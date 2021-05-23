Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Не ожидала, честно! К поездкам большими группами всегда относилась скептически. Но тут высший пилотаж! Екатерина один из лучших гидов, кого встречала. И программа выверена отлично. Классный маршрут с отличными точками и нужной длительностью остановок. Информация подаётся очень интересно и обширно. На любой вопрос (отвлечённый даже) был получен ответ! Потрясли, конечно, волонтеры из Инстербурга! К сожалению, пропустила как зовут молодого человека, но слушать его можно бесконечно - живёт своим делом. Черняховск прекрасен своим разнообразием на стыке веков, тюрьма великолепна, психбольница шикарна)). И ещё, на обратном пути, когда, обычно, гид спит, мы услышали столько всего - сколько мне в Калининграде не рассказывали! Екатерина, вы точно останетесь в моей памяти! И водитель профи (кажется Александр, сорри, если ошиблась).