться к хроникам Восточной Пруссии и увидеть древние кирхи
«Вы узнаете, как рыцари Тевтонского ордена возводили кирхи и где останавливался Пётр 1»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Замок Бальга - ключ Тевтонского ордена к Пруссии
Отправиться в путешествие по области и посетить места, находящиеся под угрозой исчезновения
Начало: Калининград Ул. Шевченко 2
«Вы отыщете остатки одноимённой кирхи и полюбуетесь с моста на устье реки Прохладная»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
От Балтийска до Светлогорска: живописные уголки Балтийского побережья
Увидеть шведскую цитадель, изумрудный пруд, средневековый лес и прусские виллы
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде, Зеленоград...
«Вы увидите старинную кирху в Янтарном, прогуляетесь по парку Морица Беккера и пляжу, по желанию зайдёте на чашечку кофе в ресторан «Янтарная легенда»»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Полесск и Черняховск - скрытые жемчужины Калининградской области
Открыть прошлое Тевтонского ордена и Восточной Пруссии в красивых локациях края
Начало: В Калининграде
«Посёлок Тургенево, где вы увидите реформаторскую кирху Гросс Легиттен»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
1334012 673₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Все очень понравилось!
- ООльга7 июня 2024Заказали индивидуальную экскурсию по району Амалиенау. Экскурсовод Татьяна. За три часа узнали историю и увидели архитектуру одного из красивейших районов
- ККсения6 июня 2024Чудесная экскурсия. Просто в восторге от экскурсовода: молодая, красивая, тонкая, рассказывала все интересно и не занудно, отвечала на все вопросы,
- ММихаил6 июня 2024Большое спасибо Регине за незабываемую экскурсионную поездку в Янтарный и Светлогорск. Регина великолепно и интересно преподносит экскурсионный материал. Чувствуется любовь к своему делу!
- ТТатьяна6 июня 2024Отличная экскурсия! Отличный ГИД Ксения!
- ААлексей5 июня 2024Сказать что экскурсия понравилась, это не сказать ничего. Восторг, удовольствие, радость, вот неполный список эмоций, испытанных во время экскурсии. Про
- ммария5 июня 2024Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ДДмитрий5 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
- ННиколай4 июня 2024Поменяйте отметку на карте где производится посадка т. к. не соответствует действительности пришлось побегать перед экскурсией т. к. мы гости вашем городе. Экскурсия хорошая но мало времени надо добавить часа два хотя бы.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Кирхи»
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