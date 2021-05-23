Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии

Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам

5
6 отзывов
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
В это путешествие во времени вы отправитесь на автобусе 🚌 в группе до 40 человек.

В компании нашего увлеченного гида побываете в Черняховске и Гвардейске, рассмотрите их замки 🏰 и увидите кирхи Арнау и Хайлигенвальде 14 века.

Вы услышите о Тевтонском ордене, познакомитесь с прусской архитектурой и лучше узнаете нашу удивительную область.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 мин.

Экскурсия

1 690 ₽ за человека

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Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии

Что вас ожидает

  • Кирхи Арнау и Хайлигенвальде — уже в первые 40 минут экскурсии 🧭 вы увидите старейшие орденские кирхи. Построенные в 14 веке, они поразят вас своей аутентичностью.
  • Город 🏙️ Черняховск (Инстербург) — пожалуй, самый пропитанный историей 📖 город 🏙️ Калининградской области. Он прекрасно сохранился: здесь вы прогуляетесь 👣 по улочкам 19 века со старинными виллами. Увидите величественную кирху и действующий костел Святого Бруно. А затем вернетесь на 6 столетий назад и побываете за стенами средневекового замка Инстербург.
  • Замок 🏰 Георгенбург, который также находится в Черняховске. Вы узнаете о его появлении в 1258 году и заглянете за мощные стены.
  • Город 🏙️ Гвардейск (Тапиау). По пути к нему вас ждет обед в бывшей прусской деревне Талпакен, где также находятся руины одноименного замка. В Гвардейске мы осмотрим историческую часть города и остановимся у замка Тапиау.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 40 человек
  • Место посадки в автобус — одна из 6 точек на выбор (около популярных отелей)
  • Обед по желанию и оплачивается дополнительно
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Также в период с мая по сентябрь возможен выезд из Зеленоградска за доплату 200 рублей
🚩 Начало и место завершения: в одном из 6 мест на выбор
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
Время проведения: в субботу в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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6 реальных отзывов от туристов

В
23 мая 2021
Все неплохо, можно включить дегустацию на коньячный завод в Черняховске 😁. Спасибо.
Е
23 мая 2021
Были на экскурсии 22 мая 2021 г. Отличная экскурсия с ЛУЧШИМ экскурсоводом. Столько интересной информации, красивая подача. Екатерина в течении всей 7 часовой поездки поражала знанием истории, мест. Даже на обратной дороге давала много рекомендаций что посмотреть, куда ещё поехать, что покушать, какие сувениры привести. Екатерина - Вы лучшая
М
15 мая 2021
Не ожидала, честно! К поездкам большими группами всегда относилась скептически. Но тут высший пилотаж! Екатерина один из лучших гидов, кого встречала. И программа выверена отлично. Классный маршрут с отличными точками и нужной длительностью остановок. Информация подаётся очень интересно и обширно. На любой вопрос (отвлечённый даже) был получен ответ! Потрясли, конечно, волонтеры из Инстербурга! К сожалению, пропустила как зовут молодого человека, но слушать его можно бесконечно - живёт своим делом. Черняховск прекрасен своим разнообразием на стыке веков, тюрьма великолепна, психбольница шикарна)). И ещё, на обратном пути, когда, обычно, гид спит, мы услышали столько всего - сколько мне в Калининграде не рассказывали! Екатерина, вы точно останетесь в моей памяти! И водитель профи (кажется Александр, сорри, если ошиблась).
Ю
13 мая 2021
Очень интересная экскурсия, хорошо составленный материал и маршрут, комфортный автобус. С удовольствием провели время. Спасибо!
Я
10 мая 2021
Огромное спасибо Екатерине за экскурсию! Несмотря на то, что группа туристов была большая (около 45 человек), ей великолепно удавалось удерживать наше внимание и организовывать на протяжении всего маршрута. Неизгладимое впечатление оставили великолепные кирхи 14 века Арнау и Хайлигенвальде. Впереди еще нас ждала прогулка по уютным улочкам Черняховска, что позволило окунуться в атмосферу 19 века. Полуразрушенный замок Инстербург - уникальная возможность прикоснуться к истории. Я была восхищена проделанной работой группы местных энтузиастов, которые по крупицам собирают для нас информацию, экспозицию музея и пытаются сохранить данный памятник истории
К
4 мая 2021
Экскурсия великолепная. Спасибо за незабываемый день. Гид Екатерина - кладезь знаний, рассказывает очень интересно, прекрасная поставленная речь, талант! Черняховск очень понравился, неожиданно. Ухоженный, с потрясающей архитектурой город. Посещение замков также оказалось очень интересным, особенно Инстербург.

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